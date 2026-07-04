صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جهان تسلط ما را به خویش خواهد دید/نفس بگیر برادر، قیام مانده هنوز

حسن لطفی طی روزهای گذشته غزل تازه سروده که در حال و هوای این‌روزهای مردم ایران و آزادگان جهان است.
کد خبر: ۱۳۸۲۹۸۶
| |
1162 بازدید

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، حسن لطفی شاعر آیینی و انقلابی طی روزهای گذشته غزل تازه سروده که در حال و هوای این‌روزهای مردم ایران و آزادگان جهان است. این‌سروده به کار دلسوختگان مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب، آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در مصلی امام خمینی (ره) تهران، می‌آید. 

شعر مورد اشاره از نظر مفهوم و محتوا در حوزه انتقام، انتظار و ولایت‌پذیری است. 

در ادامه این‌غزل را می‌خوانیم:

نگاه بر تو و راهت مدام مانده هنوز
میان ما و شما یک‌سلام مانده هنوز

روا بود که گریبان ز هجر پاره کنیم
که بر لب تو علیک‌السلام مانده هنوز

بگو برای ظهورت چه‌کار باید کرد؟
میان این‌همه عرصه کدام مانده هنوز

نماز مسجدالاقصی که با امامت عشق
شکوه نعره ی بیت‌الحرم مانده هنوز

اگرچه دشمن خود را به زیر پا بردیم
به مشت خورده گره، انتقام مانده هنوز

نمک به زخم جگر می‌زنیم تا برسی
بگو که هرچه کنیم التیام مانده هنوز

قسم به جوشش خون امام شاهدمان
که ذوالفقار علی در نیام مانده هنوز

جهان تسلط ما را به خویش خواهد دید
نفس بگیر برادر، قیام مانده هنوز

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
آیت الله خامنه‌ای آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای امام زمان انتظار انتقام جنگ رمضان حمله آمریکا به ایران
انتقاد از پخش اخبار ورزش بانوان در تلویزیون!
آنچه فوتبال ایرانی از ایرانی بودن به نمایش می‌گذارد!
نماز بر پیکر رهبر شهید را چه کسی می‌خواند؟ / درباره آیت الله جعفر سبحانی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
صورت آن سرگرد ارتشی مثل ماه می‌درخشید/نوربالا که می‌گفتند این بود
جلوه اربعین و ظهور منجی در تهران/پرچم دوطرفه «ایران» و «خون‌خواهی» روی گنبد مصلی
مرثیه‌ غیابِ بی‌کران/سفر روح در مسیر شهادت
نگاه رهبری به رسالت شعر متمایز بود/حسرتی که بر دل شاعر ماند
سایر اخبار

جهان تسلط ما را به خویش خواهد دید/نفس بگیر برادر، قیام مانده هنوز

نگاه رهبری به رسالت شعر متمایز بود/حسرتی که بر دل شاعر ماند

نگاه رهبری به رسالت شعر متمایز بود/حسرتی که بر دل شاعر ماند

پاسخ به یک ادعا درباره واژه «پاچه‌خار»

افضل مقیمی درگذشت

معادل جدید «هدفون» تصویب شد

اهدای نشان پارسی جان به بقایی

حداد عادل در یادبود دختر شهیدش: الان وقت سوگ نیست!

