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عزیمت وزیر امور خارجه به عراق

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح یکشنبه برای انجام یک دیدار رسمی از عراق، عازم بغداد پایتخت این کشور شد.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۴۸
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عزیمت وزیر امور خارجه به عراق

به گزارش تابناک؛ وزیر امور خارجه کشورمان در این سفر با مقام‌های ارشد عراق درباره مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی و تبادل نظر خواهد کرد.

انجام هماهنگی های لازم با مراجع مسئول عراقی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی در عتبات عالیات، از جمله موضوعات دستور کار این سفر می‌باشد.

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