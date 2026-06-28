پیام عربی بقایی در بدو ورود به بغداد
توسعه روابط با عراق که پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی ما را به یکدیگر گره زده است، همواره در صدر اولویتهای تهران باقی خواهد ماند.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۰۳| |
1620 بازدید
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در بدو ورود به بغداد در پستی به زبان عربی نوشت: درود بر عراق بزرگ و برادر.
وی همچنین اعلام نمود: به همراه جناب وزیر امور خارجه وارد بغداد شدیم و پس از ادای احترام به فرماندهان پیروزی، دیدارهایی با برادران عراقی خود، از جمله رئیسجمهور، نخستوزیر و وزیر امور خارجه عراق خواهیم داشت.
توسعه روابط با عراق که پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی ما را به یکدیگر گره زده است، همواره در صدر اولویتهای تهران باقی خواهد ماند.
گزارش خطا