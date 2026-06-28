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حجت الاسلام احمدی در گفت‌و‌گو با تابناک:

ادامه مذاکرات در شرایط فعلی توجیهی ندارد / ضرورت برخورد قاطع با تحرکات آمریکا

عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به نقض مفاد تفاهم اولیه از سوی آمریکا، تأکید کرد که سابقه واشنگتن در بدعهدی قابل انکار نیست و ادامه مذاکرات در شرایط فعلی توجیهی ندارد. وی معتقد است جمهوری اسلامی باید ضمن توقف روند گفت‌وگوها، با قاطعیت به اقدامات آمریکا و متحدانش پاسخ دهد.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۱۵
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17783 بازدید
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۶۶

ادامه مذاکرات در شرایط فعلی توجیهی ندارد / ضرورت برخورد قاطع با تحرکات آمریکا

در حالی که تنها چند روز از تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا می‌گذرد، تحرکات نظامی آمریکا در منطقه و برخی اقدامات سیاسی همسو با آن، تردیدهای جدی درباره آینده این تفاهم و ادامه روند مذاکرات ایجاد کرده است. بسیاری از ناظران معتقدند نقض تعهدات اولیه از سوی واشنگتن، می‌تواند مسیر گفت‌وگوها را با چالش جدی مواجه کند. در همین رابطه، حجت‌الاسلام وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، بر لزوم بازنگری در ادامه مذاکرات و اتخاذ رویکردی قاطع در برابر بدعهدی‌های آمریکا تأکید کرد.

حجت‌الاسلام وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا و نقض آتش‌بس اظهار کرد: با توجه به عملکرد و سابقه آمریکایی‌ها، قابل پیش‌بینی بود که این کشور همچنان به زیاده‌خواهی‌ها و بدعهدی‌های خود ادامه دهد و به تعهداتش پایبند نماند.

وی افزود: آنچه امروز شاهد آن هستیم، نقض صریح مفاد تفاهم اولیه است و نشان می‌دهد طرف آمریکایی همچنان همان رویکرد گذشته را دنبال می‌کند.

ادامه مذاکرات در شرایط فعلی توجیهی ندارد

احمدی با اشاره به بندهای مختلف تفاهم، تصریح کرد: با توجه به اینکه آمریکا به تعهدات خود عمل نکرده و مفاد تفاهم از جمله بندهای یک، پنج و شش را نقض کرده است، به اعتقاد من باید روند مذاکرات فعلاً متوقف شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی تأکید کرد: وقتی طرف مقابل به امضای خود پایبند نیست، ادامه گفت‌وگوها نمی‌تواند نتیجه‌ای به دنبال داشته باشد و لازم است جمهوری اسلامی متناسب با این رفتار، تصمیمات جدیدی اتخاذ کند.

ادامه مذاکرات در شرایط فعلی توجیهی ندارد / ضرورت برخورد قاطع با تحرکات آمریکا

برخورد قاطع با تحرکات آمریکا ضروری است

وی همچنین با اشاره به اقدامات آمریکا و برخی کشورهای منطقه در موضوع تنگه هرمز گفت: در کنار توقف مذاکرات، جمهوری اسلامی باید با قاطعیت به این تحرکات پاسخ دهد تا طرف مقابل تصور نکند می‌تواند با ایجاد مسیرهای جایگزین در تنگه هرمز یا فشارهای جدید، اهداف خود را دنبال کند.

احمدی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تاکنون با اقتدار عمل کرده‌اند و این مسیر باید با قدرت و جدیت بیشتری ادامه یابد تا آمریکا و متحدانش متوجه شوند که سیاست فشار و بدعهدی، هزینه‌بر خواهد بود.

