ثبت ۹ زمین لرزه در استان تهران در خرداد ماه

شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک طی خرداد ماه امسال تعداد ۳۷۶ زمین لرزه را در کشور و نواحی همجوار ثبت و تعیین محل کردند.

به گزارش تابناک به نقل از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در خرداد ماه امسال، ۵ زمین لرزه با بزرگای بیش از ۴.۰ در کشور و نواحی مرزی ثبت شد که بزرگترین آنها زمینلرزه ۱۹ خرداد در حوالی سرگز استان هرمزگان با بزرگای ۵.۰ بوده است.

لرزه‌خیزترین استان‌ها به ترتیب استان کرمان با ۴۲ زمین لرزه، خراسان رضوی با ۴۰ زمین لرزه و استان ایلام با ۳۷ زمین لرزه بودند.

در خرداد ۱۴۰۵ در استان تهران ۹ زمین لرزه ثبت شد که بزرگترین زمین لرزه با بزرگای ۳.۰ در حوالی پردیس تعیین محل شده است.