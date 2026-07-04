جهان تسلط ما را به خویش خواهد دید/نفس بگیر برادر، قیام مانده هنوز
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، حسن لطفی شاعر آیینی و انقلابی طی روزهای گذشته غزل تازه سروده که در حال و هوای اینروزهای مردم ایران و آزادگان جهان است. اینسروده به کار دلسوختگان مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب، آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای در مصلی امام خمینی (ره) تهران، میآید.
شعر مورد اشاره از نظر مفهوم و محتوا در حوزه انتقام، انتظار و ولایتپذیری است.
در ادامه اینغزل را میخوانیم:
نگاه بر تو و راهت مدام مانده هنوز
میان ما و شما یکسلام مانده هنوز
روا بود که گریبان ز هجر پاره کنیم
که بر لب تو علیکالسلام مانده هنوز
بگو برای ظهورت چهکار باید کرد؟
میان اینهمه عرصه کدام مانده هنوز
نماز مسجدالاقصی که با امامت عشق
شکوه نعره ی بیتالحرم مانده هنوز
اگرچه دشمن خود را به زیر پا بردیم
به مشت خورده گره، انتقام مانده هنوز
نمک به زخم جگر میزنیم تا برسی
بگو که هرچه کنیم التیام مانده هنوز
قسم به جوشش خون امام شاهدمان
که ذوالفقار علی در نیام مانده هنوز
جهان تسلط ما را به خویش خواهد دید
نفس بگیر برادر، قیام مانده هنوز