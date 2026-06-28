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اقدامات آموزش‌وپرورش برای مراسم تشییع رهبر شهید

وزیر آموزش و پرورش در خصوص برنامه‌های وزارتخانه متبوعش برای مراسم وداع با رهبر شهید توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۱۹
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اقدامات آموزش‌وپرورش برای مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ علیرضا کاظمی با بیان اینکه مهم‌ترین رویدادی که این روز‌ها کشور با آن روبروست، تشییع رهبر شهید است گفت: آموزش و پرورش مانند همه دستگاه‌ها تمام قد پای کار و تمام ظرفیت‌ها و امکانات خود را پای کار آورده است.

وی افزود: ستاد تشییع رهبر شهید را در آموزش و پرورش تشکیل دادیم؛ در چهار استان تهران، قم، سمنان و خراسان رضوی که میزبان هستند این ستاد‌ها تشکیل و تمام ظرفیت‌ها در بخش اسکان و امور خدماتی به کار گرفته شده است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه از الان تا روز تشییع فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی و کنشگری دانش آموزان مد نظر است اظهار کرد: پویش‌های مختلفی را ایجاد کردیم و همکاران برنامه ریزی‌های وسیعی در این حوزه انجام داده‌اند.

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