



پزشکیان در دیدار با آیت الله سبحانی بیان کرد: دولت همه ظرفیت‌ها را برای کاهش مشکلات مردم به کار گرفته است.



بازگشت مساجد به جایگاه واقعی خود، بسیاری از مسایل اجتماعی را حل خواهد کرد.



آیت‌الله العظمی سبحانی نیز گفت: مسئولیت‌پذیری دولت در پیگیری مسیر توافق، قابل تقدیر است.



توجه به معیشت مردم و حفظ انسجام ملی از ضرورت‌های امروز کشور است.



رئیس جمهور در دیدار با حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی، گزارشی از اقدامات دولت در مدیریت شرایط کشور، توسعه عدالت آموزشی و سلامت، تقویت نقش مساجد در مدیریت محله‌محور و روند تحولات دیپلماتیک اخیر ارائه کرد.