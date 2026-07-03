صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

درسی که رسانه‌ها از جنگ رمضان به بعد گرفتند/زین‌پس این‌گونه تیتر زدن صحیح است!

به این‌ترتیب مخاطب متوجه می‌شد مطلبی که پیش رویش قرار دارد، یکی دیگر از دروغ‌ها یا مدعیات و تخیلات موهوم ترامپ است که بناست تا چند دقیقه، چند ساعت یا حداکثر چندروز دیگر تکذیبیه‌اش منتشر شود. به‌هرحال تفاوت زیادی هست بین تیتری که روح جاری در آن ثبوتی است و بیانگر آن است که یک‌چهره چنان موضعی دارد و چنان‌اتفاقی واقعا رخ داده؛ با تیتری که برگرفته از یک‌ادعای دروغین است و به‌زودی تکذیب می‌شود. 
کد خبر: ۱۳۸۲۳۶۵
| |
4848 بازدید

درسی که رسانه‌ها از جنگ رمضان به بعد گرفتند/زین‌پس این‌گونه تیتر زدن صحیح است!

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، همان‌طور که بر همه اهل جهان واضح و مبرهن شده، جنگ رمضان، صرفا جنگی نظامی و تسلیحاتی نبود. البته بماند که نیروهای مهاجم و تجاوزگر جرات حمله زمینی نداشتند و یک‌مورد مشکوکی هم که تبدیل به طبس ۲ شد، رسوایی عمیقی برایشان به باور آورد، اما در هرصورت، حمله مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران که با همکاری کشورهای عرب حوزه خلیج فارس (به صورت علنی) و دیگر متحدان غربی (البته در پشت پرده) انجام شد و شکست خورد، فقط نظامی و میدانی نبود و زمینه‌های فکری‌اش از مدت‌ها پیش آماده شده بود؛ از ۴۸ سال پیش و زمان پیروزی انقلاب اسلامی.

در طول جنگ هم یک‌تذکر به‌طور مرتب تکرار می‌شد و البته کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت؛ این‌که توییت‌ها و اعلام مواضع ترامپ در فضای مجازی، نه از سر دلسوزی و برای آگاهی‌بخشی به مردم جهان و ایران است، که یک تاکتیک جنگی برای بر هم زدن اذهان و آرامش ایرانی‌هاست. 

البته این‌نکته را هم نباید از نظر دور داشت که خیلی از توییت‌های ترامپ برای آرام‌نگه داشتن افکار عمومی آمریکایی‌ها بود و استفاده و کاربردی در ایران نداشت اما عده‌ای دلسوز عجول و همچنین عده‌ای نفوذی ترجیح می‌دادند هر توییت این‌موجود منفور را تبدیل به تیتر و خبر کنند و برای هموطنان و جبهه مقاومت، زحمت مضاعف تهیه و تدارک ببینند. 

ترامپ هم یک‌بار در پاسخ به‌ سوال یک‌خبرنگار اعلام کرد هدفش از انتشار مواضع ضد و نقیض و انتشار دروغ‌هایی که تاریخ مصرف کوتاهی دارند، گیج‌کردن ایرانی‌هاست. در گرماگرم جنگ میدان و جنگ روایت‌های رمضان هم مطلبی در این‌زمینه منتشر کردیم که در پیوند «سخنی با خودی‌ها؛ تا کی باید ثابت کنیم با لشکر دروغ‌ها می‌جنگیم؟» قابل مطالعه است. 

با پشت سر گذاشتن ۴۰ روز اول جنگی که هنوز هم در آن هستیم و پس از آتش‌بس ادعایی دشمن بود که رسانه‌ها و کانال‌های خبری فعال در پیامرسان‌های داخلی، یک‌درس بزرگ رسانه‌ای گرفته و آن‌ را به کار بستند؛ این‌که به‌خلاف راه و روش گذشته، جای آن‌که هر یاوه‌سرایی و مطلب مُهمل یا دروغی را که ترامپ می‌گوید، با عبارت «ترامپ گفت:» یا «ترامپ:» منتشر کنند؛ از عبارت به‌جای «ترامپ مدعی شد» یا روتیتر «ادعای ترامپ» استفاده کنند.

