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آزار جنسی زن جوان بعد از ربودن با وعده ازدواج

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی از کشف پرونده ناپدید شدن یک زن ۳۰ ساله، شناسایی مخفیگاه وی و دستگیری سه متهم در عملیات غافلگیرانه کارآگاهان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۱۷
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آزار جنسی زن جوان بعد از ربودن با وعده ازدواج

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی از کشف پرونده ناپدید شدن یک زن ۳۰ ساله، شناسایی مخفیگاه وی و دستگیری سه متهم در عملیات غافلگیرانه کارآگاهان خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از سایت جنایی، سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: چندی پیش پرونده‌ای مبنی بر فقدان زنی ۳۰ ساله، در پی شکایت مادر وی و از طریق کلانتری ۱۶۱ ابوذر، برای رسیدگی تخصصی به اداره چهارم پلیس آگاهی ارجاع شد. با توجه به حساسیت موضوع، کارآگاهان بلافاصله تحقیقات خود را آغاز کردند.

سرهنگ نثاری افزود: مادر فرد فقدانی در اظهارات خود اعلام کرد دخترش بدون همراه داشتن تلفن همراه و کارت بانکی، به قصد عزیمت به محل کار از منزل خارج شده و پس از آن هیچ‌گونه اطلاعی از سرنوشت وی در دست نیست.

وی ادامه داد: کارآگاهان ابتدا از سازمان‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط استعلام‌های لازم را انجام دادند و همزمان با انجام تحقیقات میدانی از همسایگان، دوستان و همکاران فرد فقدانی، دریافتند وی از مشکلات روحی و بیماری اعصاب و روان رنج می‌برد. بررسی‌های تخصصی همچنین نشان داد که او طی مدتی با فردی ناشناس در ارتباط بوده و در چند نوبت نیز با وی در نقاط مختلف شهر تهران ملاقات کرده است.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تصریح کرد: در ادامه تحقیقات مشخص شد فرد ناشناس با همکاری یکی از اتباع افغانستان، زن فقدانی را به عنوان مسافر سوار خودرو کرده و به مکانی نامعلوم منتقل کرده است. همچنین بررسی تماس‌های انجام‌شده نشان داد فرد فقدانی با استفاده از تلفن همراه یکی از مسافران با یکی از بستگان خود تماس گرفته که همین موضوع سرنخ مهمی را در اختیار کارآگاهان قرار داد.

سرهنگ نثاری گفت: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت متهم اصلی که تبعه افغانستان و ۲۴ ساله بود، شناسایی شد. کارآگاهان پس از اخذ دستورات قضایی، صدور نیابت و اعزام تیم‌های عملیاتی به یکی از استان‌های همجوار تهران، تحقیقات نامحسوس خود را در محل‌های تردد و اختفای متهم آغاز کردند.

وی افزود: سرانجام کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی در عملیاتی غافلگیرانه موفق شدند با ورود به مخفیگاه متهم، وی و دو نفر دیگر از افراد حاضر در محل را دستگیر کنند. در بازرسی از محل نیز زن فقدانی که در بخشی از ویلا و پشت الوار‌ها به‌صورت ماهرانه مخفی شده بود، پیدا و در سلامت از محل خارج شد. تمامی متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل شدند.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی با اشاره به اعترافات متهم اصلی اظهار داشت: متهم در تحقیقات اعلام کرد از طریق یکی از آشنایان خود در حوالی محل کار زن فقدانی با وی آشنا شده و پس از چندین ملاقات، با وعده‌های دروغین مبنی بر خروج از کشور، عزیمت به ترکیه و تشکیل زندگی مشترک، او را فریب داده است. سپس با همکاری دو نفر از دوستانش، وی را به ویلایی در یکی از استان‌های همجوار تهران منتقل و به عنوان کارگر در آن محل مشغول به کار کرده بودند.

سرهنگ نثاری خاطرنشان کرد: متهم همچنین به سوءاستفاده و آزار جسمی و جنسی زن فقدانی در مدت نگهداری وی اعتراف کرد. پس از کشف این پرونده، زن جوان به خانواده‌اش تحویل داده شد و پرونده به همراه سه متهم برای ادامه رسیدگی و طی مراحل قانونی به شعبه نهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ امور جنایی تهران ارسال شده است. تحقیقات پلیس درباره ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد.

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مخفیگاه آزار جنسی زندگی مشترک متهم ترکیه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
45
پاسخ
به کجا رسیدیم؟؟وای بر ما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
10
30
پاسخ
دختره مقصره اما پسره باید تیربار اعدام شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
6
22
پاسخ
دخترها وقتی پسر سالم میره خواستگاریشون جواب رد میدن وقتی با احساسات تصمیم می‌گیرند اینجوری میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
2
33
پاسخ
چرا این افغانی ھا در ایران دست بہ چنیں کاری می زنند؟!! واقعا تاسف می خورم
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