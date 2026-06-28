معاملات دومین روز هفته در بازار طلا، سکه و ارز در حالی آغاز می شود که رشد نرخ دلار هرات و تتر، انتظارات افزایشی را تقویت کرده، اما معامله‌گران همچنان با احتیاط حرکت می‌کنند.

بازار طلا و سکه و ارز در حالی معاملات دومین روز هفته را آغاز می‌کند که روز شنبه پس از سه روز تعطیلی، قیمت‌ها از جمله تتر و دلار هرات و قیمت پشت خطی طلا و سکه در شب پنج‌شنبه و در روز جمعه صعودی شده بود و همین سیگنال به بازار در آغاز معاملات نخستین روز هفته انتقال شد و قیمت‌ها با گپ مثبت چند کانال بالاتر بازگشایی شدند اما در روند روزانه نوسان محدود و نزولی داشتند.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ فضای کلی بازار همچنان تحت‌تأثیر انتظارات تورمی، ریسک‌های سیاسی و سیگنال‌های متناقض از سمت سیاست‌گذار قرار دارد؛ به‌طوری‌که معامله‌گران از همان دقایق ابتدایی معاملات، با احتیاط اما در جهت افزایشی وارد بازار شدند.

در سوی دیگر، نگاه فعالان بازار همچنان به تحولات سیاسی و اخبار مربوط به تنش‌های شبانه و همچنین روند احتمالی مذاکرات میان ایران و آمریکا دوخته شده است. معامله‌گران به‌صورت لحظه‌ای این اخبار را رصد می‌کنند و هر سیگنال مثبت یا منفی را در قیمت‌ها منعکس می‌کنند. در کنار این متغیر سیاسی، روز شنبه انتشار آمار تورم خردادماه توجه بازار را جلب کرد؛ به‌طوری‌که تورم نقطه‌به‌نقطه خردادماه ۸۸ درصد اعلام شد.

در بازار ارز، قیمت دلار معاملات خود را با گپ مثبت ۵۵۴۰ تومانی، با رشد ۶ کاناله در محدوده کف کانال ۱۶۷ هزار تومان بازگشایی کرد و در ابتدا با افزایش تا میانه کانال بالا رفت و با تغییر روند به کانال ۱۶۶ هزار تومان برگشت و در نرخ ۱۶۶ هزار و ۴۵۰ تومان بسته شد.

قیمت یورو نیز معاملات را با گپ مثبت ۵۶۲۰ تومانی در میانه کانال ۱۸۹ هزار تومان آغاز کرد و با افزایش تا میانه کانال ۱۹۰ هزار تومان بالا رفت و در نهایت در نرخ ۱۸۹ هزار و ۵۸۰ تومان بسته شد.

همچنین قیمت درهم امارات با نوسان مثبت ۱۳۴۰ تومانی در نرخ ۴۵ هزار و ۶۲۰ تومان آغاز کرد و در محدوده میانی همین کانال بسته شد.

بازار طلا و سکه؛ صعود قیمت‌ها در بازگشایی روز شنبه

در بازار طلا و سکه داخلی بازار فیزیکی طلای تهران از روز دوشنبه به مدت شش روز تعطیل بود و از امروز به‌صورت رسمی فعالیت خود را از سر خواهد گرفت. با این حال، براساس نرخ‌های اعلامی اتحادیه طلا و جواهر تهران، با بازگشایی صعودی دلار با گپ مثبت و رشد چند کاناله، بازار طلا نیز معاملات خود را در سطوح بالاتر آغاز کرد، هرچند در ادامه و با عقب‌نشینی دلار به کانال ۱۶۶ هزار تومان، بخشی از این رشد تعدیل شد. از سوی دیگر، طلای جهانی به دلیل تعطیلات آخر هفته در سطح ۴۰۸۹ دلار بدون تغییر باقی ماند و نقش خنثی در معاملات روز شنبه داشت و روز یکشنبه نیز در همین نرخ ثابت است.

هر گرم طلای ۱۸ عیار معاملات خود را با گپ مثبت ۳۶۹ هزار تومانی و با رشد ۳ کاناله در نرخ ۱۶ میلیون و ۴۱۳ هزار تومان آغاز کرد و تا نرخ ۱۶ میلیون و ۳۴۴ هزار تومان عقب نشست.

قیمت طلای آبشده نیز معاملات را با گپ مثبت یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانیُ ۲ کانال بالاتر در نرخ ۷۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان آغاز کرد و با کاهش در نرخ ۷۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بسته شد.

همچنین قیمت سکه امامی معاملات روز شنبه را با با گپ مثبت ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی با رشد ۳ کاناله در نرخ ۱۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرد و با نوسان محدود تا کف کانال ۱۶۶ میلیون تومان پایین آمد.

افزایش قیمت‌ها در معاملات پشت خطی

قیمت دلار فردایی هرات که روز شنبه معاملات را در نرخ ۱۶۶ هزار و ۷۰۰ تومان آغاز کرد، شب گذشته با افزایش تا نرخ ۱۶۸ هزار و ۸۰۰ تومان بالا رفت و در آخرین نرخ در همین قیمت معامله شد.

همچنین قیمت تتر بامداد امروز با افزایش تنش‌ها و حملات آمریکا به بخش‌هایی در سیریک و لنگه و قشم صعودی شد و تا نرخ ۱۶۸ هزار و ۷۷۵ تومان بالا رفت و در ساعت ۲:۳۰ بامداد روز یکشنبه در نرخ ۱۶۸ هزار و ۶۰۰ تومان در معامله بود.