به این‌ترتیب مخاطب متوجه می‌شد مطلبی که پیش رویش قرار دارد، یکی دیگر از دروغ‌ها یا مدعیات و تخیلات موهوم ترامپ است که بناست تا چند دقیقه، چند ساعت یا حداکثر چندروز دیگر تکذیبیه‌اش منتشر شود. به‌هرحال تفاوت زیادی هست بین تیتری که روح جاری در آن ثبوتی است و بیانگر آن است که یک‌چهره چنان موضعی دارد و چنان‌اتفاقی واقعا رخ داده؛ با تیتری که برگرفته از یک‌ادعای دروغین است و به‌زودی تکذیب می‌شود. 

همین‌تاکتیک ساده خبری در جنگ نرم، باعث کم‌تر شدن تنش‌های ذهنی و روانی بخشی از مخاطبان شد و با دیدن «ادعاهای» جدید ترامپ، دیگر مثل گذشته به هم نمی‌ریزند. البته تذکر این‌نکته هم لازم است که مردم ایران، جهان و آمریکا هم از روز اول جنگ رمضان تا امروز، به توییت‌ها و جملات بعضا بی‌سر و ته ترامپ و این‌جمله همیشگی «خواهیم دید چه خواهد شد» عادت کرده و تا حدودی نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت شده‌اند. چون بارها و بارها اعلام شد که ایران در معرض نابودی است، ایران در شرف توافق با آمریکاست، نیروی نظامی ایران نابود شده و ... و هیچ‌کدام از این‌گزاره‌ها در عالم واقعیت به وقوع نپیوسته بود. 

یکی از برکات مقاومت مردم ایران و جبهه مقاومت در جنگ رمضان و مقابله با جبهه استکبار، بی‌اثرکردن (برای ما) یا کم‌اثر کردن‌ (برای کسانی که این‌قدر بیکارند که هنوز به ترامپ توجه کنند) پست و توییت‌های ترامپ بود. 

