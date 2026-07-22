جمله معروف «لب‌خوانی کنید؛ مالیات تازه‌ای در کار نخواهد بود» یکی از ماندگارترین وعده‌های انتخاباتی در تاریخ سیاست آمریکا است؛ وعده‌ای که جورج اچ. دبلیو. بوش در کارزار انتخاباتی خود مطرح کرد، اما در دوران ریاست‌جمهوری به دلیل کسری بودجه ناچار شد برخلاف آن عمل کند. همین تصمیم، شکاف میان او و جناح محافظه‌کار حزب جمهوری‌خواه را عمیق‌تر کرد و بسیاری آن را نقطه آغاز تغییر مسیر این حزب به سمت جریان‌های راست‌گراتر می‌دانند. این ویدیو ضمن مرور اختلاف دیدگاه بوش با ریگانی‌ها، نقش او در تصویب قوانین مهمی مانند قانون آمریکایی‌های دارای معلولیت، اصلاح قانون هوای پاک، سیاست‌های مهاجرتی و پایان جنگ سرد را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد چگونه شکست انتخاباتی او، نقطه عطفی در تحول ایدئولوژیک حزب جمهوری‌خواه و سیاست آمریکا شد. جزئيات این تحول را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.