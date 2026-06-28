دیدار سید عباس عراقچی و فواد حسین وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عراق در بغداد.

به گزارش تابناک؛ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه که پیش از ظهر امروز (یکشنبه) هفتم تیرماه در رأس هیأتی دیپلماتیک به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات ارشد عراق وارد بغداد شد، دقایقی قبل با حضور در محل وزارت امور خارجه عراق با فؤاد حسین همتای عراقی دیدار و گفت‌وگو کرد.

سفر عراقچی به عراق همچنین به منظور انجام هماهنگی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در عتبات عالیات صورت گرفته است.

وزیر امور خارجه در بدو ورود به بغداد با حضور در محل شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس معاون الحشد الشعبی و همراهانشان با نثار تاج گل به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.