پرویز خرسند درگذشت

رهبر شهید مانع تخریب آرامگاه فردوسی شد

فال و طالع امروز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
آخرین اخبار
خلاصه بازی پاراگوئه 0 - فرانسه 1
عبور سخت فرانسه از سد پاراگوئه با آماری عجیب/ خروس‌ها حریف مراکش شدند
نصب نماد مشت گره شده رهبر شهید در میدان انقلاب
مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین باور‌ها درباره‌ی زندگی پس از مرگ
اجتماع میلیونی مردم پاسخ به محاسبات غلط دشمن است / پیام تشییع؛ وحدت و بیعت ملت ایران
قاب‌هایی از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب که باعث شگفتی افغانی‌ها شد
تیم ملی در حباب برای ایزوله ماندن مقابل انتقادها؛ نقد آزادانه راه برون رفت از بحران
بدرقه آقای شهید ایران/ خروش عاشقان در مصلای امام خمینی(ره)/ به‌روزرسانی می‌شود
آن‌حرف را می‌زدم مردم تکبیر می‌گفتند اما .../گرایش‌ انحرافی بیاید، کار مشکل می‌شود
تصاویر سیل جمعیت در وداع شبانه با رهبر شهید انقلاب
ترکیه دومین ارتش بزرگ غرب است؟
راه‌اندازی ۳ محور جدید تاکسیرانی برای تسهیل تردد زائران
حذف کانادای میزبان مقابل مراکش در خاک آمریکا؛ بریس اوناحی و ثبت دو رکورد
جنایات تازه صهیونیست‌ها در نوار غزه
از هوش مصنوعی تا بمب‌های سنگرشکن؛ روایت یک کتاب از نقشه نظامی اسرائیل علیه ایران
معرفی فرمانده نیروی دریایی سپاه
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!
تحویل ۵ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ سعودی به ایران
حضور بی‌تکلف داماد شهید رهبرانقلاب و خانواده در یک آبمیوه فروشی
ادعای جدید ترامپ درباره تغییر نظام ایران
جزییات اعمال محدودیت تردد در مناطق ۲۲گانه تهران
ادای احترام روسای قوا و رئیس مجمع تشخیص به رهبر شهید انقلاب/ورود هیئت‌های رسمی کشورهای جهان برای ادای احترام به قائد شهید امت
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم
ارتش یمن بیانیه مهمی صادر می‌کند
خروج بمب‌افکن‌های مرگبار B-52 از بریتانیا
تصاویر استقرار پیکر رهبر شهید انقلاب و همراهان شهیدش در مصلای تهران
افزایش قیمت طلا، سکه امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵
پروندهٔ رضا پهلوی به دادگاه ارسال شد
وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ چه کسانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز می خوانند؟
لحظات تسلیم ناو هواپیمابر آمریکا مقابل دستور سپاه پاسداران
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!  (۳۳۷ نظر)
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی  (۱۷۵ نظر)
قدردان دولت باشیم که قحطی نشد!/ صدا و سیما را باید کوبید و از نو ساخت/ قشر خاکستری در جنگ «زندگی» کرد  (۱۵۲ نظر)
آنچه از فرزاد جمشیدی نمی‌دانیم/ مردم بدانند ۲۰ ساعت مطالعه یا کار می‌کنم!  (۱۲۴ نظر)
تجمع کارمندان دانشگاه‌ها مقابل ساختمان امور استخدامی   (۱۰۰ نظر)
از هر ۱۰۰ دانش آموز مستعد، ۶۰ نفر به حاشیه رانده می‌شوند/ «سلامت» در سیطره پزشکان سهمیه‌ای  (۸۱ نظر)
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !  (۷۸ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۷۵ نظر)
ادامه مذاکرات در شرایط فعلی توجیهی ندارد / ضرورت برخورد قاطع با تحرکات آمریکا  (۷۴ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۵۵ نظر)
شما نظر بدهید؛ درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی؛ رایگان یا پولی؟  (۵۳ نظر)
استقرار کلاه سبزهای ارتش در مرزها‌ی ایران  (۵۱ نظر)
دولت، حامی رفاه مردم یا بادیگارد ایران‌خودرو؟!/ مجوز تردد آزاد خودروهای مناطق آزاد هوا شد!  (۵۱ نظر)
مدیران این بانک‌ها در آستانه برکناری یا تغییر/ چه کسانی سکان را به دست می‌گیرند؟  (۴۹ نظر)
رقص خوشحالی وزیر آمریکا از حذف تیم ملی  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005nmE
tabnak.ir/005nmE