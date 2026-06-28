برگزاری آیینهای سوگواری سیدالشهدا(ع) در حرم امام
به گزارش تابناک از آستان امام خمینی(ره)؛ حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی انصاری؛ سرپرست آستان مقدس امام خمینی (س) با تشریح اقدامات این آستان در دهه نخست ماه محرم، از برگزاری باشکوه آیینهای عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان، اعضای بیت حضرت امام (س)، خانوادههای معظم شهدا و هیئتهای مذهبی خبر داد و بر نقش هماهنگی دستگاههای مختلف در ارائه خدمات مطلوب به عزاداران تأکید کرد.
برگزاری مراسم در فضایی سرشار از شور حسینی و معنویت
حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی انصاری، سرپرست آستان مقدس امام خمینی (س)، با تشریح اقدامات این آستان در برگزاری مراسم دهه نخست ماه محرم، گفت: آیینهای سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از شب پنجم محرم تا مراسم شام غریبان با حضور گسترده عزاداران، شخصیتهای علمی، فرهنگی و سیاسی، اعضای بیت حضرت امام (س) و هیئتهای مذهبی، در فضایی سرشار از شور حسینی و معنویت برگزار شد.
بسیج همه ظرفیتهای آستان برای خدمترسانی به عزاداران
وی با بیان اینکه تمامی معاونتها و مدیریتهای آستان از هفتهها پیش از آغاز ماه محرم برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم بسیج شده بودند، افزود: برنامهریزی دقیق، هماهنگی با دستگاههای خدماترسان و فراهمسازی زیرساختهای لازم، موجب شد خدمات فرهنگی، رفاهی، انتظامی، امنیتی، بهداشتی و رسانهای به بهترین شکل به زائران و عزاداران ارائه شود.
حضور رئیسجمهور در شب عاشورا؛ از برنامههای شاخص دهه نخست محرم
سرپرست آستان مقدس امام خمینی (س)، مراسم شب عاشورای حسینی با حضور رئیسجمهور، دکتر مسعود پزشکیان، را از مهمترین برنامههای ایام سوگواری سالار شهیدان در حرم امام راحل برشمرد و اظهار داشت: حضور رئیسجمهور در جمع عزاداران حسینی و سخنرانی ایشان در حرم مطهر امام خمینی (س)، از برنامههای شاخص دهه نخست محرم بود که با استقبال گسترده مردم همراه شد.
تکریم خانوادههای معظم شهدا با حضور یادگار امام
انصاری همچنین با اشاره به برنامه ویژه تکریم خانوادههای معظم شهدا گفت: با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، هر شب جمعی از خانوادههای معظم شهدا در مراسم عزاداری حرم مطهر حضور یافتند و مورد تفقد یادگار امام، آیتالله سیدحسن خمینی، قرار گرفتند.
مجموعهای از برنامههای فرهنگی، خدماتی و رسانهای در حرم مطهر
وی برگزاری آیین شام غریبان، حضور هیئتهای مذهبی و دستههای عزاداری، اجرای برنامههای قرآنی و فرهنگی، سخنرانی علما، مرثیهسرایی ذاکران اهلبیت (ع)، آمادهسازی کامل صحنها و شبستانها، استقرار نیروهای انتظامی، امدادی و خدماتی، ساماندهی تردد زائران، پذیرایی از عزاداران و پوشش رسانهای مراسم را از دیگر اقدامات آستان مقدس امام خمینی (س) در ایام سوگواری سالار شهیدان (ع) عنوان کرد.
قدردانی از خادمان، دستگاههای همکار و رسانهها
سرپرست آستان مقدس امام خمینی (س) در پایان از تلاش خادمان آستان، نیروهای انتظامی، امدادی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، هیئتهای مذهبی، رسانهها و تمامی دستگاههای همکار قدردانی کرد و گفت: خدمت به عزاداران حضرت سیدالشهدا (ع) توفیقی بزرگ برای خادمان حرم مطهر امام خمینی (س) است و امیدواریم این مراسم در ترویج فرهنگ عاشورا و آرمانهای حضرت امام خمینی (س) بیش از پیش اثرگذار باشد.