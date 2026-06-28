شاخص کل بورس تهران در ابتدای معاملات با کاهش ۹۷ هزار واحدی به تراز ۵ میلیون و ۷۹ هزار واحد برگشت.

شاخص کل بورس تهران در ابتدای معاملات با کاهش ۹۷ هزار واحدی به تراز ۵ میلیون و ۷۹ هزار واحد برگشت.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در حال حاضر ۲۲۸۱ میلیون تومان پول حقیقی‌ها از سهام، حق تقدم‌ها و صندوق‌های سهامی خارج شده و میزان خروج پول سرمایه‌گذاران حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت ۳۸۶ میلیارد تومان است.