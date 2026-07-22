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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۸۲۲۰۸
کد خبر:۱۳۸۲۲۰۸
4127 بازدید
نظرات: ۲
چرتکه؛

آیا با پایان منابع طبیعی،بشریت دچار فروپاشی اقتصادی می‌شود؟

این ویدیو این پرسش را بررسی می‌کند که آیا کاهش یا پایان منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد جهانی را به سمت فروپاشی ببرد یا نه. روایت با مثال‌هایی مانند نفت، هلیوم، مس، آلومینیوم و عناصر کمیاب آغاز می‌شود و نشان می‌دهد که منابع طبیعی همچنان برای اقتصاد حیاتی‌اند، اما کمیابی آن‌ها الزاماً به معنای بحران آخرالزمانی نیست.در این گزارش، دیدگاه‌های بدبینانه درباره پایان منابع، از مالتوس تا پال ارلیک، در برابر نگاه اقتصاددانانی مانند جولیان سایمون قرار می‌گیرد؛ نگاهی که بر نقش قیمت‌ها، فناوری، جایگزینی مواد، کشف ذخایر جدید و نبوغ انسانی تأکید دارد. ویدیو توضیح می‌دهد که هرچند برخی مواد خام ممکن است در دوره‌هایی گران یا کمیاب شوند، اقتصادها معمولاً با تغییر الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری و یافتن جایگزین‌ها سازگار می‌شوند. جزئیات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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برچسب‌ها:
ویدیو فیلم نفت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1
1
پاسخ
این پرسشها هدفداره و ب منظور کنترل بیشتر زندگی مردم مطرح میشه
رضایی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
0
پاسخ
نابودی منابع طبیعی یقینا فاجعه کره زمین را در پی خواهد داشت و حفظ منابع طبیعی تضمین کننده حیات مخلوقات خداوند است که متاسفانه به دست بشر روی به نابودی است و به اندازه ای که انسان دوپا در نابودی طبیعت نقش دارد هیچ موجودی نقش ندارد
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