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پیام عربی بقایی در بدو ورود به بغداد

توسعه روابط با عراق که پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی ما را به یکدیگر گره زده است، همواره در صدر اولویت‌های تهران باقی خواهد ماند.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۰۳
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پیام عربی بقایی در بدو ورود به بغداد

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در بدو ورود به بغداد در پستی به زبان عربی نوشت: درود بر عراق بزرگ و برادر.

وی همچنین اعلام نمود: به همراه جناب وزیر امور خارجه وارد بغداد شدیم و پس از ادای احترام به فرماندهان پیروزی، دیدارهایی با برادران عراقی خود، از جمله رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه عراق خواهیم داشت.

توسعه روابط با عراق که پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی ما را به یکدیگر گره زده است، همواره در صدر اولویت‌های تهران باقی خواهد ماند.

 

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