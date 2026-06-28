عملیات مهار آتش در خائیز قربانی گرفت

استاندار خوزستان گفت: در حادثه آتش‌سوزی جنگل‌های خائیز بهبهان یکی از نیرو‌های داوطلب تا پایان عملیات ایستاد، اما جان خود را از دست داد و پیگیری می‌کنیم به عنوان شهید خدمت قلمداد شود.

سید محمدرضا موالی‌زاده روز شنبه شب در نشست ستاد مدیریت بحران خوزستان با موضوع عملیات اطفای حریق جنگل‌های خائیز بهبهان اظهار کرد: در حادثه آتش‌سوزی جنگل‌های خائیز، یکی از افراد به صورت داوطلبانه در عملیات حضور یافت و تا پایان کار در میدان ماند اما متأسفانه جان خود را از دست داد که باید موضوع شهید خدمت شدن وی پیگیری شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: در این حادثه یکی دیگر از نیروهای حاضر نیز دچار سوختگی سطحی شد که خوشبختانه مشکل جدی برای او ایجاد نشده است.

استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت تقویت آمادگی میدانی برای مدیریت بحران بیان کرد: لازم است مانورهای عملیاتی و میدانی جایگزین آموزش‌های صرفاً تئوریک شود تا نیروها در شرایط واقعی برای مواجهه با حوادث آماده باشند.

وی ادامه داد: باید نیروهای عملیاتی در میدان حضور داشته باشند و به صورت دقیق محاسبه شود که یک گروه برای رسیدن به محل حریق چه میزان زمان، آب و مواد غذایی نیاز دارد و چه نیروی پشتیبانی باید برای آن پیش‌بینی شود.

موالی‌زاده با اشاره به برخی حوادث گذشته تصریح کرد: در حادثه پالایشگاه آبادان نیز یکی از جوانان داوطلب برای خاموش کردن حریق برج به میدان آمد و متأسفانه جان خود را از دست داد؛ در حالی که اگر امکانات و تجهیزات کافی در محل وجود داشت، شاید نیازی به حضور نیروی انسانی در آن شرایط خطرناک نبود.

وی بیان کرد: این حوادث باید برای ما یک تلنگر باشد تا در مدیریت بحران با آمادگی بیشتر عمل کنیم و بتوانیم دامنه حوادث را در کوتاه‌ترین زمان ممکن کنترل کنیم.

