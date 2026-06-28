عزیزی قبل از حذف ایران:ایران صعود میکنه مگه اینکه خدا بخواد تیم ملی رو تنبیه کنه

خداداد عزیزی در برنامه برجام قبل از بازی بازی اتریش-الجزایر عنوان کرد:بنظر من امکان نداره ۳ تا بازی با نتیجه ضد ما تموم شه و حذف شیم و حقمون صعوده. مگه اینکه خدا بخواد تیم ملی رو بزنه که صعود نکنه.