قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی با صدورحکمی قاطع، زوج جوانی را به قصاص نفس(اعدام) محکوم کردند که متهم به قتل«دختربهزیستی» با واردآوردن صدمات متعدد و رها کردن پیکر زخمی او در دالان تاریک و سوزناک هستند.

قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی با صدورحکمی قاطع، زوج جوانی را به قصاص نفس (اعدام) محکوم کردند که متهم به قتل «دختربهزیستی» با واردآوردن صدمات متعدد و رها کردن پیکر زخمی او در دالان تاریک و سوزناک هستند.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان، ماجرای این پرونده وحشتناک جنایی ازآن جا آغازشدکه زن جوانی به نام «ش -غ» درحالی که پسری حدود۱۱ساله داشت وقتی فهمیدکه دیگر باردارنمی شود، تصمیم گرفت تا کودکی را به فرزندخواندگی بپذیرد. او موضوع را با شوهرش «ج-الف» درمیان گذاشت وسپس راهی بهزیستی شدند. آنان بعد ازمدت کوتاهی پسربچه ۵ساله‌ای به نام «مهدیار» را که مشکل بیماری خونی نیزداشت ازمرکز نگهداری کودکان بهزیستی درطرقبه و شاندیزتحویل گرفتند، اما خیلی زود متوجه شدندکه «مهدیار» خواهر ۱۱ساله‌ای به نام «مهسا» داردکه دربهزیستی گناباد نگهداری می‌شود. وقتی سخن از «دختر بهزیستی» به میان آمد «ج-الف» به همسرش اصرارکرد که آن دختر را هم به فرزندخواندگی قبول کنندتا بین خواهر و برادرجدایی نیفتد، اما زن جوان که مخالف این موضوع بود درنهایت با پافشاری شوهرش کوتاه آمد وآن‌ها «مهسا» (دختربهزیستی) را نیز درپی بروزیکسری سهل انگاری وبی توجهی‌های کارکنان بهزیستی به فرزندخواندگی پذیرفتند.

اما هنوزمدت زیادی ازاین ماجرا نگذشته بودکه زن جوان مدعی شد روابط غیراخلاقی و نامتعارفی درمنزلش رخ می‌دهد و این گونه به خاطر «دختربهزیستی» دچاراختلافات خانوادگی با شوهرش شد. اوکه دیگر نمی‌توانست این صحنه‌های تلخ را تحمل کند، دست دختر۱۱ساله را گرفت و به بهزیستی برد تا او را به مرکزنگهداری کودکان بازگرداند ولی کارکنان بهزیستی بنا به ادعا‌های زن جوان از پذیرش دخترخودداری کردند.

​​​​​​​ازآن روز به بعد رفتار‌های وحشتناک شروع شد و «دختربهزیستی» به همراه برادر ۵ساله اش زیرضربات سهمگین مشت ولگد وکتک کاری‌های هولناک قرارگرفتند تا حدی که هشتم آبان سال۴۰۳، زوج جوان دختربهزیستی رابعدازکتک کاری به درون دالان وحشت انداختند. آن شب دختر۱۱ساله به خاطرصدمات زیادی که برپیکرنحیفش واردآمده بودحتی توان ایستادن روی پاهایش را نداشت ونمی توانست به درستی سخن بگوید ولی زوج بی رحم اورا دریک شب سرد وسوزناک زمستانی به درون دالانی انداختند که هیچ راه خروجی نداشت.

آن‌ها خود بخاری منزل را روشن کرده بودند و درزیرگرمای بخاری درحالی به خواب رفتند که دختر بی گناه، تا صبح درسرمای زمستان چهارزانونشسته بود. آن‌ها صبح هنگام زمانی به سراغ دخترک رفتند که دیگر به یک سو افتاده ورنگ به چهره نداشت. پدرخوانده که احتمال می‌داد او براثرسرما یخ زده است آب ولرم را روی چهره اش ریخت ولی دیگردیر شده و «دختربهزیستی» قربانی سهل انگاری و آسیب‌های اجتماعی شده بود.

با مرگ این دختر، آشوبی درکاشمر به پا شد وقاضی ویژه قتل عمد برای بررسی موضوع به محل مرگ این دختر بی پناه رفت. گزارش‌های مقدماتی وتحقیقات اولیه مقام قضایی حکایت ازمرگ تلخی می‌کرد که رنگی ازجنایت داشت. طولی نکشید که پزشکی قانونی علت مرگ را صدمات متعدد به کودک معصوم عنوان کرد و بدین ترتیب پرونده مذکوربا صدورکیفرخواستی مستند به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد؛ بنابراین گزارش و با توجه به اهمیت وحساسیت ویژه این پرونده، جلسه دادگاه دراوایل خرداد گذشته به ریاست قاضی حجت الاسلام والمسلمین محمدشجاع پورفدکی و مستشاری قاضی امید عابدینی در مشهد برگزار شد که گزارش آن سوم خرداد درصفحه حوادث روزنامه خراسان منتشر شد، اما نکته حائز اهمیت درجلسه دادگاه این بود که رئیس باتجربه دادگاه فقط با طرح چندسوال ساده، زوج جوان (متهمان به قتل) را وادار به اعتراف کرد وآن‌ها دست از انکارماجرا برداشتند. چرا که وقتی زوج مذکورمدعی بودندآن‌ها «دختر بهزیستی» را نکشته‌اند، قاضی شجاع پورفدکی پرسید یعنی شما معتقدیدکه دختر۱۱ساله به مرگ طبیعی مرده است؟ متهمان که ازاین سوال دچاراضطراب شده بودند به آرامی پاسخ دادند خیر! او به مرگ طبیعی نمرده است! سپس قاضی دادگاه سوال کرد شما قبول دارید که شب حادثه دختر را کتک زده و او را تا صبح دردالان سرد وتاریک رها کرده‌اید؟ متهمان اظهار داشتند بله! و قاضی ادامه داد:پس نظرتخصصی پزشکان قانونی را هم انکارنمی کنید که او براثرضربات متعدد جان باخته است که شما برپیکر او واردآورده‌اید؟ سکوت توام با تاییداین سوال، درواقع پایان این ماجرای تلخ بود که قضات دادگاه را به صدورحکمی قاطع قانع کرد.

قضات برجسته شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی پس ازپایان جلسات دادگاه و بعد ازمشورت‌های قضایی درنهایت رای خود را درباره این پرونده جنجالی صادرکردند که موجب جریحه دارشدن احساسات بسیاری ازشهروندان شده بود. براساس این رای که به امضای قاضی شجاع پورفدکی (رئیس دادگاه) وقاضی عابدینی (مستشار) رسیده است زوج جوان به اتهام مشارکت درقتل «مهسا» (دختربهزیستی) به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده‌اند. همچنین دومتهم مذکور به خاطر وارد آوردن صدمات وحشتناک عمدی به «مهدیار» پسربچه ۵ساله نیز باید دیه سنگینی را پرداخت و با استنادبه ماده ۱۰قانون حمایت ازاطفال و نوجوانان ۵سال زندان را هم تحمل کنند.

رای مذکور پس از ابلاغ قانونی ازسوی سعیدتقی پور (مدیردفترشعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی) قابل فرجام خواهی دردیوان عالی کشورخواهد بود.