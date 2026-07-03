راز سیاه خانه وحشت در آمریکا فاش شد
به گزارش تابناک؛ طبق گزارش رسانههای آمریکایی، این ۱۶ کودک همگی متعلق به یک خانواده بودند و در شرایط بسیار غیربهداشتی زندگی میکردند و مدفوع انسان همه جا دیده میشد. این کودکان از ۱۸ ماه تا ۱۸ سال سن داشتند و شامل پسران و دختران میشدند. برخی از آنها قادر به صحبت کردن نبودند، در حالی که یک دختر ۱۸ ساله دارای معلولیت رشدی بود و حتی نمیتوانست نام خود را هجی کند.
رایان کین، کلانتر شهرستان وینتون، در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: «بیشتر دامها در شرایط بهتری نسبت به این کودکان پرورش مییابند.» او صحنه را دارای مقدار زیادی باکتری و مدفوع انسانی توصیف کرد. او گفت: «منظره وحشتناکی بود.»
ویلیام آرچر، دادستان ناحیه وینتون کانتی، گفت که والدین و پدربزرگ و مادربزرگ این کودکان همگی با ۱۶ اتهام به خطر انداختن کودکان در سطح جرایم درجه دو روبرو هستند، زیرا این حادثه منجر به آسیب جسمی جدی شده است. او همچنین تأکید کرد که این مورد قاچاق انسان نیست، بلکه یک مسئله داخلی خانوادگی است.
به گفته اندی ویلسون، دادستان کل اوهایو، مقامات این کودکان را در جریان حکم تفتیش مربوط به یک تحقیق نامربوط کشف کردند. ویلسون گفت: «ما نمیدانستیم ۱۶ کودک آنجا هستند.» او آنچه را که در خانهای در روستای کوچک همدن، در یکی از فقیرترین شهرستانهای اوهایو، شاهد بود، یک جنایت توصیف کرد. ویلسون گفت که این صحنه وحشتناک بدترین صحنهای بود که تا به حال دیده است.
این نقشه موقعیت اوهایو، جایی که این حادثه رخ داده است را نشان میدهد.
آقای ویلسون گفت: «این از آن نوع چیزهایی است که ما در آمریکا به دیدنش عادت نداریم.» او افزود که تقریباً ۲۴ ساعت بعد، هنوز نتوانسته بوی بد را از خود دور کند.
به گفته رئیس پلیس، به نظر میرسد کودکان بیشتر وقت خود را در اتاقی که تقریباً ۱۳ متر مربع مساحت داشت، میگذراندند. او فاش نکرد که کودکان چگونه در داخل خانه نگهداری میشدند، اما اظهار داشت که مقامات هیچ قفسی در داخل ملک پیدا نکردند.
هفت کودک به بیمارستانهای کلمبوس منتقل شدند و دو نفر با هواپیما به مراکز تروما منتقل شدند. یکی از آنها در 30 ژوئن در وضعیت بحرانی بود و نیاز به لوله گذاری داشت. او گفت: "آنها تقریباً شبیه حیوانات وحشی بودند. وحشتناک بود."
والدین و پدربزرگ و مادربزرگهای گری سایدرز جونیور، گری سایدرز سینیور، کریستینا سایدرز و الیزابت سایدرز در اول جولای در دادگاه حاضر شدند. قاضی به نمایندگی از آنها، اظهارات آنها مبنی بر بیگناهی را ثبت کرد و برای هر نفر وثیقه ۳۰۰۰۰۰ دلاری تعیین کرد.
محققان گفتند که این خانواده طی دو دهه گذشته چندین بار در جنوب اوهایو نقل مکان کرده بودند و به نظر میرسید که عمداً از ارائه سوابق پزشکی و رسمی به سازمانهای دولتی خودداری میکردند. فرزندان نیز به مدرسه نمیرفتند.
ویلسون گفت: «آنها در پنهان کردن این کودکان از چشم بازرسان بسیار ماهر بودند.» او افزود که به نظر میرسد هیچ کس غیر از خانواده از وجود آنها خبر نداشت.
ساکنان همدن از شنیدن خبر زندگی کودکان در این خانه ابراز شوک کردند. همدن روستایی با کمتر از ۱۰۰۰ نفر جمعیت است که در حدود ۱۲۹ کیلومتری جنوب شرقی کلمبوس واقع شده است.
جوزف استوارت، ۶۰ ساله، به رسانهها گفت که از زمان نقل مکان خانواده به آنجا، هیچ بچهای را ندیده است. او گفت: «وضعیت غمانگیزی است.» استوارت شش سال است که در این خیابان زندگی میکند و آن را محلهی آرامی توصیف کرد.
یکی دیگر از همسایهها، پیتی آنجلز، ۶۴ ساله، گفت که از این ادعاها شوکه شده و هرگز بچهای را در نزدیکی خانه ندیده است. آنجلز در مورد همدن گفت: «چنین چیزی هرگز اینجا اتفاق نیفتاده است. هیچکس انتظار نداشت که چنین اتفاقی در این روستا بیفتد.»