این ویدیو این پرسش را بررسی می‌کند که آیا کاهش یا پایان منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد جهانی را به سمت فروپاشی ببرد یا نه. روایت با مثال‌هایی مانند نفت، هلیوم، مس، آلومینیوم و عناصر کمیاب آغاز می‌شود و نشان می‌دهد که منابع طبیعی همچنان برای اقتصاد حیاتی‌اند، اما کمیابی آن‌ها الزاماً به معنای بحران آخرالزمانی نیست.در این گزارش، دیدگاه‌های بدبینانه درباره پایان منابع، از مالتوس تا پال ارلیک، در برابر نگاه اقتصاددانانی مانند جولیان سایمون قرار می‌گیرد؛ نگاهی که بر نقش قیمت‌ها، فناوری، جایگزینی مواد، کشف ذخایر جدید و نبوغ انسانی تأکید دارد. ویدیو توضیح می‌دهد که هرچند برخی مواد خام ممکن است در دوره‌هایی گران یا کمیاب شوند، اقتصادها معمولاً با تغییر الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری و یافتن جایگزین‌ها سازگار می‌شوند. جزئیات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.