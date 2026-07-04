جنایات تازه صهیونیستها در نوار غزه
شبکه الجزیره اعلام کرد که ارتش اشغالگر اسرائیل عملیات بمبگذاری وانفجار و تخریب پیدرپی ساختمانها گستردهای را در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه اجرا کرده است.
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منابع رسانهای از ادامه حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه و اقدام نظامیان اشغالگر در تخریب گسترده منازل مسکونی در جنوب این باریکه خبر دادند.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، شبکه الجزیره اعلام کرد که ارتش اشغالگر اسرائیل عملیات بمبگذاری وانفجار و تخریب پیدرپی ساختمانها گستردهای را در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه اجرا کرده است.
از سوی دیگر، مسئولان مجتمع پزشکی الشفاء در غزه اعلام کردند به دنبال حمله و بمباران یک پهپاد ارتش صهیونیستی در غرب منطقه «جبالیا» واقع در شمال نوار غزه، دستکم ۵ مجروح به این بیمارستان منتقل شدند.
این حملات همزمان با آن صورت می گیرد که با گذشت یک هزار روز از جنگ و نسلکُشی در غزه، آمارها حاکی از آن است که بیش از ۷۳ هزار و ۹۰ نفر شهید و ۱۷۳ هزار و ۵۵۳ نفر نیز زخمی شدهاند.
آمار رسمی منابع داخلی وخارجی نشان می دهد که که در این مدت هزاران نفر مفقود شده اند و گفته می شود پیکر شمار زیادی ار مردم زیر آوار است.
بر اساس این گزارش، در این مدت حدود ۴۷ هزار زن فلسطینی بیوه شده و ۵۸ هزار کودک نیز یکی از والدین خود یا هر دو را از دست دادهاند و گذشته از آن جنگ باعث ویرانی ۲۶۸ هزار واحد مسکونی و وارد آمدن خسارت به ۱۴۸ هزار خانه شده و در نتیجه آن دو میلیون نفر آواره شدهاند.
طبق این گزارش، یک میلیون و ۶۰۰ هزار فلسطینی از جمله ۱۰۰ هزار کودک زیر پنج سال از ناامنی غذایی و حدود ۵۵ هزار زن باردار و شیرده از سوء تغذیه حاد رنج میبرند و ۹۴ درصد مراکز بهداشتی از چرخه خدماترسانی خارج شدهاند.
همچنین طی این مدت ۹۷ درصد منابع آب آشامیدنی مختل شده و ۸۰ درصد زیرساختهای انرژی و جادههای اصلی تخریب شدهاند، ۹۵ درصد مدارس آسیب دیده و ۷۰۰ هزار کودک از تحصیل محروم شدهاند.
بر پایه این گزارش، ۵/۹۸ درصد اراضی زراعی و ۸۸ درصد تأسیسات صنعتی تخریب شدهاند و خسارت زیرساختها نیز حدود ۷۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود، همچنین رژیم صهیونیستی ۶۴ درصد مساحت غزه را تحت اشغال خود درآورده و تهدید میکند که این میزان را به ۷۰ درصد افزایش خواهد داد.
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