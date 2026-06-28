صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پای «پزشک» به «خانه» باز نمی‌شود!/ نتیجه قابل تامل اجرای طرح در استانهای پابلوت

پزشک خانواده در چه مسیری قرار دارد و آیا قرار است مسیر آن، بالاخره به خانه و خانواده‌های ایرانی منتهی شود یا همچنان باید منتظر بود؟
کد خبر: ۱۳۸۱۹۲۹
| |
2976 بازدید
|
۳

پای «پزشک» به «خانه» باز نمی‌شود!/ نتیجه قابل تامل اجرای طرح در استانهای پابلوت

در شرایطی که ضرورت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع به عنوان یکی از ارکان اصلاح ساختار نظام سلامت، مورد وفاق کارشناسان و نمایندگان مجلس است، اما آنچه این روزها در فضای کارشناسی و صحن مجلس پیرامون این طرح مطرح می‌شود، بیش از آنکه نویدبخش یک تحول مثبت باشد، بیانگر نگرانی عمیق از تکرار تجارب ناموفق گذشته و اصرار بر اجرای یک طرح ناقص در بستری ناآماده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، بررسی اظهارات اخیر نمایندگان شاخص کمیسیون بهداشت و هیئت رئیسه مجلس، نشان می‌دهد که اگرچه در اصل ایده برنامه پزشک خانواده تردیدی وجود ندارد، اما نحوه حرکت وزارت بهداشت در قبال آن، از منظر نمایندگان با سؤالات و ابهامات متعددی روبه‌رو است.

دریغ از یک چلسه
سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان، با اشاره به گلایه‌های اخیر از روند اجرا، به صراحت اعلام کرده است که وزارت بهداشت تاکنون حتی یک جلسه برای تشریح جزئیات و مسیر عملیاتی این طرح با کمیسیون برگزار نکرده و همین موضوع باعث شده تا نه تنها مردم، بلکه حتی بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمت در استان‌ها، تصویر روشنی از نحوه اجرا نداشته باشند. وی با تأکید بر اینکه اجرای هر برنامه ملی نیازمند بسترهای لازم است، شرایط اقتصادی کنونی و افزایش سهم پرداخت از جیب مردم را مانعی جدی برای اجرای گسترده این طرح دانسته و هشدار داده است که اجرای بدون اطلاع‌رسانی و اقناع اجتماعی، احتمال موفقیت را به شدت کاهش می‌دهد.

 جمالیان همچنین به یکی از مهم‌ترین ارکان طرح، یعنی اتصال واقعی میان سطوح یک، دو و سه خدمات سلامت اشاره کرده و تأکید دارد که اگر این ارتباط شکل نگیرد و نظام ارجاع و بازگشت اطلاعات به درستی انجام نشود، طرح ناقص باقی خواهد ماند. او در عین حال به تجربه استان‌های پایلوت مانند فارس و مازندران اشاره کرده و بازخوردهای دریافتی را نشان‌دهنده رضایت کامل ندانسته و کمبود منابع مالی و تأمین نشدن اعتبارات را از دلایل اصلی این نارضایتی برشمرده است. چالش تأمین نیروی انسانی با الزام تمام‌وقت بودن پزشکان، از دیگر دغدغه‌هایی است که این نماینده نسبت به آن هشدار داده است.

اشتباهات را تکرار نکنید
در سوی دیگر، جلیل میرمحمدی میبدی، نماینده دیگرمجلس، با نگاهی عمیق‌تر به ریشه‌های تاریخی این مسئله، هشدار داده است که بخش بزرگی از مشکلات امروز، میراث شکست‌هایی است که طی ۲۳ تا ۲۴ سال گذشته در مدل‌های مختلف اجرایی تکرار شده است. او با اشاره به اجرای روستایی، اجرای محدود در چند استان و طرح‌های آزمایشی متعدد، تصریح کرده که هیچ‌یک از این مسیرها به یک الگوی موفق و پایدار منجر نشده است.

