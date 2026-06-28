اقدامات آموزشوپرورش برای مراسم تشییع رهبر شهید
وزیر آموزش و پرورش در خصوص برنامههای وزارتخانه متبوعش برای مراسم وداع با رهبر شهید توضیحاتی ارائه کرد.
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به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ علیرضا کاظمی با بیان اینکه مهمترین رویدادی که این روزها کشور با آن روبروست، تشییع رهبر شهید است گفت: آموزش و پرورش مانند همه دستگاهها تمام قد پای کار و تمام ظرفیتها و امکانات خود را پای کار آورده است.
وی افزود: ستاد تشییع رهبر شهید را در آموزش و پرورش تشکیل دادیم؛ در چهار استان تهران، قم، سمنان و خراسان رضوی که میزبان هستند این ستادها تشکیل و تمام ظرفیتها در بخش اسکان و امور خدماتی به کار گرفته شده است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه از الان تا روز تشییع فعالیتهای فرهنگی و تربیتی و کنشگری دانش آموزان مد نظر است اظهار کرد: پویشهای مختلفی را ایجاد کردیم و همکاران برنامه ریزیهای وسیعی در این حوزه انجام دادهاند.
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