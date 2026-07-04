حذف کانادای میزبان مقابل مراکش در خاک آمریکا؛ بریس اوناحی و ثبت دو رکورد

درخشش عزالدین اوناحی با دو گل و ابراهیم دیاز با دو پاس گل، مراکش را به یک پیروزی قاطع مقابل کانادا رساند؛ پیروزی‌ای که نه‌تنها صعود اطلسی‌ها به جمع هشت تیم برتر جهان را قطعی کرد، بلکه رکورد جدیدی را نیز برای دیاز در تاریخ فوتبال آفریقا به ثبت رساند.

تیم ملی مراکش با سه گل کانادا، یکی از میزبانان جام جهانی ۲۰۲۶ را از پیش رو برداشت و با نمایشی حساب‌شده و مقتدرانه، نخستین بلیت مرحله یک‌چهارم نهایی را به نام خود ثبت کرد تا همچنان به رؤیای تکرار یا حتی عبور از افتخار تاریخی جام جهانی ۲۰۲۲ امیدوار بماند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، کانادا و مراکش در نخستین دیدار مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از ساعت ۲۰:۳۰ امروز (شنبه) به وقت تهران (ساعت ۱۲ به وقت محلی) در ورزشگاه ان‌آرجی هیوستون به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر به سود شیرهای اطلس خاتمه یافت.

عزالدین اوناحی (دقایق ۵۰ و ۸۲) و سفیان رحیمی (دقیقه ۸+۹۰) گل‌های مراکش را در این بازی وارد دروازه میزبان کرد.

اگرچه مراکش مطابق انتظار مالکیت توپ بیشتری در اختیار داشت، اما شاگردان این تیم در خلق موقعیت خطرناک کاملاً ناکام بودند. در مقابل، کانادا با وجود مالکیت کمتر، خطرناک‌تر ظاهر شد و بهترین فرصت‌های نیمه نخست را روی دروازه یاسین بونو خلق کرد. بونو ابتدا ضربه جاناتان دیوید را مهار کرد و دقایقی بعد نیز با واکنشی تماشایی مانع گلزنی تایلو اولواسئی شد تا دروازه مراکش بسته بماند.

یکی از اتفاقات مهم نیمه نخست، مصدومیت اسماعیل صیباری، ستاره خط حمله مراکش بود که باعث شد این تیم یکی از مهره‌های کلیدی خود را از دست بدهد و قدرت تهاجمی‌اش بیش از پیش کاهش یابد.

اما عجیب‌ترین اتفاق نیمه اول، آمار انضباطی مسابقه بود؛ داور ۶ کارت زرد نشان داد، در حالی که مجموع شوت‌های دو تیم تنها ۵ ضربه بود. این نخستین بار از زمان ثبت آمارهای جام جهانی (از سال ۱۹۶۶) است که تعداد کارت‌های زرد یک نیمه از تعداد شوت‌های همان نیمه بیشتر می‌شود.

کانادا که در نیمه نخست تیم برتر میدان بود و چند فرصت خوب گلزنی را از دست داده بود، بهای این فرصت‌سوزی را در آغاز نیمه دوم پرداخت. مراکش در دقیقه ۵۰ روی یک ضربه ایستگاهی تمرین‌شده به گل رسید؛ اشرف حکیمی با یک پاس زمینی هوشمندانه، عزالدین اوناحی را پشت محوطه جریمه صاحب توپ کرد و این هافبک با ضربه‌ای دقیق، توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا اطلسی‌ها یک بر صفر پیش بیفتند.

پس از این گل، بازی بازتر شد و کانادا برای جبران نتیجه جلو کشید، اما همین موضوع فضا را برای ضدحملات مراکش فراهم کرد. در دقیقه ۸۲، ابراهیم دیاز با حرکتی سریع از سمت راست دفاع کانادا را به هم ریخت و پس از نفوذ، توپ را به اوناحی رساند تا او با یک ضربه تک‌ضرب و تماشایی، دومین گل خود و تیمش را به ثمر برساند و خیال مراکش را از صعود راحت کند.

اما ماجرا به همین جا ختم نشد. کانادا که در دقایق پایانی حتی دروازه‌بان خود، مکسیم کرپو را نیز برای استفاده از ضربات کرنر به محوطه جریمه مراکش فرستاده بود، در ضدحمله‌ای برق‌آسا گل سوم را دریافت کرد. در دقیقه ۸+۹۰ ابراهیم دیاز پس از یک فرار سریع از میانه زمین، با حفظ خونسردی مدافع پیش روی خود را جا گذاشت و با یک پاس دقیق، سفیان رحیمی را در موقعیت تک‌به‌تک قرار داد. مهاجم مراکش نیز با ضربه‌ای زمینی به گوشه دروازه، گل سوم را به ثمر رساند تا پیروزی اطلسی‌ها با نتیجه ۳ بر صفر قطعی شود.

دیاز با ثبت دومین پاس گل خود در این مسابقه، تعداد پاس گل‌هایش در جام جهانی ۲۰۲۶ را به چهار رساند و رکورد بیشترین پاس گل یک بازیکن آفریقایی در یک دوره جام جهانی را به نام خود ثبت کرد.

مراکش با این پیروزی قاطع، مقتدرانه راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد و حالا باید به مصاف برنده دیدار فرانسه و پاراگوئه برود.