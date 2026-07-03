شباهت ۱۲ تیر و ۹ اسفند و سابقه تاریخی کودک کشی آمریکا از ایرانیان
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، با جمعی از پژوهشگران تاریخ مشغول بحث و گفتگو بودیم که صحبت زدن مدرسه میناب توسط آمریکا پیش آمد. یکی از محققان گفت «فکر میکنید چرا آمریکا در شروع حملهاش میناب را زد؟ برای اینکه میخواست ایرانیها را بشکند و از نظر روحی روانی تحت فشارشان بگذارد!»
آنتاریخپژوه گفت «همیشه اینحملههای بزرگ و همهجانبه قدرتهای استکباری با تلاش برای شکستن مقاومت تو همراه است.»
اما جمله مهمی که تاریخپژوه مورد اشاره در ادامه صحبتهایش از میناب گفت، درباره یکحادثه مشابه قدیمی دیگر بود؛ «فکر میکنید چرا آمریکا سال ۱۳۶۷ ایرباس ایرانی را روی خلیج فارس زد؟ برای اینکه میخواست فشار وارد کند و آنماجرا واقعا هم در پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ ایران و عراق تاثیر داشت.»
امروز ۱۲ تیر سالروز هدفقراردادن هواپیمای مسافربری ایرانی توسط آمریکا با ۲ موشک است که باعث کشتهشدن همه ۲۹۰ سرنشین آن شد که از اینتعداد ۴۶ مسافر، غیر ایرانی بودند و نکته مهمتر و دردناکتر این که ۶۶ شهید اینپرواز ابدی، کودکان ایرانی بودند.
تاریخ تکرار میشود و مشابهتهای زیادی بین دیروز و امروز وجود دارد؛ اگر ۱۲ تیر ۱۳۶۷، کودکان بیگناه ایرانی در کنار والدین خود در پرواز ۶۵۵ ایرانایر شهید شدند، نهم اسفند ۱۴۰۴ هم در حملهای که مثلا قرار بود برقآسا باشد و جمهوری اسلامی ایران را ظرف ۳ روز سرنگون کند، مدرسه شجره طبیه میناب با موشکهای آمریکایی مورد حمله قرار گرفت و ۱۵۶ غیرنظامی به شهادت رسیدند که ۱۲۰ نفر از آنها دانشآموز بودند. همانروز نهم اسفند، خردسال ۱۴ ماههای هم به شهادت رسید که نامش زهرا محمدی گلپایگانی و نوه رهبر شهید انقلاب بود. تعدادی کودک بیگناه دیگر هم بودند که طی سالها و دهههای گذشته، فدای لشکرکشیهای خیابانی و هرجومرجهای موساد در خیابانهای ایران، و به ضرب گلوله شهید شدند. به اینکودکان، شهدای حملات آمریکا و اسراییل در جنگ ۱۲ روزه را هم اضافه کنید!
از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا امروز که ۱۲ تیر ۱۴۰۵ و سالگرد شهدای ایرباس پرواز ۶۵۵ است هم هنوز تحقیقات آمریکا درباره اینکه چرا یکمدرسه پر از کودک را هدف قرار داده به نتیجه نرسیده و میدانیم که قرار هم نیست به نتیجه برسد!
خیالتان راحت! هزاران کمیته حقیقتیاب آمریکایی و بینالمللی قرار نیست به حقیقت ماجرا برسند که چرا مدرسه میناب هدف قرار گرفت. اگر یادتان باشد اول ماجرا که خودمان مدرسه دانشآموزان بیگناهمان را هدف قرار داده بودیم و معلوم نبود چرا و چه دستاوردی برایمان در جنگ با آمریکا داشت؟ البته رواج چنیندروغی توسط رسانههای معاند و بلندگوهای داخلیشان ایندستاورد را برای جبهه دشمن داشت که مقداری از انرژی و زمان خودیها را صرف پاسخگویی به ایندروغ بیشرمانه کند.
به هرحال باید به همان حرفهای محقق و تاریخپژوهی برگردیم که گفت استعمارگران برای شکست قدرت اراده ملت مقاوم، چنین وحشیگریهایی میکنند و بعد هم دنبال مقصرش میگردند و اول ماجرا را گردن خودت میاندازند!
یاد و خاطره شهدای ۱۲ تیر ۱۳۶۷ و ۹ اسفند ۱۴۰۴ و همه شهدا و کودکانی که در جبهههای دفاع مقدس اول و دوم و سوم ایران توسط جبهه طاغوت بینالملل و استکبار یهودی به شهادت رسیدند گرامی باد!
خیالشان راحت که انتقام خونشان را خواهیم گرفت؛ تجربه فعالیتهای نیروهای نظامی و سربازان گمنام امام زمان (عج) ثابت کرده اینگونه انتقامها دیر و زود دارند؛ سوخت و سوز ندارند!
صادق وفایی