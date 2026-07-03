خبرگزاری «آسوشیتدپرس» روز جمعه گزارش داد که رئیس جمهور آمریکا احتمالا بازگشت ترکیه به برنامه تولید جنگنده‌های اف-۳۵ را اعلام می‌کند.

احتمال بازگشت ترکیه به برنامه جنگنده‌های «اف-۳۵»

به گزارش تابناک؛ منابع آمریکایی از احتمال بازگشت ترکیه به برنامه تولید جنگنده‌های «اف-۳۵» خبر دادند.

خبرگزاری «آسوشیتدپرس» روز جمعه گزارش داد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا احتمالا بازگشت ترکیه به برنامه تولید جنگنده‌های اف-۳۵ را اعلام می‌کند.

در این گزارش آمده است: «ترامپ با اشاره به اینکه در طول سفرش می‌تواند اخبار مربوط به تأمین موتور‌های هواپیما و فروش احتمالی جنگنده‌های اف-۳۵ را که چند سال به دلیل روابط نزدیک ترکیه با مسکو متوقف شده بود، اعلام کند، خود را نزد (رجب طیب) اردوغان محبوب کرده است».

آسوشیتدپرس نوشت: «علی‌رغم مقاومت در کنگره، دولت آمریکا در حال بررسی امکان فروش جت‌های جنگنده به ترکیه، منوط به رعایت قوانین ایالات متحده است».

منابع این خبرگزاری گفتند: «وزارت خارجه آمریکا پیش از این به قانونگذاران ارشد اطلاع داده بود که قصد دارد مقاومت کنگره را دور بزند و فروش موتور‌های هواپیما به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون دلار به ترکیه را تصویب کند».

ترکیه یکی از شرکت‌کنندگان در برنامه اف-۳۵ بود و تقریباً ۱.۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد. در سال ۲۰۱۹، پس از دریافت سامانه‌های موشکی دفاع هوایی اس-۴۰۰ روسیه توسط ترکیه، آمریکا با استناد به خطرات امنیتی برای فناوری این هواپیما، آنکارا را از این پروژه اخراج کرد.