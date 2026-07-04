از هوش مصنوعی تا بمبهای سنگرشکن؛ روایت یک کتاب از نقشه نظامی اسرائیل علیه ایران
انتشار کتاب «مأموریت الهی اسرائیل علیه ایران» بار دیگر توجه تحلیلگران را به راهبردهای نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در قبال ایران جلب کرده است. این اثر با ترسیم سناریوهای مختلف رویارویی، ادعا میکند تلآویو پس از تحولات ۷ اکتبر، راهبرد خود را از «مهار» به سمت «نابودی تهدیدات» تغییر داده و در این مسیر بر ترکیبی از هوش مصنوعی، جنگ سایبری، عملیات اطلاعاتی و قدرت هوایی تکیه دارد.
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به گزارش تابناک، کتاب «مأموریت الهی اسرائیل علیه ایران» (Israel's Divine Mission Against Iran) نوشته آئرون برنشتاین، اثری است که در فروردین ماه ۱۴۰۴ توسط معاونت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی، ترجمه و در تیراژ محدود منتشر شده است.
هدف از انتشار این کتاب، واکاوی دقیق دکترین نظامی، فناوریهای نوین و سناریوهای عملیاتی رژیم صهیونیستی در مواجهه با توانمندیهای هستهای و موشکی ایران است.
این اثر با نگاهی به تحولات پس از وقایع ۷ اکتبر، تغییر راهبرد تلآویو از «مهار» به سمت «نابودی» تهدیدات را بررسی میکند.
این کتاب بر پنج محور اصلی استوار است.
۱. نگاه مسیحایی نتانیاهو؛ تغییر دکترین از مهار به نابودی
نویسنده معتقد است بنیامین نتانیاهو مأموریت خود را یک «رسالت مسیحایی» برای حفاظت از بقای قوم یهود در برابر تهدیدات وجودی، بهویژه ایران، میبیند. او با استفاده از مفاهیم کتاب مقدس، خود را مدافع یهود در برابر دشمنان معاصر تصویر میکند. پس از شکست اطلاعاتی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، این رویکرد تشدید شده و هدف نهایی آن، ایجاد خاورمیانهای است که در آن برنامه هستهای ایران نابود شده و گروههای نیابتی آن در «حلقه آتش» خلع سلاح شده باشند.
۲. ارکان اطلاعاتی و قدرت هوش مصنوعی
کتاب تأکید دارد که هرگونه عملیات نظامی اسرائیل بر پایه برتری اطلاعاتی و فناوری استوار است:
یگان ۸۲۰۰ و هوش مصنوعی: این واحد با بهرهگیری از الگوریتمهای هوش مصنوعی، محدودیتهای پردازش انسانی را پشت سر گذاشته است. مفاهیمی مانند «هدف در بستر» (Targets in Context) به اسرائیل اجازه میدهد روزانه هزاران هدف بالقوه را شناسایی و شبیهسازی کند.
نقش موساد در ترور دانشمندان هستهای (مانند شهید فخریزاده) و خرابکاری در تأسیسات (مانند بدافزار استاکسنت) تشریح شده است. همچنین یگان ۸۲۰۰ با بهرهگیری از هوش مصنوعی و مفهوم «دفاع عمیق»، مسئول شناسایی هزاران هدف بالقوه در بستر زمان واقعی است.
هدف نهایی یگان ۸۲۰۰، ساخت یک مدل دیجیتال دقیق (Digital Twin) از تمام زیرساختهای حیاتی ایران شامل شبکههای برق، مراکز فرماندهی موشکی و تأسیسات هستهای است. این مدل که از نظر زمانی و جغرافیایی یکپارچه است، به اسرائیل اجازه میدهد حمالت ترکیبی (سایبری و فیزیکی) را شبیهسازی کرده و نقاط شکست سیستم را پیشبینی کند.
سامانه «ماده خاکستری»: یک چارچوب هوش مصنوعی چندلایه که با تحلیل سیگنالهای رادیویی، ارتباطات دیجیتال رمزگذاری شده سپاه و ترافیک شبکههای اجتماعی، اقدامات تلافیجویانه ایران را پیشبینی و خنثی میکند.