محمدابراهیم صداقت

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ فضای مجازی اخبار دروغ جنگ رمضان رسانه سلبریتی حمله آمریکا به ایران
انتقاد از پخش اخبار ورزش بانوان در تلویزیون!
آنچه فوتبال ایرانی از ایرانی بودن به نمایش می‌گذارد!
نماز بر پیکر رهبر شهید را چه کسی می‌خواند؟ / درباره آیت الله جعفر سبحانی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عنکبوت آمریکا نمی‌توانست بدون همدستی آن‌ها این‌همه تار بتند/ببین آش چه‌قدر شور بوده که ...
نیروی دریایی و هوایی ایران که نابود شده که!/چه‌طور جرئت می‌کنید این‌دروغ‌ها را به خورد دنیا بدهید؟
یک‌حربه رسانه‌ای؛ انتشار دروغ حضور بیماران فلسطینی در بیمارستان‌های اسرائیل/آن‌روش دوگانگی و کتابچه‌ای که جمع شد!
جیب مردم را می‌زنند و افسردگی آزاد می‌کنند/دو نوع خبرنگار در آمریکا داریم
تفاوت ایرانی‌ها و اسرائیلی‌ها که باعث پیروزی می‌شود/ما مثل هم نیستیم!
موفقیتی دیگر برای ایران در جنگ روایت‌ها/میزان تخریب خانم سخنگو؛ ده از ده!
هی مِستر پدوفیل! این سه‌نفرتان هم ضربه مغزی ملایم شده‌اند؟
وقتی اسرائیلی‌ها هم با ایران همراهی می‌کنند/در این‌جنگ به خدا و تورات تکیه کنید!
سال ۱۳۸۳؛ ناکامی خانم وکیل صلح‌طلب در نمایشی که برای ژست صلح‌طلبی طراحی شده بود
فضای مجازی دست‌بردار ماجرای اپستین نیست!/من پدوفیل نیستم!
وقتی جگر نداری و دلت می‌خواهد داشته باشی ولی نمی‌توانی/فضیلت ترس؟
شما یا خیلی شوتی یا ادای شوت‌ها را خیلی خوب درمی‌آوری!
شباهت رابطه ترامپ و جماعت مسخ‌شده با رابطه شیطان و گناهکاران/هیچ تعهدی نمی‌دهم!
این‌خون خیلی‌ها را به جبهه حق برمی‌گرداند/استاد امجد پیام تسلیت داد
وقتی فیلم‌های خاک‌برسری کار دستت می‌دهند!
مقایسه عملکرد دو خبرنگار؛ وقتی برای دلار کار می‌کنی و وقتی برای وطن!
صدای خنده خدا را می‌شنوید؟/حالا اقتصاد شما دست ماست!
فعال آمریکایی: یا حسین!/کینه‌ورزی یهود و بیداری غیر ایرانی‌ها علیه ارتش اپستین
درخواستی از نیروهای مسلح؛ هزینه خیانت به ایران را بالا ببرید و اینترنشنال را بزنید!
چرا ایرانی‌ها با انگیزه می‌جنگند و یهودی‌ها می‌فرسایند؟
عبرت تاریخ برای وطن‌فروشان؛ هلی‌کوپتر آمریکایی و پشت‌بام را فراموش نکنید!
آمریکا و این سربازان ضربه‌مغزی‌‌شده‌اش!
واقعا چه‌طور می‌خواهید حریف ما شوید؟ نه! واقعا چه‌طور می‌تونید؟
سلبریتی‌های بی‌رگ! مکزیکی‌ها هم برای دختران میناب شمع روشن کردند!
شیوه دریافت مقصود رئیس‌جمهور عقب‌مانده/«اصلنم درد نداشت» یعنی خروج ۵ تانکر سوخت‌رسان از دور
این هم یک‌جورش است: ما بردیم، ما بردیم!/وقتی وزیر مملکت را از فاکس‌نیوز می‌آوری این‌طور می‌شود!
جنگ ایران با یهود بین‌الملل؛ هر روز قشنگ‌تر از دیروز!/صف دراز دستشویی‌ها و دیوار سانسوری که فرو می‌ریزد
درخواستی از دستگاه قضایی: به سلبریتی‌ها - پیاده‌نظام لشکر دشمن - امان ندهید!/حتی آمریکایی‌ها هم واکنش نشان دادند!
دروغ را همیشه به حقیقت ترجیح بده و دشمنت را در بی‌خبری نگه دار!/واقعا چندتا فرمانده اسرائیلی کشتیم؟
این‌سلبریتی‌های سه‌نقطه! خواستید واکنش‌نشان‌دادن را به گند بکشید یا واقعا بلد نیستید؟
سرازیرشدن متخصصان برق دلسوز یهودی به فضای مجازی برای هشدار به ایرانیان در خطر!
چرایی انتشار و حذف دروغ جدید اینترنشنال و ترامپ/تلاش وسواس‌های خناس برای ترور سردار موسوی و خالی‌کردن تنگه اُحد
‌رفتار کودکانه ایلان‌ماسک مانع کار سردار موسوی نمی‌شود/بزن که خوب می‌‌زنی!
شیطان در لباس انسان؛ «بچه‌های ایران را بمباران کنید نه زیرساخت‌ها را! والدین باید مرگ فرزندانشان را ببینند!»
پروژه جدید رسانه‌ای: سفیدکردن BBC بعد از پایان ماموریت اینترنشنال
اینترنت را باز کنید براندازی‌مان را بکنیم دیگر!/اندر باب استانداردهای دوگانه این‌جماعت دلسوز
دست‌وپا زدن دایه‌های مهربان‌تر از مادر برای دسترسی مردم ایران به جریان آزاد اطلاعات!
یک‌يادآوری؛ روزهایی که افسران موساد کف خیابان‌ با «ما» بودند!
جنایت آمریکا در لامرد و کلیدواژه جدید پشیمانی و همدردی کاربران خارجی شبکه‌های اجتماعی
