ریزش دهها هزار واحدی شاخص بورس؛ ۷ تیر
شاخص کل بورس تهران در ابتدای معاملات با کاهش ۹۷ هزار واحدی به تراز ۵ میلیون و ۷۹ هزار واحد برگشت.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۷۲| |
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شاخص کل بورس تهران در ابتدای معاملات با کاهش ۹۷ هزار واحدی به تراز ۵ میلیون و ۷۹ هزار واحد برگشت.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در حال حاضر ۲۲۸۱ میلیون تومان پول حقیقیها از سهام، حق تقدمها و صندوقهای سهامی خارج شده و میزان خروج پول سرمایهگذاران حقیقی از صندوقهای درآمد ثابت ۳۸۶ میلیارد تومان است.
گزارش خطا
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اگه طلا بره بالا بورس میاد پایین بهتر که طلا بره بالا اکثر مردم نمیدونن بورس چیه
ریزش صد هزار واحدی، بورس بیانگر تصمیمات و عقلانیت در مسایل اقتصادی است. الان که واقعاً بورس به آتش کشیده شده است