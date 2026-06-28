تهدید به پیگرد قانونی ترامپ در صورت ادامه جنگ

عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا تداوم حملات این کشور به ایران را ناقض قانون اختیارات جنگی خواند و هشدار داد که اگر ترامپ به جنگ پایان ندهد، او را به دادگاه می‌کشانند.

رو کانا، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، در واکنش به تداوم حملات ارتش آمریکا علیه ایران از جمله تجاوز بامدادی امروز به جنوب ایران به‌رغم آتش‌بس و تفاهم‌نامه امضا شده، گفت که این حملات «نقض آشکار قانون اختیارات جنگی» است که این هفته تصویب شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی افزود «ترامپ باید همین حالا به این جنگ پایان دهد، در غیر این صورت، برای وادار کردن او به انجام این کار، او را به دادگاه خواهیم کشاند».

قانون اختیارات جنگی سه‌شنبه با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف در سنای آمریکا به تصویب رسید؛ طرح مشابهی پیش‌تر در مجلس نمایندگان تصویب شده بود.

بر اساس این مصوبه، رئیس‌جمهور آمریکا موظف است نیروهای مسلح این کشور را از هرگونه درگیری نظامی با جمهوری اسلامی ایران خارج کند و تنها در صورتی می‌تواند بار دیگر از نیروی نظامی علیه ایران استفاده کند که کنگره به‌صراحت از طریق اعلام جنگ یا صدور مجوزی مشخص، این اختیار را به او داده باشد.

وزارت امور خارجه ایران امروز در بیانیه‌ای حملات هوایی بامدادی آمریکا به جنوب کشور را نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل و نقض صریح بند اول یادداشت تفاهم اسلام‌آباد خواند و اعلام کرد آمریکا کمترین ارزش و اعتباری برای تعهدات خود قائل نیست و عهدشکنی بخشی از ماهیت آن است.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساعاتی پیش با اعلام خبر عملیات قاطع موشکی و پهپادی سپاه در پاسخ به تجاوزهای آمریکا، تصریح کرد بر اساس تفاهم‌نامه اسلام آباد، ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است و در ادامه هشدار داد که «من‌بعد با کشتی‌های متخلف قوی‌تر از گذشته برخورد خواهد شد و برخورد با تجاوز احتمالی دشمن به هر بهانه‌ای که باشد ولو مانند دیشب و امشب تجاوزها به اهداف کم اهمیت باشد، پاسخی خردکننده خواهد داشت».

