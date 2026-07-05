اجتماع میلیونی مردم پاسخ به محاسبات غلط دشمن است / پیام تشییع؛ وحدت و بیعت ملت ایران
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره پیام حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: این اجتماع عظیم، پیام روشنی از وحدت، انسجام و بیعت مردم با رهبری است و نشان میدهد ملت ایران همچنان در کنار نظام و رهبری ایستادهاند.
وی افزود: این حضور، هم در داخل کشور و هم در عرصه بینالمللی این پیام را مخابره میکند که مردم ایران همچنان به رهبر خود وفادار هستند و محاسبات دشمنان درباره فاصله گرفتن مردم از نظام و رهبری، اشتباه بوده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به فرهنگ دینی مردم ایران گفت: مردم ایران در مراسمهای سوگواری و عزاداری همواره حضوری پرشور داشتهاند و این روحیه ریشه در فرهنگ عاشورا و ارادت به سالار شهیدان حسین بن علی دارد. حضور گسترده مردم در تشییع رهبر شهید انقلاب نیز در امتداد همین فرهنگ و باور دینی است.
بخشایش تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی تصور میکردند با به شهادت رساندن رهبر انقلاب، میتوانند میان مردم و نظام فاصله ایجاد کنند، اما این حضور میلیونی نشان خواهد داد که این محاسبه کاملاً اشتباه بوده است.
وی در پایان تأکید کرد: این اجتماع فقط یک مراسم سوگواری نیست، بلکه پیام ایستادگی و مقاومت ملت ایران را به دشمنان منتقل میکند و نشان میدهد مردم در کنار عزاداری، خواهان پاسخ و انتقام از عاملان این جنایت نیز هستند.