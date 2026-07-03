انتقاد از پخش اخبار ورزش بانوان در تلویزیون!
به گزارش تابناک ، نشریه پرتو سخن در شماره ۲۷۳ به تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۸۴ در مطلبی با عنوان "اخبار ورزشی بانوان آغازی غیر ضروری" از پخش اخبار ورزشی بانوان در بخش های خبری تلویزیون انتقاد کرده بود
کد خبر: ۱۳۸۲۷۹۵| |
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نشریه پرتو سخن به جریان فکری آیت الله مصباح یزدی گرایش داشت.
عکس : ارشیو سید روح الله امین آبادی
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۴
با تمام انتقادات و ایراداتی که به همه ی ما کم یا زیاد وارد هست ولی خیلی ها خیلی حرفهای درستی زدند و نشنیدیم