جاسوسی فضایی: ماهوارههای سری «افق» (Ofeq) با استفاده از رادارهای تصویر مصنوعی (SAR)، نظارت ۲۴ ساعته بر تأسیسات فردو و نطنز را حتی در شرایط جوی نامساعد یا استتار زیرزمینی فراهم میکنند.
۳. ابزارهای نظامی و تسلیحات پیشرفته
کتاب به تفصیل ابزارهای تهاجمی اسرائیل را برمیشمارد:
جنگنده F-۳۵I (آدیر): این هواپیمای رادارگریز به عنوان «مرکز عصبی» عملیات، وظیفه نفوذ اولیه، سرکوب پدافند هوایی و هدایت سایر جنگندهها را بر عهده دارد.
موشکهای بالستیک هواپرتاب: استفاده از موشکهایی مانند «لورا» (Air LORA) و «راکس» (ROCKS) که از فاصله دور و خارج از محدوده پدافند ایران شلیک میشوند.
بمبهای سنگرشکن: برای نابودی تأسیسات مستحکم مانند فردو، اسرائیل بر بمبهای GBU-۲۸ و GBU-۷۲ و همچنین بمب عظیم GBU-۵۷ (تأمین شده توسط آمریکا) تکیه دارد.
۴. جنگ سایبری و الکترونیک؛ فلج کردن بدون تخریب فیزیکی
اسرائیل قصد دارد پیش از حملات هوایی، ساختار دفاعی ایران را از درون فرو بپاشد:
بدافزار برمودا: یک سلاح سایبری فیزیکی که با دستکاری سیستمهای مدیریت انرژی، باعث تولید گرمای فاجعهبار و ذوب شدن کابلهای فیبر نوری شبکه ارتباطی ایران میشود.
سامانه سوتر (Suter): این فناوری با نفوذ به لینکهای رادیویی پدافند هوایی، تصویر آسمان را برای اپراتورها فریب میدهد؛ به گونهای که یا هواپیماهای مهاجم را نمیبینند و یا با اهداف جعلی درگیر میشوند. این سامانه حتی قادر به فریب پدافندهای S-۴۰۰ روسی است.
۵. سناریوهای پنجگانه حمله
کتاب پنج مدل عملیاتی را برای حمله احتمالی ترسیم میکند:
حمله دقیق دوربرد: استفاده از موشکهای بالستیک و کروز از فاصله دور بدون ورود خلبانان به فضای ایران.
حمله متمرکز هستهای: ضربات هوایی گسترده به زیرساختهای کلیدی غنیسازی برای ایجاد تأخیر چندساله.
کارزار ترکیبی (پنهان - آشکار): ترکیب حملات هوایی با خرابکاریهای سایبری و ترور دانشمندان.
حمله به رهبری: هدف قرار دادن ساختار فرماندهی و «قطع سر هرم قدرت» برای ایجاد فروپاشی سیستمی
کارزار جامع: تخریب همزمان توان هستهای و کل زیرساختهای نظامی متعارف ایران (موشکی، دریایی و ارتباطی)
۶. دفاع در برابر پاسخ ایران و پیامدهای جهانی
نویسنده اذعان دارد که ایران با زرادخانه موشکی و نیروهای نیابتی خود (حزبالله و حوثیها) پاسخ خواهد داد.
اسرائیل برای مقابله، بر شبکه دفاعی چندلایه (پیکان، فلاخن داوود و گنبد آهنین) و حمایت مستقیم سامانههای تاد و ایجیس آمریکا تکیه دارد.
در نهایت، کتاب هشدار میدهد که چنین جنگی میتواند به فروپاشی نظم فعلی منطقه، تغییر قیمت جهانی انرژی و تغییر در موازنه قدرت بین غرب، روسیه و چین منجر شود. نویسنده بقای ایران یا سقوط آن را آزمونی بزرگ برای قدرتهای جهانی در عصر هوش مصنوعی میداند.
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