در بازار طلا و سکه براساس نرخ‌های سایت اتحادیه طلا و جواهر در ساعت ۲:۴۵ بامداد روز یکشنبه، قیمت طلای ۱۸ عیار در نرخ ۱۶ میلیون و ۴۰۲ هزار تومان و طلای آبشده در نرخ ۷۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان قرار دارد.

همچنین قیمت سکه امامی با افزایش ۱۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

پیش‌بینی قیمت دلار، طلای ۱۸ عیار و سکه امامی در روز یکشنبه

بازار طلا، سکه و ارز معاملات روز یکشنبه را در شرایطی آغاز می‌کند که سیگنال‌های افزایشی معاملات پشت‌خطی دلار هرات و تتر، انتظارات صعودی را در ابتدای روز تقویت کرده است. رشد نرخ دلار فردایی هرات تا محدوده ۱۶۸ هزار و ۸۰۰ تومان و قرار گرفتن تتر در کانال ۱۶۸ هزار و ۶۰۰ تومان نشان می‌دهد که بخشی از معامله‌گران همچنان نسبت به افزایش ریسک‌های سیاسی و تداوم انتظارات تورمی موضعی محتاط اما متمایل به خرید دارند. با این حال، تجربه معاملات روز شنبه نشان داد که بازار پس از بازگشایی پرقدرت، با افزایش عرضه و شناسایی سود، بخشی از رشد اولیه را اصلاح کرد و همین موضوع می‌تواند در معاملات امروز نیز تکرار شود.

در بازار ارز، قیمت دلار پس از ثبت نرخ پایانی ۱۶۶ هزار و ۴۵۰ تومان، اکنون تحت تأثیر رشد معاملات فردایی در موقعیتی قرار گرفته که احتمال آغاز معاملات در محدوده‌های بالاتر را افزایش داده است. با این حال، تحلیلگران معتقدند تا زمانی که دلار نتواند بالای محدوده مقاومتی ۱۶۸ هزار و ۸۰۰ تا ۱۶۹ هزار تومان تثبیت شود، احتمال افزایش عرضه و بازگشت به سطوح پایین‌تر همچنان وجود دارد. از نگاه تکنیکال، محدوده ۱۶۶ هزار تومان نخستین حمایت مهم دلار محسوب می‌شود و در صورت از دست رفتن آن، احتمال عقب‌نشینی تا حوالی ۱۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان نیز مطرح خواهد شد.

در بازار طلا، مهم‌ترین متغیر اثرگذار همچنان نرخ ارز داخلی است؛ زیرا طلای جهانی به دلیل تعطیلات آخر هفته بازارهای بین‌المللی، روز یکشنبه نیز همانند روز شنبه در سطح ۴۰۸۹ دلار بدون تغییر باقی مانده و سیگنال تازه‌ای به بازار داخلی ارسال نمی‌کند. بنابراین، نوسانات طلای ۱۸ عیار بیش از هر عامل دیگری از مسیر تغییرات دلار پیروی خواهد کرد. هر گرم طلای ۱۸ عیار که بامداد یکشنبه در محدوده ۱۶ میلیون و ۴۰۲ هزار تومان قرار داشت، در صورت حفظ حمایت ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌تواند بار دیگر برای حرکت به سمت مقاومت ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تلاش کند، اما شکست حمایت یادشده، احتمال اصلاح تا حوالی ۱۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان را افزایش خواهد داد.

بازار سکه امامی نیز همچنان درگیر نوسانات ناشی از دلار و تغییرات حباب قیمتی است. سکه که معاملات روز شنبه را پس از بازگشایی در نرخ ۱۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، در محدوده ۱۶۶ میلیون تومان به پایان رساند، اکنون با حمایت سیگنال‌های افزایشی بازار ارز، شانس حفظ سطوح فعلی را دارد. به اعتقاد تحلیلگران، محدوده ۱۶۵ میلیون تومان نخستین حمایت مهم سکه امامی است و در مقابل، مقاومت ۱۶۸ میلیون تا ۱۶۹ میلیون تومان می‌تواند مانع ادامه رشد قیمت شود؛ محدوده‌ای که عبور از آن به ورود تقاضای جدید و تداوم رشد دلار نیاز خواهد داشت.

فعالان بازار همچنان معتقدند مهم‌ترین محرک قیمت‌ها، اخبار سیاسی و تحولات مرتبط با روابط خارجی و مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا خواهد بود. از سوی دیگر، انتشار نرخ بالای تورم نقطه‌به‌نقطه خردادماه نیز همچنان انتظارات تورمی را در بازار زنده نگه داشته و باعث شده بخشی از سرمایه‌گذاران نگاه خود را به بازارهای ارز و طلا حفظ کنند. در مقابل، هرگونه انتشار اخبار مثبت سیاسی یا افزایش عرضه ارز می‌تواند از شدت تقاضای سفته‌بازانه بکاهد و زمینه اصلاح قیمت‌ها را فراهم کند.

در مجموع، چشم‌انداز معاملات روز یکشنبه همچنان با احتیاط و نوسانات محدود اما متمایل به افزایش ارزیابی می‌شود. تحلیلگران بر این باورند که مادامی که دلار بالای حمایت ۱۶۶ هزار تومان باقی بماند، طلا و سکه نیز از این متغیر حمایت خواهند گرفت، اما عبور قیمت‌ها از مقاومت‌های پیش‌رو نیازمند ورود نقدینگی تازه و دریافت سیگنال‌های سیاسی یا اقتصادی جدید است. در غیر این صورت، بازار احتمالاً همچنان در محدوده‌های فعلی به نوسان ادامه خواهد داد و معامله‌گران با احتیاط بیشتری نسبت به انجام معاملات سنگین اقدام خواهند کرد.