پای «پزشک خانواده» می‌لنگد!/ نتیجه قابل تامل اجرای طرح در استانهای پابلوت

میرمحمدی با انتقاد از اصرار دولت بر اجرای مجدد و سراسری این طرح، بهترین راهکار را نه تعمیم شتاب‌زده، بلکه تمرکز بر اصلاح و تکمیل دو نسخه موجود یعنی نسخه روستایی در حال اجرا و نسخه شهری محدود در فارس و مازندران می‌داند و معتقد است وزارت بهداشت باید با منابع محدود خود، ابتدا ایرادات این دو مدل را برطرف کند تا دو نسخه موفق و قابل اتکا ارائه دهد. او تأکید ویژه‌ای بر یک نکته کلیدی دارد: ساده‌ترین بخش این طرح، سطح یک است که در آن یک پزشک عمومی متولی سلامت چند هزار نفر می‌شود، اما مشکل اصلی در سطوح دو و سه نهفته است؛ جایی که نه تنها با کمبود شدید پزشک متخصصی مواجهیم که حاضر به عقد قرارداد با نظام ارجاع باشد، بلکه اعتبارات لازم برای این سطوح نیز عملاً تأمین نشده است. به اعتقاد میرمحمدی، ادامه مسیر فعلی بدون اصلاح ساختاری، نتیجه‌ای جز اتلاف بیت‌المال و هدررفت منابع در پی نخواهد داشت.

وزن سنگین نقدهای ساختاری و تاریخی
اگرچه در میان این اظهارات انتقادی، برخی نمایندگان با رویکردی خوش‌بینانه، اجرای این برنامه را زمینه‌ساز شفاف‌تر و منظم‌تر شدن روند درمانی می‌دانند، اما وزن سنگین نقدهای ساختاری و تاریخی بر اظهارات موافق، بیانگر آن است که فضای حاکم بر مجلس نسبت به اجرای نسخه فعلی، فضایی همراه با دلهره و بی‌اعتمادی است. جمع‌بندی آنچه از مجموع این گفت‌وگوها برمی‌آید، حکایت از آن دارد که پزشک خانواده و نظام ارجاع، اگرچه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای آینده نظام سلامت به شمار می‌رود، اما اجرای موفق آن در گرو تأمین زیرساخت‌های ارتباطی میان سطوح مختلف، تأمین منابع پایدار مالی، فرهنگ‌سازی گسترده برای پذیرش اجتماعی، و مهم‌تر از همه، توقف شتاب‌زدگی و بازگشت به مسیر اصلاح نسخه‌های موجود پیش از هرگونه تعمیم سراسری است. کارشناسان و نمایندگان هشدار می‌دهند که نادیده گرفتن این مؤلفه‌ها، نه تنها گرهی از مشکلات نظام سلامت نخواهد گشود، بلکه می‌تواند سرمایه اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی را نیز در این مسیر هدر دهد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
پزشک خانواده وزارت بهداشت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس سید محمد جمالیان
وال استریت: مذاکرات ایران و آمریکا لغو شد/ نیویورک تایمز: مذاکرات لغو نشده است
احقاق حقوق تضعیف‌شده ملت ایران باید پیگیری شود/ مردم باید آثار تحوّل قضائی را در زندگی روزمره‌ی خود مشاهده کنند
آلمان در مسیر تبدیل شدن به قدرت اول نظامی اروپا
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گزارش رسمی بیمارستان از روند بستری تا شهادت دکتر خرازی
سرکوب قیمت، کمبود دارو و نسخه پرهزینه واردات فوریتی
آغاز «پزشکی خانواده» در ۵۹ شهر بالای ۲۰ هزار نفر
پزشکیان: مأموریت نظام سلامت فراتر از درمان بیماری است
زیرمیزی دلاری و یورویی در درمان / نظام سلامت نیازمند تحقیق و تفحص است؟ / لزوم ورود دستگاه‌های امنیتی به بحران دارو
هر روز ۱۳۴ مرگ غیرطبیعی در ایران!/ وقتی زندگی جا می ماند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
0
پاسخ
طرحی برای فرلر بیمه ها از پرداخت هزینه و خالی کردن جیب مردم با جمله (بیمه فقط هزینه از طریق سیستم ارجاع را میدهد)
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
0
پاسخ
پزشکان سهمیه ای به هیچ دردی نمیخورن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
0
پاسخ
خانه بهداشت محله
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۲ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۵۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۸۹ نظر)
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی  (۱۷۲ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۵ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۴ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۹۶ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۸ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۸۵ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۳ نظر)
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس  (۷۰ نظر)
تحصن برای بازگشایی صحن؛ مگر قرار نبود قانون فصل‌الخطاب باشد؟  (۶۶ نظر)
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005nVB
tabnak.ir/005nVB