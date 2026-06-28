واکنش عربستان، قطر و مصر به تحولات اخیر منطقه
درحالی که آمریکا در اقداماتی مستقیم و غیرمستقیم نسبت به نقض آتش بس با ایران و تحریک کشتیهای حاضر در تنگه هرمز به عبور پرخطر مبادرت میکند و کشورهای منطقه نیز از این اقدامات حمایت و با آن همراهی دارند، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان در تماسهایی با همتایانش در قطر و مصر، حملات متقابل ایران به بحرین در پاسخ به حملات غیرقانونی و خلاف توافقات در چارچوب مذاکرات در سوییس و تفاهم مشترک را محکوم کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وزیر خارجه عربستان در تماس تلفنی با محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، همتای قطری خود ضمن بررسی تحولات اخیر، حملات به بحرین و تهدیدها برای دریانوردی در خلیج فارس را محکوم کردند. دو طرف در ادامه نیز بر اهمیت پایبندی به توافق ایران و آمریکا و در پیش گرفتن تلاشهای بیشتر برای تضمین موفقیت روند مذاکرات و دستیابی به راهحلهای جامع که امنیت و ثبات منطقه را محقق کند، تاکید کردند.
بن فرحان همچنین با بدر عبد العاطی، همتای مصری خود نیز گفتوگوی تلفنی درباره تحولات منطقه داشت و طرفقین بر لزوم افزایش اقدامات مشترک برای متوقف کردن تنشها و بازگشت به مذاکره در راستای حفظ صلح و امنیت برای منطقه تاکید کردند.
گفتنی است، روابط عمومی سپاه پاسداران بامداد روز یکشنبه با صدور بیانیهای از پاسخ قاطع نیروهای دریایی و هوا فضای سپاه به تجاوزهای اخیر آمریکا خبر داد و تاکید کرد: منبعد با کشتیهای متخلف قویتر از گذشته برخورد خواهد شد و برخورد با تجاوز احتمالی دشمن به هر بهانه ای که باشد ولو مانند دیشب و امشب تجاوزها به اهداف کم اهمیت باشد، پاسخی خرد کننده خواهد داشت.