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تعداد بازدید : 1920
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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۸۱۸۸۶
کد خبر:۱۳۸۱۸۸۶
4787 بازدید
نظرات: ۱۳
سوت؛

عزیزی قبل از حذف ایران:ایران صعود میکنه مگه اینکه خدا بخواد تیم ملی رو تنبیه کنه

خداداد عزیزی در برنامه برجام قبل از بازی بازی اتریش-الجزایر عنوان کرد:بنظر من امکان نداره ۳ تا بازی با نتیجه ضد ما تموم شه و حذف شیم و حقمون صعوده. مگه اینکه خدا بخواد تیم ملی رو بزنه که صعود نکنه.
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برچسب‌ها:
ویدیو فیلم فوتبال
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
3
25
پاسخ
احتمالش بسیار بالا بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
احتمالش بالا نبود که صعود نکنه ولی کم‌هم نبود اینجوری که میگه در ویدیو. ولی وقتی بازی اتریش الجزایر رو ببینی دیگه این یا غیر طبیعی هست یا احتمالش خیلی خیلی خیلی کم بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
38
19
پاسخ
نعوذ بالله خدا اینقدر بیکار شده که فقط تیم ملی را تنبیه کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
4
33
پاسخ
احسنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
2
31
پاسخ
به طور واضح خدا بخواد تاج رو تنبیه کنه
ناشناس
|
Canada
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
11
16
پاسخ
من خودم از 1349 فوتبالی بودم. این حرفها را اصلا قبول ندارم. تیم ملی هم مثل بقیه بازی خودش را کرد ولی بمانند تیم‌های دیگری که صعود نکردند، تیم ملی هم صعود نکرد. فوتبالی نگاه کنیم نه احساسی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
51
4
پاسخ
جناب عزیزی درست حرف بزن درستش اینه : عمدا جلوی صعودمان را گرفتند این اسمش تنبیه نیست این افتخار است که از تیمی که حتی یک باخت نیاورد ترسیدند و اجازه ندادند وارد مرحله بعد شود
رامین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
22
7
پاسخ
خدا رو خواهشا دخالت ندید فوتبال همش تبانی شده تیم ها سایت شرط‌بندی شده مافیا نتیجه عوض میکنن مخصوصا آمریکا همش شرط‌بندی ۹۲ درصد شانس داشت همه شرط‌بندی برا صعود کردن بقیه که گردن کلفت شرط‌بندی هستن میان رو صعود نکردن ایران میبندن خودتون بقیه ماجرا حدس بزنید دیگه
یه بنده ناچیز خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
19
6
پاسخ
آقای عزیزی این چه حرفی که میزنی مگه خدادشنن تیم ملیه عجب میگن آدم هرچی سنش می‌ره بالاعاقل ترمیشه این دوستمون انگاربرعکس...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
4
29
پاسخ
قلعه نوعی خیلی به استعدادها ظلم کرد حقش نبود صعود کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
3
21
پاسخ
بیشترین ضربه رو به تیم ملی آقای تاج زد. چون خودش رو آمریکا و کانادا راه ندادند ایشون لج کرد و تیم رو به بهانه دیر دادن ویزا به جایی برد که خودش هم بتونه بره. تیم رو مجبور کرد که درگیر رفت و آمد و ویزا چک مرزبانی آمریکا بکنه که لجاجت خودش رو ثابت بکنه و تقصیرها رو گردن دیگران بندازه. کارشکنی که آقای تاج در حق تیم ملی کرد آمریکا نکرد. بعد از پرونده ویلموتس حالا باید پرونده جام جهانی هم برای ایشون باز بشه.
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