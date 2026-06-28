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توافق لبنان پوششی برای ضربه به ایران

معاون رئیس مؤسسه کوئینسی، برای حکمرانی مسئولانه، تریتا پارسی، با واکنش به حمایت رئیس کمیسیون اروپا از توافق اسرائیل و لبنان، مدعی شد این توافق نه گامی برای کاهش تنش، بلکه پوششی برای پیشبرد اهداف اسرائیل در تضعیف تفاهم میان ایران و آمریکا است؛ ادعایی که به گفته او، با موضع‌گیری اورسولا فون‌درلاین بیش از پیش تأیید می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۵۲
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توافق لبنان پوششی برای ضربه به ایران

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تریتا پارسی، معاون رئیس مؤسسه کوئینسی برای حکمرانی مسئولانه، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، حمایت اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، از توافق اسرائیل و لبنان را نشانه‌ای برای تأیید برداشت خود از ماهیت این توافق دانست.

پارسی نوشت: «اگر تا به حال مدرکی قطعی وجود داشته باشد که نشان دهد توافق اسرائیل و لبنان چیزی جز پوششی برای اسرائیل جهت خرابکاری در تفاهم‌نامه ایالات متحده و ایران و تحت سلطه درآوردن لبنان نیست، آن مدرک، تأیید فون‌درلاین از این توافق است.»

وی این اظهارات را در واکنش به پست فون‌درلاین منتشر کرد؛ پستی که رئیس کمیسیون اروپا در آن از توافق میان اسرائیل و لبنان استقبال کرده و آن را «گامی حیاتی برای جلوگیری از تشدید تنش» توصیف کرده بود.

فون‌درلاین در این پیام تأکید کرد که با ادامه درگیری‌ها در لبنان، دستیابی به صلح در خاورمیانه ممکن نیست و از ایالات متحده به دلیل نقش میانجی‌گرانه‌اش در حصول این توافق قدردانی کرد.

رئیس کمیسیون اروپا همچنین خلع سلاح گروه‌های غیردولتی، حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را از مهم‌ترین گام‌های پیش‌رو برشمرد و اعلام کرد اتحادیه اروپا با اختصاص ۱۰۰ میلیون یورو کمک بشردوستانه برای آوارگان، از روند دستیابی به ثبات پایدار در منطقه حمایت خواهد کرد.

پارسی، اما این موضع را نه نشانه‌ای از تلاش برای کاهش تنش، بلکه مؤید این دیدگاه دانست که توافق مزبور در عمل اهداف ژئوپلیتیکی اسرائیل را دنبال می‌کند و می‌تواند بر روند تفاهم میان تهران و واشنگتن نیز تأثیر منفی بگذارد.

توافق جدید میان اسرائیل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده و حمایت اتحادیه اروپا با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. حامیان این توافق آن را اقدامی برای کاهش تنش و تقویت حاکمیت دولت لبنان می‌دانند، اما منتقدانی مانند پارسی معتقدند این توافق می‌تواند در راستای محدود کردن نفوذ بازیگران غیردولتی در لبنان و هم‌زمان تحت تأثیر قرار دادن روند تعاملات میان تهران و واشنگتن مورد استفاده قرار گیرد.

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توافق لبنان و اسرائیل تریتا پارسی رئیس کمیسیون اروپا تمامیت ارضی لبنان
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