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احتمال بازگشت ترکیه به برنامه جنگنده‌های «اف-۳۵»

خبرگزاری «آسوشیتدپرس» روز جمعه گزارش داد که رئیس جمهور آمریکا احتمالا بازگشت ترکیه به برنامه تولید جنگنده‌های اف-۳۵ را اعلام می‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۲۷۵۶
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2326 بازدید
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احتمال بازگشت ترکیه به برنامه جنگنده‌های «اف-۳۵»

به گزارش تابناک؛ منابع آمریکایی از احتمال بازگشت ترکیه به برنامه تولید جنگنده‌های «اف-۳۵» خبر دادند.

خبرگزاری «آسوشیتدپرس» روز جمعه گزارش داد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا احتمالا بازگشت ترکیه به برنامه تولید جنگنده‌های اف-۳۵ را اعلام می‌کند.

در این گزارش آمده است: «ترامپ با اشاره به اینکه در طول سفرش می‌تواند اخبار مربوط به تأمین موتور‌های هواپیما و فروش احتمالی جنگنده‌های اف-۳۵ را که چند سال به دلیل روابط نزدیک ترکیه با مسکو متوقف شده بود، اعلام کند، خود را نزد (رجب طیب) اردوغان محبوب کرده است».

آسوشیتدپرس نوشت: «علی‌رغم مقاومت در کنگره، دولت آمریکا در حال بررسی امکان فروش جت‌های جنگنده به ترکیه، منوط به رعایت قوانین ایالات متحده است».

منابع این خبرگزاری گفتند: «وزارت خارجه آمریکا پیش از این به قانونگذاران ارشد اطلاع داده بود که قصد دارد مقاومت کنگره را دور بزند و فروش موتور‌های هواپیما به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون دلار به ترکیه را تصویب کند».

ترکیه یکی از شرکت‌کنندگان در برنامه اف-۳۵ بود و تقریباً ۱.۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد. در سال ۲۰۱۹، پس از دریافت سامانه‌های موشکی دفاع هوایی اس-۴۰۰ روسیه توسط ترکیه، آمریکا با استناد به خطرات امنیتی برای فناوری این هواپیما، آنکارا را از این پروژه اخراج کرد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
China
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
12
0
پاسخ
هرگز به این پروژه راهش نمیده، فقط داره طمع اردوغان را بالا میبره تا بتونه مزدوران ترکیه را وارد جنگ با حزب‌الله کنه.
پاسخ ها
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
برادر چینی میخواد درباره خاورمیانه نظر بده
علی
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۶:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
6
1
پاسخ
آمریکا با قول این هواپیماها به ترکیه از وردو آنها به جنگ اسران با اسراییل جلوگیری کرد. این امر نشون میده که احتمال حمله بعدی آمریکا وجود داره..باید مراقب بود
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