انتقاد از پخش اخبار ورزش بانوان در تلویزیون!

به گزارش تابناک ، نشریه پرتو سخن در شماره ۲۷۳ به تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۸۴ در مطلبی با عنوان "اخبار ورزشی بانوان آغازی غیر ضروری" از پخش اخبار ورزشی بانوان در بخش های خبری تلویزیون انتقاد کرده بود