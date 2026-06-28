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هشدار درباره آفت «انقلابی‌نماها» / بعضی‌ها نه در جبهه بودند، نه در میدان؛ اما از همه طلبکارترند

سخنان اخیر قالیباف درباره کسانی که بدون سابقه‌ای در میدان، امروز خود را طلبکار انقلاب می‌دانند، بار دیگر یک آسیب قدیمی را به صدر بحث‌ها آورد؛ پدیده‌ای که در آن برخی با تندترین شعارها، خود را معیار انقلابی‌گری معرفی می‌کنند، اما در بزنگاه‌های سخت، ردپایی از حضور و مسئولیت‌پذیری آنان دیده نمی‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۸۷
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6717 بازدید
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۴۲

هشدار درباره آفت «انقلابی‌نماها» / بعضی‌ها نه در جبهه بودند، نه در میدان؛ اما از همه طلبکارترند

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف اخیرا در سخنانی، یک نقد جدی را متوجه کسانی کرد که به گفته او، «هر حرف نپخته‌ای را به نام انقلابی‌گری» مطرح می‌کنند و بدون آنکه سابقه‌ای در میدان‌های سخت انقلاب، دفاع یا مسئولیت‌های عملی داشته باشند، امروز برای همه نسخه می‌پیچند و دیگران را متهم می‌کنند.

واقعیت این است که انقلابی‌گری با بلندترین صدا یا تندترین ادبیات سنجیده نمی‌شود. انقلاب، بیش از آنکه به شعار نیاز داشته باشد، به کارنامه احتیاج دارد. کسی که در هیچ میدان مسئولیتی حضور نداشته، هزینه‌ای برای کشور نداده و تجربه‌ای از اداره بحران ندارد، نمی‌تواند خود را تنها مرجع تشخیص انقلابی بودن دیگران معرفی کند.

یکی از آسیب‌های جدی فضای سیاسی، همین «طلبکار شدن بدون مسئولیت» است. برخی هر روز از پشت تریبون یا در فضای مجازی، دیگران را به سازش، خیانت یا کوتاهی متهم می‌کنند، اما وقتی نوبت به پاسخگویی درباره عملکرد یا سابقه خودشان می‌رسد، چیزی جز شعار ارائه نمی‌کنند. این همان پدیده‌ای است که رهبر شهید انقلاب نیز در سال‌های گذشته از آن با عنوان «سوپرانقلابی» یاد کرده و نسبت به آثار مخرب آن هشدار داده‌اند.

نقد مسئولان حق مردم و نخبگان است، اما تفاوت زیادی میان نقد دلسوزانه و تخریب بی‌محابا وجود دارد. وقتی هر تصمیمی بدون اطلاع از جزئیات، با برچسب‌هایی مانند «خیانت» یا «عقب‌نشینی» مواجه می‌شود، نتیجه آن چیزی جز دوقطبی‌سازی و فرسایش سرمایه اجتماعی نخواهد بود؛ اتفاقی که بیش از همه، دشمنان کشور از آن سود می‌برند.

شاید مهم‌ترین پیام سخنان قالیباف این باشد که انقلابی‌گری، میدان عمل می‌خواهد نه میدان شعار. کسی که هیچ‌گاه مسئولیتی نپذیرفته و هزینه‌ای برای تصمیم‌هایش نداده، نباید خود را در جایگاه قضاوت مطلق درباره کسانی قرار دهد که سال‌ها در میدان‌های سخت، مسئولیت اداره کشور و دفاع از منافع ملی را بر عهده داشته‌اند. انقلاب بیش از هر زمان دیگری، به عقلانیت، مسئولیت‌پذیری و نقد منصفانه نیاز دارد، نه به انقلابی‌نمایی و طلبکاری دائمی.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۱
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۴۲
Cav.is
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
16
194
پاسخ
خوب تریبون ندید به امثالهم. همه صدا و سیما شده میلی و دست این جناح و در نتیجه هزینه تراشی برای ملت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
مدارک مداحان رو لطفاً اعلام کنید
ناشناس
| United Arab Emirates |
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
دقیقا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
دقیقا. اینها هیچ یک مناصب و موقعیت انتخابی ندارند. با یک خط دستور محدود و یا اخراج میشوند. چرا نمیکنید؟؟!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
البته کلیپ قالیباف مال چند سال پیش بود. از لباس روشنش معلومه و نیز جوانتر بودنش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
5
43
پاسخ
این کلیپ رو چندین بار گوش دادم
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
کدوم کلیپ
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
پس یادتون باشه اول سوابق جبهه بیارید ثانیا در میدان باشید وگرنه حق هیچ اظهار نظری ندارید
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
11
145
پاسخ
امروز کشور نیاز به نمایندگانی با دانش ، با تجربه و هوشمند خلاق دارد علت ورود نمایندگانی به مجلس که جز هنر هیاهو ، هنر دیگری ندارند به مجلس چیست ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
امروز چرا ؟؟

دیروز و پریروز و گذشته را با از همونهایی که مناسب نستند از دست دادیم رفت
عمر تمام شد عمو
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
درود بر شما که جان کلام را فرمودید
آبتین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
7
74
پاسخ
افرین افرین افرین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
10
130
پاسخ
من نمی فهمم
ثابتی چطور سوووپر انقلابیه
پاسخ ها
عاشق ایران
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
ثابتی وقتی فقط ۲۰ ساله بود ، بهمراه جلیلی به سفرهای متعدد ، برای مذاکراتی که ۶ قطعنامه تحریمی برامون گرفتند میرفت !!!!؟

و با احمدی نژاد و جلیلس با پوزخند گفتند
تحریم ها، کاغذهای پاره بی ارزش هستند

و حالا هم با چند صد هزار رای نماینده حداقلی شهر تهران در مجلس شده
با تفاهمنامه بین ایران و آمریکا بشدت مخالفت می‌کنند و طلبکار هم هستند!!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
11
101
پاسخ
از این افراد فت و فراوان وجود دارد. آدمهای پر ادعا که کمترین هزینه جانی و مالی صرف نکردند و بالاترین سهم خواهی را درخواست میکنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
9
50
پاسخ
فعلا که مذاکرات به بن بست رسیده و بازار هم داره واکنش نشون میده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
بازار با ثبات می خوایی ، فقط در حالت جنگی
نازنین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
دقیقا
فقط جنگ و جنگ

نه به مذاکره با شیطان خبیث
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
11
125
پاسخ
آقا در صدا سیما را ببندید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
بودجه کالابرگ را اضافه کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
14
108
پاسخ
همان هایی که تحریم را نعمت می دانستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
برای تفکری که تا فروش منابع طبیعی به حالت عادی بر می گردد تولید داخلی به حاشیه رفته و واردات به سقف می چسبد
تحریم نعمت است البته به شرطی که رفع مشکل را در رفع تحریم جهت فروش منابع طبیعی نبیند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
8
95
پاسخ
تعداد آرا نمایندگان سوپر انقلابی رو با توجه به واجدین شرایط رای دادن تو حوزه ای که رای آوردن اعلام کنید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
همه رای پایینی داشتند، اصول گرا، اصلاح طلب و انقلابی فرقی نداره
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