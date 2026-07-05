مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی از دیروز آغاز شده و امروز یکشنبه ۱۴ تیرماه ساعت ۸ صبح در مصلای امام خمینی (ره) مراسم اقامه نماز بر پیکر امام مجاهد شهید و شهدای خانواده ایشان برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک، مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی از دیروز آغاز شده و امروز یکشنبه ۱۴ تیرماه ساعت ۸ صبح در مصلای امام خمینی (ره) مراسم اقامه نماز بر پیکر امام مجاهد شهید و شهدای خانواده ایشان برگزار می‌شود.

در این مراسم، نماز بر پیکر حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیة)، شهید مصباح الهدی باقری‌کنی، شهیده سیده بشریٰ خامنه‌ای، شهید زهرا حداد عادل و شهیده زهرا محمدی گلپایگانی اقامه خواهد شد.

مردم عزادار صبح دوشنبه ۱۵ تیرماه پیکر امام قائد شهید امت را در تهران تشییع خواهند کرد. سه‌شنبه ۱۶ تیرماه پیکر مطهر ایشان به قم برای تشییع و اقامه نماز خواهد رفت.

چهارشنبه ۱۷ تیرماه نیز پیکر امام شهید برای طواف و تشییع به حرم امیرالمومنین (ع) در نجف و هم‌چنین حرمین کربلا مرقد امام حسین (ع) و حضرت عباس (س) برده خواهد شد.

پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه پیکر مطهر امام شهید امت در حرم امام رضا (ع) تدفین خواهد شد.