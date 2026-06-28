صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ریزش ده‌ها هزار واحدی شاخص بورس؛ ۷ تیر

شاخص کل بورس تهران در ابتدای معاملات با کاهش ۹۷ هزار واحدی به تراز ۵ میلیون و ۷۹ هزار واحد برگشت.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۷۲
| |
1541 بازدید
|
۳
ریزش ده‌ها هزار واحدی شاخص بورس؛ ۷ تیر

شاخص کل بورس تهران در ابتدای معاملات با کاهش ۹۷ هزار واحدی به تراز ۵ میلیون و ۷۹ هزار واحد برگشت.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در حال حاضر ۲۲۸۱ میلیون تومان پول حقیقی‌ها از سهام، حق تقدم‌ها و صندوق‌های سهامی خارج شده و میزان خروج پول سرمایه‌گذاران حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت ۳۸۶ میلیارد تومان است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
بورس شاخص کل ریزش بورس شاخص کل سهام بازار سرمایه
وال استریت: مذاکرات ایران و آمریکا لغو شد/ نیویورک تایمز: مذاکرات لغو نشده است
احقاق حقوق تضعیف‌شده ملت ایران باید پیگیری شود/ مردم باید آثار تحوّل قضائی را در زندگی روزمره‌ی خود مشاهده کنند
آلمان در مسیر تبدیل شدن به قدرت اول نظامی اروپا
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بورس به رکورد ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار هم رسید
ریزش ۴۰ هزار واحدی شاخص بورس
ریزش بورس امروز ادامه دارد!
پایان تلخ معاملات بورس؛ امروز 26 بهمن
ریزش ۲۷ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس در معاملات امروز 20 اسفندماه
بورس ریزش کرد
افت ۸۵ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس در معاملات امروز 23شهریور
رشد ۴۱ هزار واحدی شاخص کل بورس
رشد ۶۷ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس در بازار امروز 29 مهرماه
جهش ۵۳ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس در بازار امروز 5 آبان ماه
سیل فروشندگان، بورس را غرق کرد
شاخص کل بورس امروز 17 دی ماه
شاخص کل بورس در بازار معاملات امروز 7 مهرماه
شاخص کل بورس در بازار امروز 16 آذرماه
شاخص بورس امروز ۲۰ آبان ماه
رشد ۶۴ هزار واحدی بورس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
2
پاسخ
اگه طلا بره بالا بورس میاد پایین بهتر که طلا بره بالا اکثر مردم نمیدونن بورس چیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
1
پاسخ
ریزش صد هزار واحدی، بورس بیانگر تصمیمات و عقلانیت در مسایل اقتصادی است. الان که واقعاً بورس به آتش کشیده شده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
1
پاسخ
به کدامین گناه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۲ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۵۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۸۹ نظر)
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی  (۱۷۲ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۵ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۴ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۹۶ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۸ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۸۵ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۳ نظر)
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس  (۷۰ نظر)
تحصن برای بازگشایی صحن؛ مگر قرار نبود قانون فصل‌الخطاب باشد؟  (۶۶ نظر)
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005nUG
tabnak.ir/005nUG