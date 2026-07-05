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بدرقه آقای شهید ایران/ خروش عاشقان در مصلای امام خمینی(ره)/ به‌روزرسانی می‌شود

مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی از دیروز آغاز شده و امروز یکشنبه ۱۴ تیرماه ساعت ۸ صبح در مصلای امام خمینی (ره) مراسم اقامه نماز بر پیکر امام مجاهد شهید و شهدای خانواده ایشان برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۲۹۹۱
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بدرقه آقای شهید ایران/ خروش عاشقان در مصلای امام خمینی(ره)/ بروزرسانی می شود

به گزارش تابناک، مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی از دیروز آغاز شده و امروز یکشنبه ۱۴ تیرماه ساعت ۸ صبح در مصلای امام خمینی (ره) مراسم اقامه نماز بر پیکر امام مجاهد شهید و شهدای خانواده ایشان برگزار می‌شود.

در این مراسم، نماز بر پیکر حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیة)، شهید مصباح الهدی باقری‌کنی، شهیده سیده بشریٰ خامنه‌ای، شهید زهرا حداد عادل و  شهیده زهرا محمدی گلپایگانی اقامه خواهد شد.

مردم عزادار صبح دوشنبه ۱۵ تیرماه پیکر امام قائد شهید امت را در تهران تشییع خواهند کرد. سه‌شنبه ۱۶ تیرماه پیکر مطهر ایشان به قم برای تشییع و اقامه نماز خواهد رفت.

چهارشنبه ۱۷ تیرماه نیز پیکر امام شهید برای طواف و تشییع به حرم امیرالمومنین (ع) در نجف و هم‌چنین حرمین کربلا مرقد امام حسین (ع) و حضرت عباس (س) برده خواهد شد.

پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه پیکر مطهر امام شهید امت در حرم امام رضا (ع) تدفین خواهد شد.

طنین بانگ «یاحسین(ع)» ساعاتی مانده به آغاز مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر آقای شهید ایران در مصلی
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ - ۰۳:۵۳
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مصلی جای سوزن انداختن ندارد
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ - ۰۲:۴۳

بدرقه آقای شهید ایران/ خروش عاشقان در مصلای امام خمینی(ره)/ به‌روزرسانی می‌شود

حضور جمعیت در مصلای تهران ساعاتی پیش از شروع مراسم صبح یکشنبه و اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید و خانواده ایشان به قدری است که جای سوزن انداختن وجود ندارد.

سیل عشاق در ورودی مصلی در ساعات بامدادی
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ - ۰۲:۴۰

ورودی مصلای تهران در بامداد وداع با امام شهید بسیار شلوغ است و سیل عشاق همچنان در حال رفت و آمد در این محدوده هستند.

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تمجید استاد مشهور عمانی از رهبر مقاومت
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ - ۰۲:۰۶

مراسم تشییع رهبری آغاز شد که با ایجاد ساختارهای نظامی، سیاسی و مالی، در برابر قدرت‌های امپریالیستی غرب و صهیونیسم ایستادگی کرد.

دکتر حمود النوفلی، دانشیار دانشگاه سلطان قابوس، رهبر شهید را مؤمنی پرهیزگار توصیف کرد که از هیچ‌کس جز خدا هراس نداشت و برای پیروزی ایران، مسلمانان و آزادی فلسطین دعا کرد.

بدرقه آقای شهید ایران/ خروش عاشقان در مصلای امام خمینی(ره)/ به‌روزرسانی می‌شود

پخش صدای دل‌نشین قائد امت در مصلی تهران و گریهٔ مردم هنگام نمایش مجدد تابوت شهدا
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ - ۰۱:۰۷
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فضای حماسی در مصلی تهران با شعار ابالفضل علمدار خامنه ای نگهدار
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ - ۰۱:۰۲
تعداد بازدید : 35
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تصاویری از سیل جمعیت عاشق در متروی تهران
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ - ۰۰:۴۷
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آخرین وضعیت خیابان‌های اطراف مصلی تهران
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ - ۰۰:۳۴
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تعطیلی یک استان دیگر عراق روز چهارشنبه
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ - ۰۰:۱۵

استان مثنی عراق، نهمین استانی است که روز چهارشنبه را برای تسهیل مشارکت مردم این استان برای بدرقه و تشییع پیکر حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید ایران تعطیل اعلام کرد.

جزئیات حمل‌ونقل عمومی تهران در روز دوشنبه
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ - ۰۰:۱۴

معاون حمل‌ونقل ترافیک شهرداری تهران در برنامه پرچمدار گفت: در روز بدرقه خط یک BRT مسافر پذیری ندارد اما مترو همان مسیر برقرار است.

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