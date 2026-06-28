ادامه مذاکرات در شرایط فعلی توجیهی ندارد / ضرورت برخورد قاطع با تحرکات آمریکا

عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به نقض مفاد تفاهم اولیه از سوی آمریکا، تأکید کرد که سابقه واشنگتن در بدعهدی قابل انکار نیست و ادامه مذاکرات در شرایط فعلی توجیهی ندارد. وی معتقد است جمهوری اسلامی باید ضمن توقف روند گفت‌وگوها، با قاطعیت به اقدامات آمریکا و متحدانش پاسخ دهد.

در حالی که تنها چند روز از تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا می‌گذرد، تحرکات نظامی آمریکا در منطقه و برخی اقدامات سیاسی همسو با آن، تردیدهای جدی درباره آینده این تفاهم و ادامه روند مذاکرات ایجاد کرده است. بسیاری از ناظران معتقدند نقض تعهدات اولیه از سوی واشنگتن، می‌تواند مسیر گفت‌وگوها را با چالش جدی مواجه کند. در همین رابطه، حجت‌الاسلام وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، بر لزوم بازنگری در ادامه مذاکرات و اتخاذ رویکردی قاطع در برابر بدعهدی‌های آمریکا تأکید کرد.

حجت‌الاسلام وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا و نقض آتش‌بس اظهار کرد: با توجه به عملکرد و سابقه آمریکایی‌ها، قابل پیش‌بینی بود که این کشور همچنان به زیاده‌خواهی‌ها و بدعهدی‌های خود ادامه دهد و به تعهداتش پایبند نماند.

وی افزود: آنچه امروز شاهد آن هستیم، نقض صریح مفاد تفاهم اولیه است و نشان می‌دهد طرف آمریکایی همچنان همان رویکرد گذشته را دنبال می‌کند.

ادامه مذاکرات در شرایط فعلی توجیهی ندارد

احمدی با اشاره به بندهای مختلف تفاهم، تصریح کرد: با توجه به اینکه آمریکا به تعهدات خود عمل نکرده و مفاد تفاهم از جمله بندهای یک، پنج و شش را نقض کرده است، به اعتقاد من باید روند مذاکرات فعلاً متوقف شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی تأکید کرد: وقتی طرف مقابل به امضای خود پایبند نیست، ادامه گفت‌وگوها نمی‌تواند نتیجه‌ای به دنبال داشته باشد و لازم است جمهوری اسلامی متناسب با این رفتار، تصمیمات جدیدی اتخاذ کند.

برخورد قاطع با تحرکات آمریکا ضروری است

وی همچنین با اشاره به اقدامات آمریکا و برخی کشورهای منطقه در موضوع تنگه هرمز گفت: در کنار توقف مذاکرات، جمهوری اسلامی باید با قاطعیت به این تحرکات پاسخ دهد تا طرف مقابل تصور نکند می‌تواند با ایجاد مسیرهای جایگزین در تنگه هرمز یا فشارهای جدید، اهداف خود را دنبال کند.

احمدی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تاکنون با اقتدار عمل کرده‌اند و این مسیر باید با قدرت و جدیت بیشتری ادامه یابد تا آمریکا و متحدانش متوجه شوند که سیاست فشار و بدعهدی، هزینه‌بر خواهد بود.