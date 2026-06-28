سردار محبی: پاسخ همه تحرکات دشمن را دادهایم
سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، در گفتوگو با SNNTV در واکنش به برخی ادعاها در مورد دریافت نفت توسط این نهاد از دولت، اظهار داشت که از چنین موضوعی اطلاعی ندارد و بعید میداند که این ادعاها صحت داشته باشد.
به گزارش تابناک؛ این مقام نظامی با تبیین جایگاه دولت در ساختار دفاعی کشور، تصریح کرد: «وظیفه اصلی دولت، پشتیبانی همهجانبه از نیروهای نظامی برای انجام مأموریتهای محوله است.» وی افزود که سپاه پاسداران برای تجهیز و پشتیبانی از یگانهای مختلف خود نیازمند بودجه است و دولت موظف است این منابع مالی را تأمین نماید.
سردار محبی خاطرنشان کرد: حمایت دولت از نیروهای مسلح، یک ضرورت ملی است و در شرایطی که کشور با ابرقدرتها درگیر جنگ است، این پشتیبانی و حمایت اهمیت و فوریت بیشتری پیدا میکند.
پاسخ همه تحرکات دشمن را دادهایم و باز هم خواهیم داد
سخنگوی سپاه پاسداران به تحلیل رفتارهای دشمن پرداخت و اظهار داشت که همانطور که پیشبینی میشد، دشمن فریبکار و غیرقابل اعتماد است. وی هشدار داد که این ماهیت متناقض باعث میشود دشمن حتی در حساسترین مقاطع، از جمله در جریان مذاکرات، دست به تحرکاتی برای بیثباتی بزند.
این مقام نظامی با تأکید بر آمادگی بالای نیروهای مسلح، تصریح کرد: «پاسخ جمهوری اسلامی به هرگونه اقدام دشمن، قاطع خواهد بود.»
سردار محبی در پایان خاطرنشان کرد: هر بار که دشمن توافقات یا آتشبس را نقض کند، پاسخی شدیدتر از دفعات پیش دریافت خواهد کرد و ایران همواره پاسخ تمامی تحرکات دشمن را داده و در آینده نیز چنین خواهد کرد.