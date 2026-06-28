تیمی که با سربلندی در میدان جنگ بود

به نام خدای مهربان

چندی پیش در جواب کسی در یکی از گروه‌های فضای مجازی که به طنز نوشته بود: «به جام جهانی که میزبانش آمریکاست، در میدان انقلاب با شعار مرگ بر آمریکا تیم ملی فوتبال را بدرقه کردیم!» نوشتم بله به جام جهانی که به تیم فوتبال ایران کشور میزبان ویزا نمی‌دهد و در این شرایط جنگی بچه‌های تیم باید اینگونه تمرین کنند و بدون بازی تدارکاتی و... باید با شعار مرگ بر آمریکا رفت. چون این فوتبال نیست.

مرحله اول جام جهانی [مثلاً] فوتبال تمام شد و همه مردم دنیا دیدند که شرافت فوتبال مورد توهین و حمله واقع شده است. پروتکل‌های فیفا و‌ فوتبال به خصوص در بخش بازی جوانمردانه مثل همه پروتکل‌های سیاسی و بین‌المللی در طی این یکی دو سال اخیر توسط دولت آمریکا به لجن کشیده شده است.

در دنیایی که رهبر یک کشور و‌ فرماندهان نظامی و مردمش را در حین مذاکره بمباران و شهید می‌کنند و ۱۶۸ طفل بی‌گناه را به خاک و خون می‌کشند و رئیس جمهور قانونی یک کشور را نیمه شب از اتاق خواب می‌دزدند و... انتظار فوتبال درست داریم!؟

نگوییم که فوتبال از سیاست جداست؛ بله از نگاه ما و مردمان با شرف دنیا بله، اما این فوتبال نیست. شکلش شبیه فوتبال است. اینجا میدان جنگ ورزشی ما بود در جنگ رمضان. این اصلا توهم توطئه نیست که انگار فیفا و آمریکا با همکاری چند تیم جمع شدند که تیم ایران به مرحله بعد صعود نکند.

آفساید اعلامی روی گل شجاع خلیل‌زاده را با گل کنگو‌ به ازبکستان مقایسه کنید! به اجبار تیم ملی برای ترک آمریکا بلافاصله بعد از بازی توجه بفرمایید! بازی کثیف و نتیجه الجزایر و اتریش را دیدید؟

شرافت فوتبال مورد حمله و توهین قرار گرفته است و‌ چون دوست دارم فوتبال ببینم و این هم فوتبال نیست، دیگر هرگز بازی‌های این جام را نخواهم دید.

من ضمن عرض خدا قوت به همه اعضای تیم ملی و فدراسیون فوتبال به عنوان یک طرفدار جدی فوتبال، تأکید می‌کنم شما یعنی ایران جان، سربلند هستید. سربلندی از آن جهت که تمام تلاش‌تان را کردید و جنگیدید. شما از صحنه جنگ بیرون آمدید نه از زمین فوتبال.

این نمایش کثیف فیفا و‌ آمریکا و چند تیم دیگر چه مسلمان چه غیر مسلمان، همانگونه که گفتم، شکل دیگر جنگ رمضان بود. جنگ نظامی و‌ رسانه‌ای و دیپلماسی داشتیم و داریم و جنگ ورزشی هم به آن اضافه شد. شما مبارزین ورزشی ایران جان در این جنگ بودید. هیچ غصه نخورید که پیروز شدید. شما شرافتمندانه جنگیدید.

این فوتبال نبود که شما باخته باشید، نمایشی کثیف و جنگی نابرابر بود که از هر طرف حمله کردند و شما مثل شیر ایستادید. دمتون گرم، تن‌تون سالم.

زنده باد ایران و ایرانی