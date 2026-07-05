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بخشایش در گفتگو با تابناک:

اجتماع میلیونی مردم پاسخ به محاسبات غلط دشمن است / پیام تشییع؛ وحدت و بیعت ملت ایران

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه اجتماع میلیونی مردم صرفاً یک مراسم سوگواری نیست، گفت: این حضور، پیام ایستادگی و انسجام ملت ایران را به جهان منتقل می‌کند و پاسخی به محاسبات غلط دشمنان درباره فاصله مردم با نظام است.
کد خبر: ۱۳۸۲۹۲۲
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اجتماع میلیونی مردم پاسخ به محاسبات غلط دشمن است / پیام تشییع؛ وحدت و بیعت ملت ایران

احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره پیام حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: این اجتماع عظیم، پیام روشنی از وحدت، انسجام و بیعت مردم با رهبری است و نشان می‌دهد ملت ایران همچنان در کنار نظام و رهبری ایستاده‌اند.

وی افزود: این حضور، هم در داخل کشور و هم در عرصه بین‌المللی این پیام را مخابره می‌کند که مردم ایران همچنان به رهبر خود وفادار هستند و محاسبات دشمنان درباره فاصله گرفتن مردم از نظام و رهبری، اشتباه بوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به فرهنگ دینی مردم ایران گفت: مردم ایران در مراسم‌های سوگواری و عزاداری همواره حضوری پرشور داشته‌اند و این روحیه ریشه در فرهنگ عاشورا و ارادت به سالار شهیدان حسین بن علی دارد. حضور گسترده مردم در تشییع رهبر شهید انقلاب نیز در امتداد همین فرهنگ و باور دینی است.

اجتماع میلیونی مردم پاسخ به محاسبات غلط دشمن / پیام تشییع، وحدت و بیعت ملت ایران است

بخشایش تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی تصور می‌کردند با به شهادت رساندن رهبر انقلاب، می‌توانند میان مردم و نظام فاصله ایجاد کنند، اما این حضور میلیونی نشان خواهد داد که این محاسبه کاملاً اشتباه بوده است.

وی در پایان تأکید کرد: این اجتماع فقط یک مراسم سوگواری نیست، بلکه پیام ایستادگی و مقاومت ملت ایران را به دشمنان منتقل می‌کند و نشان می‌دهد مردم در کنار عزاداری، خواهان پاسخ و انتقام از عاملان این جنایت نیز هستند.

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