مردم بعد از این‌قضایا متوجه بودند که آقا آخر یک‌مقصری وجود دارد؛ چرا مقصرین را مجازات نمی‌کنید؟ این‌ یک‌طرف قضیه بود. مثلا آقای کروبی یا برادرهای دیگر که سخنرانی کردند، قرص و محکم هم ایستادند. ایشان روز ۱۵ خرداد گفت مقصرین باید مجازات شوند! مردم هم تکبیر فرستادند. هرکس هم این را بگوید، مردم تکبیر می‌فرستند.

آن‌حرف را می‌زدم مردم تکبیر می‌گفتند اما .../گرایش‌ انحرافی بیاید، کار مشکل می‌شود

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، ایام وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب، آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای و تشییع این‌شهید نهضت ضدطاغوتِ اسلام، بهانه‌ای برای مرور خاطرات و گفتارهایی است که از ایشان به جا مانده‌اند.

به این‌ترتیب از روزهای پیش از وداع پرونده‌ای را باز کردیم و تا پایان مراسم وداع و تشییع سیدالشهدای شهیدان انقلاب اسلامی ایران، به مرور خاطراتی می‌پردازیم که توسط شخص رهبر شهید روایت شده‌اند.

تا امروز ۴ قسمت از این‌پرونده منتشر شده‌اند که در پیوندهای زیر قابل دسترسی و مطالعه‌اند:

* «امام حکم قتل نویسنده را صادر کرد نه این‌که کتابش را تحریم کند!/خود سفرای اروپایی معذرت خواستند و برگشتند»

* ««این‌ها می‌روند و شما می‌مانید»/سابقه نداشت این‌طور بزنند!»

* «شهیدباهنر را از خانه‌اش بیرون کردم تا با آقای هاشمی صحبت کنم!»

* «صورت آن سرگرد ارتشی مثل ماه می‌درخشید»

پنجمین‌قسمت از پرونده «به استقبال تشییع پیکر رهبر شهید» دربرگیرنده ۲ خاطره از رهبر شهید است که یکی از آن‌ها مربوط به روزهای پایانی دفاع مقدس اول و رواج زمزمه مجازات مقصران شکست‌های میدانی بین عموم مردم است. خاطره دیگر هم جمله‌ای است که امام خمینی (ره) درباره مبارزه با آمریکا به رهبر شهید انقلاب گفته است.

در ادامه مشروح این‌قسمت از پرونده مورد اشاره را می‌خوانیم؛

پرسش و پاسخ در جمع رزمندگان لشکر ۲۷ محمدرسول‌الله (ص) ۱۳۶۷/۵/۱۰

پس از ناکامی در جبهه‌های جنگ در سه ماه ابتدایی سال ۱۳۶۷ که منجر به از دست دادن مناطق فاو، جزیره مجنون، شلمچه و نیز تهدید شهرهای خرمشهر و اهواز شد، زمزمه‌هایی مبنی بر لزوم محاکمه و برخورد با مقصرین ناکامی‌ها توسط برخی از چهره‌های سیاسی مطرح شد.

مردم بعد از این‌قضایا متوجه بودند که آقا آخر یک‌مقصری وجود دارد؛ چرا مقصرین را مجازات نمی‌کنید؟ این‌ یک‌طرف قضیه بود. مثلا آقای کروبی یا برادرهای دیگر که سخنرانی کردند، قرص و محکم هم ایستادند. ایشان روز ۱۵ خرداد گفت مقصرین باید مجازات شوند! مردم هم تکبیر فرستادند. هرکس هم این را بگوید، مردم تکبیر می‌فرستند.

این را بدانید! بنده اگر در نماز جمعه این را می‌گفتم، تکبیر خیلی محکم می‌فرستادند؛ منتهی من شب قبل از آن نماز جمعه با آقای هاشمی و یکی دوتا از برادرها مشورت کردم که می‌خواهم راجع به این‌قضیه صحبت کنم. آقای هاشمی گفت اگر شما راجع به مقصر و مجازات بگویید، بچه‌هایی که توی جبهه دارند با اخلاص کار می‌کنند، دلشان می‌شکند و مایوس می‌شوند و این در جنگ اثر می‌گذارد، روحیه‌شان را از دست می‌دهند. و ایشان گفتند حرف آقای کروبی در روز ۱۵ خرداد در میدان ارک روی رزمنده‌ها اثر منفی داشته؛ این را آقای هاشمی گفت. خب وقتی اثر منفی دارد، نباید بگوییم!

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اجلاس جهانی اساتید دانشگاه‌های جهان اسلام و بیداری اسلامی ۱۳۹۱/۹/۲۱

اوایل انقلاب در یک قضیه بسیار مهم، من و دو نفر دیگر که آن‌روز عضو شورای انقلاب بودیم، از تهران رفتیم قم خدمت امام – امام آن‌وقت هنوز در قم بودند، تهران نیامده بودند – تا نظر ایشان را نسبت به آن‌قضیه و اقدام مهم بپرسیم. وقتی قضیه را برای ایشان شرح دادیم، امام رو کردند به ما، گفتند «از آمریکا می‌ترسیدید؟»

گفتیم نه! گفتند پس بروید اقدام کنید.

ما هم آمدیم اقدام کردیم و موفق شدیم. اگر ترس آمد، اگر طمع آمد، اگر غفلت آمد، اگر گرایش‌های انحرافی پا در میان گذاشت، کارها مشکل خواهد شد.