هشدار رگبار بارشهای تابستانی در ۱۰ استان
به گزارش تابناک؛ صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت آبوهوای کشور، گفت: امروز (یکشنبه، ۷ تیر) در برخی مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، ارتفاعات البرز و شمال استانهای زنجان و قزوین، رگبار باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: فردا (دوشنبه، ۸ تیر) نیز در برخی نقاط شمال غرب، سواحل دریای خزر، شمال شرق و ارتفاعات و دامنههای البرز، رگبار باران، رعد و برق و گاهی وزش باد رخ خواهد داد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روزهای سهشنبه (۹ تیر) و چهارشنبه (۱۰ تیر) نیز در شمال غرب کشور، سواحل دریای خزر، شمال شرق، استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز و برخی مناطق مرکز کشور، رگبار باران و رعد و برق پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: طی سه روز آینده، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و مرکز کرمان و ارتفاعات هرمزگان، رشد ابر، گاهی همراه با رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد.
ضیائیان با اشاره به وضعیت وزش باد در کشور اظهار کرد: از امروز تا روز سهشنبه، در مناطق غرب، جنوب، جنوب غرب، مرکز، دامنههای جنوبی البرز، شمال شرق، شرق و جنوب شرق، در برخی ساعات وزش باد شدید پیشبینی میشود و در مناطق مستعد نیز گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی دور از انتظار نخواهد بود.
وی درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۷ تیر) صاف خواهد بود و در برخی ساعات افزایش سرعت باد، گاهی همراه با وزش باد شدید، پیشبینی میشود. همچنین حداقل دمای تهران ۲۳ و حداکثر دمای آن ۳۸ درجه سانتیگراد خواهد بود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استان تهران، افزود: تا پیش از ظهر روز دوشنبه (۸ تیر)، در نیمه غربی و جنوبی استان، بهویژه مناطق جنوب غربی، در برخی ساعات وزش باد بسیار شدید و احتمال وقوع طوفان، گاهی همراه با خیزش یا انتقال گرد و خاک پیشبینی میشود. همچنین در بخشهای مرکزی استان نیز گاهی وزش باد شدید و احتمال وقوع تندبادهای لحظهای وجود دارد.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: از روزهای دوشنبه و سهشنبه، کاهش نسبی دما در استان تهران مورد انتظار است.