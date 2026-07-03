به این‌ترتیب مخاطب متوجه می‌شد مطلبی که پیش رویش قرار دارد، یکی دیگر از دروغ‌ها یا مدعیات و تخیلات موهوم ترامپ است که بناست تا چند دقیقه، چند ساعت یا حداکثر چندروز دیگر تکذیبیه‌اش منتشر شود. به‌هرحال تفاوت زیادی هست بین تیتری که روح جاری در آن ثبوتی است و بیانگر آن است که یک‌چهره چنان موضعی دارد و چنان‌اتفاقی واقعا رخ داده؛ با تیتری که برگرفته از یک‌ادعای دروغین است و به‌زودی تکذیب می‌شود.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، همان‌طور که بر همه اهل جهان واضح و مبرهن شده، جنگ رمضان، صرفا جنگی نظامی و تسلیحاتی نبود. البته بماند که نیروهای مهاجم و تجاوزگر جرات حمله زمینی نداشتند و یک‌مورد مشکوکی هم که تبدیل به طبس ۲ شد، رسوایی عمیقی برایشان به باور آورد، اما در هرصورت، حمله مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران که با همکاری کشورهای عرب حوزه خلیج فارس (به صورت علنی) و دیگر متحدان غربی (البته در پشت پرده) انجام شد و شکست خورد، فقط نظامی و میدانی نبود و زمینه‌های فکری‌اش از مدت‌ها پیش آماده شده بود؛ از ۴۸ سال پیش و زمان پیروزی انقلاب اسلامی.

در طول جنگ هم یک‌تذکر به‌طور مرتب تکرار می‌شد و البته کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت؛ این‌که توییت‌ها و اعلام مواضع ترامپ در فضای مجازی، نه از سر دلسوزی و برای آگاهی‌بخشی به مردم جهان و ایران است، که یک تاکتیک جنگی برای بر هم زدن اذهان و آرامش ایرانی‌هاست.

البته این‌نکته را هم نباید از نظر دور داشت که خیلی از توییت‌های ترامپ برای آرام‌نگه داشتن افکار عمومی آمریکایی‌ها بود و استفاده و کاربردی در ایران نداشت اما عده‌ای دلسوز عجول و همچنین عده‌ای نفوذی ترجیح می‌دادند هر توییت این‌موجود منفور را تبدیل به تیتر و خبر کنند و برای هموطنان و جبهه مقاومت، زحمت مضاعف تهیه و تدارک ببینند.

ترامپ هم یک‌بار در پاسخ به‌ سوال یک‌خبرنگار اعلام کرد هدفش از انتشار مواضع ضد و نقیض و انتشار دروغ‌هایی که تاریخ مصرف کوتاهی دارند، گیج‌کردن ایرانی‌هاست. در گرماگرم جنگ میدان و جنگ روایت‌های رمضان هم مطلبی در این‌زمینه منتشر کردیم که در پیوند «سخنی با خودی‌ها؛ تا کی باید ثابت کنیم با لشکر دروغ‌ها می‌جنگیم؟» قابل مطالعه است.

با پشت سر گذاشتن ۴۰ روز اول جنگی که هنوز هم در آن هستیم و پس از آتش‌بس ادعایی دشمن بود که رسانه‌ها و کانال‌های خبری فعال در پیامرسان‌های داخلی، یک‌درس بزرگ رسانه‌ای گرفته و آن‌ را به کار بستند؛ این‌که به‌خلاف راه و روش گذشته، جای آن‌که هر یاوه‌سرایی و مطلب مُهمل یا دروغی را که ترامپ می‌گوید، با عبارت «ترامپ گفت:» یا «ترامپ:» منتشر کنند؛ از عبارت به‌جای «ترامپ مدعی شد» یا روتیتر «ادعای ترامپ» استفاده کنند.

به این‌ترتیب مخاطب متوجه می‌شد مطلبی که پیش رویش قرار دارد، یکی دیگر از دروغ‌ها یا مدعیات و تخیلات موهوم ترامپ است که بناست تا چند دقیقه، چند ساعت یا حداکثر چندروز دیگر تکذیبیه‌اش منتشر شود. به‌هرحال تفاوت زیادی هست بین تیتری که روح جاری در آن ثبوتی است و بیانگر آن است که یک‌چهره چنان موضعی دارد و چنان‌اتفاقی واقعا رخ داده؛ با تیتری که برگرفته از یک‌ادعای دروغین است و به‌زودی تکذیب می‌شود.

همین‌تاکتیک ساده خبری در جنگ نرم، باعث کم‌تر شدن تنش‌های ذهنی و روانی بخشی از مخاطبان شد و با دیدن «ادعاهای» جدید ترامپ، دیگر مثل گذشته به هم نمی‌ریزند. البته تذکر این‌نکته هم لازم است که مردم ایران، جهان و آمریکا هم از روز اول جنگ رمضان تا امروز، به توییت‌ها و جملات بعضا بی‌سر و ته ترامپ و این‌جمله همیشگی «خواهیم دید چه خواهد شد» عادت کرده و تا حدودی نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت شده‌اند. چون بارها و بارها اعلام شد که ایران در معرض نابودی است، ایران در شرف توافق با آمریکاست، نیروی نظامی ایران نابود شده و ... و هیچ‌کدام از این‌گزاره‌ها در عالم واقعیت به وقوع نپیوسته بود.

یکی از برکات مقاومت مردم ایران و جبهه مقاومت در جنگ رمضان و مقابله با جبهه استکبار، بی‌اثرکردن (برای ما) یا کم‌اثر کردن‌ (برای کسانی که این‌قدر بیکارند که هنوز به ترامپ توجه کنند) پست و توییت‌های ترامپ بود.

محمدابراهیم صداقت