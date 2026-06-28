پیام عربی بقایی در بدو ورود به بغداد

توسعه روابط با عراق که پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی ما را به یکدیگر گره زده است، همواره در صدر اولویت‌های تهران باقی خواهد ماند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در بدو ورود به بغداد در پستی به زبان عربی نوشت: درود بر عراق بزرگ و برادر.

وی همچنین اعلام نمود: به همراه جناب وزیر امور خارجه وارد بغداد شدیم و پس از ادای احترام به فرماندهان پیروزی، دیدارهایی با برادران عراقی خود، از جمله رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه عراق خواهیم داشت.

توسعه روابط با عراق که پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی ما را به یکدیگر گره زده است، همواره در صدر اولویت‌های تهران باقی خواهد ماند.