سخنی با خودی‌ها؛ تا کی باید ثابت کنیم با لشکر دروغ‌ها می‌جنگیم؟
ترامپ دست از شامورتی‌بازی برنمی‌دارد!/«آدم‌های مهم ترور می‌شوند»؛ جای سس خرسی در این‌معادله کجاست؟
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
آخرین اخبار
خلاصه بازی پاراگوئه 0 - فرانسه 1
عبور سخت فرانسه از سد پاراگوئه با آماری عجیب/ خروس‌ها حریف مراکش شدند
نصب نماد مشت گره شده رهبر شهید در میدان انقلاب
مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین باور‌ها درباره‌ی زندگی پس از مرگ
اجتماع میلیونی مردم پاسخ به محاسبات غلط دشمن است / پیام تشییع؛ وحدت و بیعت ملت ایران
قاب‌هایی از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب که باعث شگفتی افغانی‌ها شد
تیم ملی در حباب برای ایزوله ماندن مقابل انتقادها؛ نقد آزادانه راه برون رفت از بحران
بدرقه آقای شهید ایران/ خروش عاشقان در مصلای امام خمینی(ره)/ به‌روزرسانی می‌شود
آن‌حرف را می‌زدم مردم تکبیر می‌گفتند اما .../گرایش‌ انحرافی بیاید، کار مشکل می‌شود
تصاویر سیل جمعیت در وداع شبانه با رهبر شهید انقلاب
ترکیه دومین ارتش بزرگ غرب است؟
راه‌اندازی ۳ محور جدید تاکسیرانی برای تسهیل تردد زائران
حذف کانادای میزبان مقابل مراکش در خاک آمریکا؛ بریس اوناحی و ثبت دو رکورد
جنایات تازه صهیونیست‌ها در نوار غزه
از هوش مصنوعی تا بمب‌های سنگرشکن؛ روایت یک کتاب از نقشه نظامی اسرائیل علیه ایران
معرفی فرمانده نیروی دریایی سپاه
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!
تحویل ۵ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ سعودی به ایران
حضور بی‌تکلف داماد شهید رهبرانقلاب و خانواده در یک آبمیوه فروشی
ادعای جدید ترامپ درباره تغییر نظام ایران
جزییات اعمال محدودیت تردد در مناطق ۲۲گانه تهران
ادای احترام روسای قوا و رئیس مجمع تشخیص به رهبر شهید انقلاب/ورود هیئت‌های رسمی کشورهای جهان برای ادای احترام به قائد شهید امت
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم
ارتش یمن بیانیه مهمی صادر می‌کند
خروج بمب‌افکن‌های مرگبار B-52 از بریتانیا
تصاویر استقرار پیکر رهبر شهید انقلاب و همراهان شهیدش در مصلای تهران
افزایش قیمت طلا، سکه امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵
پروندهٔ رضا پهلوی به دادگاه ارسال شد
وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ چه کسانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز می خوانند؟
لحظات تسلیم ناو هواپیمابر آمریکا مقابل دستور سپاه پاسداران
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!  (۳۳۷ نظر)
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی  (۱۷۵ نظر)
قدردان دولت باشیم که قحطی نشد!/ صدا و سیما را باید کوبید و از نو ساخت/ قشر خاکستری در جنگ «زندگی» کرد  (۱۵۲ نظر)
آنچه از فرزاد جمشیدی نمی‌دانیم/ مردم بدانند ۲۰ ساعت مطالعه یا کار می‌کنم!  (۱۲۴ نظر)
تجمع کارمندان دانشگاه‌ها مقابل ساختمان امور استخدامی   (۱۰۰ نظر)
از هر ۱۰۰ دانش آموز مستعد، ۶۰ نفر به حاشیه رانده می‌شوند/ «سلامت» در سیطره پزشکان سهمیه‌ای  (۸۱ نظر)
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !  (۷۸ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۷۵ نظر)
ادامه مذاکرات در شرایط فعلی توجیهی ندارد / ضرورت برخورد قاطع با تحرکات آمریکا  (۷۴ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۵۵ نظر)
شما نظر بدهید؛ درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی؛ رایگان یا پولی؟  (۵۳ نظر)
استقرار کلاه سبزهای ارتش در مرزها‌ی ایران  (۵۱ نظر)
دولت، حامی رفاه مردم یا بادیگارد ایران‌خودرو؟!/ مجوز تردد آزاد خودروهای مناطق آزاد هوا شد!  (۵۱ نظر)
مدیران این بانک‌ها در آستانه برکناری یا تغییر/ چه کسانی سکان را به دست می‌گیرند؟  (۴۹ نظر)
رقص خوشحالی وزیر آمریکا از حذف تیم ملی  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005ncD
tabnak.ir/005ncD