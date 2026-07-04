دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، هرگونه پیش‌فروش خودرو‌های وارداتی در مناطق آزاد را ممنوع اعلام کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، هرگونه پیش‌فروش خودرو‌های وارداتی در مناطق آزاد را ممنوع اعلام کرده و نسبت به فعالیت افراد و مجموعه‌هایی که با عنوان پیش‌فروش خودرو اقدام به جذب مشتری می‌کنند، هشدار داده است.

بر این اساس، هرگونه پیش‌فروش خودرو‌های وارداتی در مناطق آزاد فاقد مجوز بوده و انجام آن ممنوع است.

در این اطلاعیه از متقاضیان خرید خودرو خواسته شده است از پرداخت هرگونه وجه، ثبت‌نام یا انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و مجموعه‌هایی که با عنوان پیش‌فروش خودرو‌های وارداتی فعالیت می‌کنند، خودداری کنند.

کارشناسان نیز توصیه می‌کنند خریداران پیش از هرگونه معامله، از قانونی بودن فرآیند فروش، مجوز‌های مربوط و اعتبار شرکت یا فروشنده اطمینان حاصل کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و زیان‌های مالی احتمالی جلوگیری شود.

با توجه به افزایش تقاضا برای خودرو‌های وارداتی، رعایت این هشدار می‌تواند از گرفتار شدن متقاضیان در قرارداد‌های فاقد مجوز یا پیش‌فروش‌های غیرقانونی جلوگیری کند.