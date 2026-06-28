نخست وزیر آرژانتین استعفا کرد
نخست وزیر آرژانتین با شدت گرفتن اتهامات فساد مالی استعفانامه خود را به رئیس جمهور این کشور تحویل داد.
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مانوئل آدورنی نخست وزیر آرژانتین در پی اتهامات فساد مطرح شده علیه وی از سمت خود استعفا کرد.
به گزارش تابناک به نقل از صدا و سیما، وی در استعفانامه خود خطاب به رئیس جمهور آرژانتین تاکید کرد که حملات مستمر از سوی رسانهها باعث شده دست به چنین کاری بزند.
آدورنی اتهامات فساد وارده علیه خود را رد و اعلام کرده که املاک گران قیمت و مجلل نداشته و همسرش نیز قراردادهای دولتی غیرقانونی امضا نکرده است.
پیشتر رسانههای این کشور درباره سفرهای گران قیمت آدورنی و اموال مخفی وی افشاگری کرده بودند. وی بعدها اعلام کرد که به صورت اشتباهی اموال خود را به ارزش ۳۰۰ هزار دلار در اظهارنامههای مالیاتی ذکر نکرده است.
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