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مجلس مذاکرات وحید احمدی آمریکا خبر فوری کمیسیون امنیت ملی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
20
91
پاسخ
نباید به زودی ها با عمان بر سر مدیریت تنگه مذاکره می کردیم الان وقتش نبود تا عمان خودش را کنار بکشد و پای آمریکا را وسط بکشد و تنگه را به آنها بسپارد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
اصلا تصور اینکه در شرایط سیاسی منطقه عمان با ما همراهی کند و طرح این موضوع کاملا اشتباه بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
دقیقا... آخه ما به عمان که تو جنگ آشکار و پنهان با دشمن آمریکایی صهیونیستی کمک میکرد، چکار داشتیم که حالا ما رو سکه یه پول کنه؟!
ناشناس
| Canada |
۰۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
جای جناب ظریف در کنار آقای قالیباف کاملا خالیست و این را میشود دقیقا درک کرد. ما همین الان به دیپلماتهای زبده لازم داریم تا فرصت طلبان از هر دو طرف نتوانند از آب گل آلود ماهی بگیرند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
32
193
پاسخ
شما برو تو خط مقدم جبهه بجنگ . دمت هم گرم .خدا قوت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
شما هم از پشت جبهه فقط غر بزنيد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
.به هر حال بخاطر انتخابهای امروز و دیروزمون چاره ای نیست و فردامون از قبل نوشته شده.بالاخره میفهمید هزینه ی مقاومت خیلی کمتر از سازش بود منتهی با رسیدنمون به مو
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
کلا مجلسی ها بدون در نظر گرفتن شرایط کشور دنبال ایجاد در گیری هستند دلیل آن هم حداقلی بودن و پایداری بودن آنها است که زبان اکثریت جامعه نیستند .
مجلس بهتر است تا پایان درگیری تعطیل بماند .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
حواستون به سهام داران بورسی باشه دیگه نمیتونند ضرر سالهای قبل را تحمل کنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
شما حرص نخور ما اهل جنگیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
باباجان باور کنید که علیرغم همه سختیهای و ترس و فشار‌های استرسی از جنگ، باز اگر بخواهیم سایه جنگ رو حداقل ۵۰ سال از سرمون برداریم و به اقتصاد شایسته و معیشت قوی و رفاه و سلامت قابل توجهی دست پیدا کنیم، باید با قدرت این مردک سگ زرد بچه قاپ رو سرجاش بشونیم وگرنه حالا حالاها آش همین و کاسه همین! ا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
78
81
پاسخ
به دشمن باج ندهید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
باج نیست بحث منطق است
سیفی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
بجنگیم تا نهایت دجار سرنوشت ژاپن بشویم ! اصلا متوجه شرایط زندگی مردم هستید؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
86
74
پاسخ
مذاکره با قمارباز اشتباه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
مذاکره نکنی می خوای چیکار کنی؟ تا ابد بمب و موشک بریزن سر مردم؟ تورم رو نمی بینی؟
reza
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
48
171
پاسخ
میگم چرا یه عده شرایط کشور رو درک نمی کنند مردم رو درک نمی کنند؟؟؟؟ بابا خیلی خسارت دیدیم چی میخواین دقیقا؟ میخواین کشور خرابه بشه؟؟ اصلی درکی از شرایط مردم توی این وضعیت دارین؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
عزیز دل،یک قدم عقب میریم هزار قدم جلو میاد؟
چیکار کنیم؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
میخواهی دونگ نفت و گاز بدی یا تعرفه ۱۰۰ درصدی؟
ناشناس
| Canada |
۱۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
در شرایط جنگی همه کشورها سختی را تجربه می کنند. در جنگ های جهانی قبلی ده میلیون نفر در ایران از قحطی بوجود آمده توسط اشغالگران عمدتا انگلیسی کشته شدند که معادل نیمی از جمعیت آن زمان ایران بود.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
نه فقط تو درک داری
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
11
66
پاسخ
وقتی تفاهمنامه شد کمتر از دو صفحه من فهمیدم امکان نقض اون به دلیل عدم مشخص بودن جزییات برای طرفین وجود خواهد داشت.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
شاید عمدی بوده تا توافق شود وگرنه تا الان جنگ ادامه داشت و بقول مسئولان احتمال قحطی .
میرمهنّا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
29
23
پاسخ
بحث آدم عاقل و مارگزیدگی، بحث مارگزیده و ریسمان سیاه و سفید، بحث دستمال و سری که درد نمی کنه، بحث ....
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
16
49
پاسخ
به نظر من نباید وسط جنگ از تنگه بعد از چنگ صحبت می کردیم باید می گفتیم تنگه به خاطر جنگ بسته است دراین صورت افکار عمومی دنیا به نفع ما وبه ضرر ترامپ بود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
عزیز دلم، اونوقت آمریکا هم هرگز محاصره دریایی را لغو نمیکرد
حمید رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
5
65
پاسخ
لطفا تابناک گرامی متن انگلیسی بند 5 تفاهم نامه رو بده یک حقوق دان بین المللی بخونه ببینیم کجاش نوشته مسیر عبور و مرور از تنگه رو فقط ایران تعیین میکنه. شاید ترجمه فارسیش درست نیست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
شوخی میکنی؟
ناشناس
| Canada |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
آقای عراقچی گفت دیگه. گفت کنترل تنگه به ایران سپرده شده. یعنی بند پنج رو درست یا اشتباه متوجه شده دیگه. حقوق دان میخواهیم چیکار خودش استاد حقوق و زبان هست ماشالله
بازنشسته
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
چرا خودت نمی‌خونی سوادش نداری ولی تحلیل گر هم هستی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
مسیر مهمه نیست همش ایرانه مهمه پوله که میگیریم یا نه باید از همه بگیریم حتی ماهیگیران ولنجهای خودی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
7
38
پاسخ
تابی ی سوال من بپرسم دوباره سانسورم نمیکنی ایا؟ این اخریه ک دوطرف جواب همو دادن ایا این ابراهه ای که عمان سمت خودش راه انداخته در نزدیکی خود عمان و قلمرو اون کشور هست یا ن؟؟؟ یکی اینو بمن بگ
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
حتما تو تفاهم نامه چیزی بوده که ایران محکم وایستاده. در ضمن دوست عزیز فارغ از اینکه آبهای عمان باشد یا هر جای دیگری، آنها میخواهند دوباره با کشتی های نظامی خود در پایگاههای خلیج فارس حاضر شوند و چند وقت دیگر از همان پایگاههای دوباره تجهیز شده به ایران حمله کنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
قلمرو عمان هست ولی شامل تحریمهای ثانویه میشه
ناشناس
| United States of America |
۱۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
دارن ایران رو دور میزنن و اگر اهرم فشار هرمز از دست بره حتی یک سیب زمینی هم‌‌نخواهیم دید!
کوروش
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
عزیز ببین ایران از طریق همین تنگه هم مورد حمله قرار گرفته به ما خسارت زدند باید تنگه تحت کنترل ایران باشه و عمان یعنی امریکا یعنی بی اثر کردن تنگه هرمز
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