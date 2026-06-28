صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عملیات مهار آتش در خائیز قربانی گرفت

استاندار خوزستان گفت: در حادثه آتش‌سوزی جنگل‌های خائیز بهبهان یکی از نیرو‌های داوطلب تا پایان عملیات ایستاد، اما جان خود را از دست داد و پیگیری می‌کنیم به عنوان شهید خدمت قلمداد شود.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۵۱
| |
330 بازدید
عملیات مهار آتش در خائیز قربانی گرفت

سید محمدرضا موالی‌زاده روز شنبه شب در نشست ستاد مدیریت بحران خوزستان با موضوع عملیات اطفای حریق جنگل‌های خائیز بهبهان اظهار کرد: در حادثه آتش‌سوزی جنگل‌های خائیز، یکی از افراد به صورت داوطلبانه در عملیات حضور یافت و تا پایان کار در میدان ماند اما متأسفانه جان خود را از دست داد که باید موضوع شهید خدمت شدن وی پیگیری شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: در این حادثه یکی دیگر از نیروهای حاضر نیز دچار سوختگی سطحی شد که خوشبختانه مشکل جدی برای او ایجاد نشده است.

استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت تقویت آمادگی میدانی برای مدیریت بحران بیان کرد: لازم است مانورهای عملیاتی و میدانی جایگزین آموزش‌های صرفاً تئوریک شود تا نیروها در شرایط واقعی برای مواجهه با حوادث آماده باشند.

وی ادامه داد: باید نیروهای عملیاتی در میدان حضور داشته باشند و به صورت دقیق محاسبه شود که یک گروه برای رسیدن به محل حریق چه میزان زمان، آب و مواد غذایی نیاز دارد و چه نیروی پشتیبانی باید برای آن پیش‌بینی شود.

موالی‌زاده با اشاره به برخی حوادث گذشته تصریح کرد: در حادثه پالایشگاه آبادان نیز یکی از جوانان داوطلب برای خاموش کردن حریق برج به میدان آمد و متأسفانه جان خود را از دست داد؛ در حالی که اگر امکانات و تجهیزات کافی در محل وجود داشت، شاید نیازی به حضور نیروی انسانی در آن شرایط خطرناک نبود.

وی بیان کرد: این حوادث باید برای ما یک تلنگر باشد تا در مدیریت بحران با آمادگی بیشتر عمل کنیم و بتوانیم دامنه حوادث را در کوتاه‌ترین زمان ممکن کنترل کنیم.
 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
آتش سوزی شهید خدمت خائیز جنگل خائیز خوزستان
آلمان در مسیر تبدیل شدن به قدرت اول نظامی اروپا
۱۰۰۰ کارشناس آمریکایی برای رقیق سازی اورانیوم باید به ایران بروند/ مذاکرات فنی چالش برانگیزتر از تفاهم اولیه است
ایجاد مسیر دریایی جدید از سوی آمریکا در تنگه هرمز؛ مذاکرات جدید ایران و آمریکا در قطر
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مهار آتش در منطقه خائیز کهگیلویه
آتش سوزی در شرکت نیشکر دعبل خزاعی
هورالعظیم بازهم آتش گرفت
آتش‌سوزی در رامهرمز پنج مصدوم بر جای گذاشت
دیدار مخبر با خانواده فرمانده حفاظت رئیس جمهور شهید
«آسیه پناهی» کجا زندگی می‌کرد؟ / ادعای جنجالی نماینده تهران: به خاطر اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون تهدید مسلحانه شدم
مرگ دردناک پرندگان در میان شعله‌های آتش خائیز
آتش‌سوزی پتروشیمی امیرکبیر ماهشهر مهار شد
نیرو‌های جهادی جانباخته «شهید خدمت» می‌شوند
۳۳۰ نفر نخل در اروندکنار در آتش سوخت
شعله‌های سرکش آتش در هُورالعظیم زبانه کشید
«مدافعان سلامت»، «شهید خدمت» محسوب می‌شوند
۴۰ تا ۵۰ درصد خائیز در آتش سوخت!
آتش‌سوزی جنگل‌های خائیز همچنان ادامه دارد
تنها منطقه سالم خائیز آتش گرفت
ادامه تلاش برای مهار آتش در تالاب میانگران
عملیات مهار آتش در خائیز چگونه پیش می‌رود
شهید خدمت در بستر نظام بانکی؛ اقدامات بانک ها برای حمایت از کسب و کارهای کرونازده
شعله ور شدن دوباره آتش در خائیز
روایت واعظی از ارسال یک گزارش مهم به رئیس جمهور
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۱ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۵۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۸۷ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۵ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۴ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۸ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۸۶ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۲ نظر)
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند  (۸۰ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۷۷ نظر)
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید  (۷۴ نظر)
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف  (۷۱ نظر)
tabnak.ir/005nTv
tabnak.ir/005nTv