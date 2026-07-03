منوچهر فرید درگذشت

منوچهر فرید، بازیگر قدیمی سینما و تئاتر و تلویزیون که هم‌نسل پرویز فنی‌زاده، جمشید مشایخی و... بود، در شهر ملبورن، استرالیا چشم از جهان فروبست.

به گزارش تابناک؛ منوچهر فرید متولد ۱۳۱۶ بود. او پس از تجربه‌های مختلف تئاتری از اجراهای صحنه‌ای گرفته تا نمایش‌های زنده تلویزیونی، به خصوص همکاری‌های متعدد با حمید سمندریان، از اوایل دهه ۴۰ همانند تعدادی دیگر از همدوره‌ای‌هایش پا به سینما گذاشت.

«خشت و آینه» ساخته ابراهیم گلستان اولین تجربه سینمایی منوچهر فرید است و او تا پیش از ترک همیشگی ایران در سال ۱۳۵۸، در طول ۱۴ سال در ۱۵ فیلم سینمایی بازی می‌کند.

او در فیلم های «غریبه و مه»، «چریکه تارا»، «کلاغ»، «رگبار»، «میراث من جنون»، «بلوچ»، «صدای صحرا» و نیز در سریال‌ «دلیران تنگستان» نیز ایفای نقش کرده است.