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نخست وزیر آرژانتین استعفا کرد

نخست وزیر آرژانتین با شدت گرفتن اتهامات فساد مالی استعفانامه خود را به رئیس جمهور این کشور تحویل داد.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۶۶
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نخست وزیر آرژانتین استعفا کرد

مانوئل آدورنی نخست وزیر آرژانتین در پی اتهامات فساد مطرح شده علیه وی از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش تابناک به نقل از صدا و سیما، وی در استعفانامه خود خطاب به رئیس جمهور آرژانتین تاکید کرد که حملات مستمر از سوی رسانه‌ها باعث شده دست به چنین کاری بزند.

آدورنی اتهامات فساد وارده علیه خود را رد و اعلام کرده که املاک گران قیمت و مجلل نداشته و همسرش نیز قرارداد‌های دولتی غیرقانونی امضا نکرده است.

پیشتر رسانه‌های این کشور درباره سفر‌های گران قیمت آدورنی و اموال مخفی وی افشاگری کرده بودند. وی بعد‌ها اعلام کرد که به صورت اشتباهی اموال خود را به ارزش ۳۰۰ هزار دلار در اظهارنامه‌های مالیاتی ذکر نکرده است.

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