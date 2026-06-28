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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی

تیم ملی فوتبال ایران می‌توانست به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم راهی مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ شود، اما هیچکدام از سناریوهای سه گروه پایانی برای این اتفاق مهم، رقم نخورد.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۴۴
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11208 بازدید
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۱۷۵

سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی

شاگردان امیر قلعه‌نویی با حسرت باید با جام خداحافظی کنند؛ جایی که آنها می‌توانستند حداقل با یک پیروزی در گروه G به مرحله یک شانزدهم نهایی برسند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال کشورمان در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی به مصاف مصر رفت و در این دیدار به تساوی یک - یک رسید. در شرایطی که شاگردان امیر قلعه‌نویی می‌توانستند با یک پیروزی به مرحله یک شانزدهم نهایی راه پیدا کنند، اما سرنوشت صعود خود را به دست سایر تیم‌ها سپردند و در نهایت هیچکدام از اما و اگرها با صعود ایران همخوانی نداشت.

تیم ملی ایران برای صعود به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم به یکی از سه سناریوی سه گروه پایانی نیاز داشت. اولین سناریو این بود که در گروه L غنا مقابل کرواسی به پیروزی برسد که چنین اتفاقی رخ نداد و غنا نتیجه را واگذار کرد و خودش هم به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم راهی مرحله بعدی شد. سناریوی دوم این بود که در گروه K کنگو نتواند ازبکستان را شکست دهد و در حالی که ازبک‌ها یک نیمه هم از حریف خود پیش بودند، اما کنگو در نهایت با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسید و به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم راهی مرحله حذفی شد.

سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی

آخرین امید شاگردان قلعه‌نویی و چشم امید آنها به گروه J و دیدار الجزایر و اتریش بود. تیم ایران در صورتی می‌توانست راهی مرحله یک شانزدهم نهایی شود که مصاف این دو تیم برنده داشته باشد، اما اتریش و الجزایر به تساوی ۳ - ۳ رسیدند که اتریش به عنوان تیم دوم و الجزایر به عنوان تیم سوم از گروه خود صعود کردند.

در نهایت با نتایج رقم خورده ایران در جدول تیم‌های سوم جام جهانی در رتبه نهم ایستاد و نتوانست به عنوان یکی از هشت تیم برتر به مرحله حذفی راه پیدا کند. جدول تیم‌های سوم به شرح زیر است:

  1. کنگو: ۴ امتیاز
  2. سوئد: ۴ امتیاز
  3. غنا: ۴ امتیاز
  4. اکوادور: ۴ امتیاز
  5. بوسنی و هرزگوین: ۴ امتیاز
  6. الجزایر: ۴ امتیاز
  7. پاراگوئه: ۴ امتیاز
  8. سنگال: ۳ امتیاز
  9. ایران: ۳ امتیاز
  10. کره جنوبی: ۳ امتیاز
  11. اسکاتلند: ۳ امتیاز
  12. اروگوئه: ۲ امتیاز

تیم ملی ایران در شرایطی در رتبه نهم جدول و پایین‌تر از سنگال قرار گرفت که در تفاضل گل نتوانست رتبه بهتری داشته باشد. سنگال با تفاضل گل مثبت ۲ هشتم شد و ایران با تفاضل گل صفر روی پله نهم ایستاد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۷۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
10
162
پاسخ
همین امروز باید باید مهدی تاج و امیر قلعه نوعی برکنار شوند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
قلعه نویی هر 3 بازی
مثل پیرمردهای سکته ای و متصل به باطری
روی نیمکت افتاده بود.
انگار نه انگار در جام جهانی بازی می کند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
تقصیر فیفا بود! باید کاری میکرد تا از هر گروه هر چهار تیم به مرحله حذفی صعود کنند، البته اون موقع دیگه مرحله گروهی رقابت‌ها دیگه بی‌معنی میشد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
اگه از هرگروه چهارتیم صعود میکردند قطعا صعود میکردیم
ناشناس
| United States of America |
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
متاسفانه اقای قلعه نوعی به لجبازی با فوتبال باخت
امید نورافکن و سردارآزمون و حسین نژاد چرا نبودند؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
پیش بینی حرفهای قلعه نوعی بعد از بازگشت به ایران:
1- مقصر شکست من هستم ولی بچه ها خیلی باغیرت بازی کردن!
2- برای اولین بار در تاریخ، تیم ایران بدون شکست در جام جهانی ظاهر شد!
ما بعد از ژاپن، بهترین نتیجه را بین تیمهای آسیایی کسب کردیم با وجود اینکه اصلاً بازی تدارکاتی نداشتیم!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
مربی مصر در لحظاتی از بازی تبدیل به گوی آتشین کنار زمین شده بود بطوریکه با نزدیک شدن به یکی از بازیکنان مصر پیراهن او سوخت و سوراخ شددر حالیکه مربی ایران آسوده خاطر و ریلکس خودش را کنار ساحل بعد از بازی های باری به هرجهت تصور می کرد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
یه سایتی تیتر زده حذف باورنکردنی ایران از جام جهانی ، کجاش حتی باورنکردنی بود ؟
میثم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
واقعا آدم خندش میگیره نظراتو میخونه
تیم بدون بازی تدارکاتی ، چند ماه کشور در جنگ ، با اون شرایط بد که بازی کردی باید کشورو ترک کنی و دوباره بازی بعدی بیای . خستگی راه . کمترین امکانات تونست بدون ساخت جام جهانی رو تمام کنه . تنها مربی بدون باخت ایران در جام جهانی . همونایی که اول میگفتن ایران به بلژیک و مصر صد در صد میبازه حالا حزب باد شدند حرف اخراج قلعه نویی رو میزنن . خوبه خوب نتیجه گرفت اگر میباخت چیکار میکردید؟ خجالت بکشید این تیم شایسته احترام و تشویقه و خوب نتیجه گرفته
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
ترامپ چک خوش خدمتی اتریش و الجزایر را کشید و در کاخ سفید تقدیم رییس فدراسیون فوتبال اتریش و الجزایر کرد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
دوران امثال تاج دو دهه هست كه تمام شده ولي متاسفانه فساد و باندبازي نميذاره شايسته سالاري اتفاق بيافته
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
لعنت به تاج و همه كساني كه از ايشون و آقاي قلعه نوعي حمايت كردند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
یه سوال، همه می‌خواستند سردار آزمون در ترکیب تیم باشد ولی ترامپ و آمریکا نگذاشتند و اسم وی را خط زدند؟! راسته؟!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
اصلا بهتر شد که باختیم چون در ایام محرم و خاکسپاری رهبر شهیدمان برد و خوشحالی بی‌معنی و توخالی و شرم‌آور بود.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
مبارک آقایونی که اصرار داشتن حتما به این جام جهانی بریم و مبارک آقایونی که حتی بعد از تغییر کمپ از آمریکا به مکزیک و ندادن ویزای عادی به بازیکنها و ندادن هیچ مدل ویزایی به 11 نفر از کادر ایران همچنان اصرار کردن که باید بازی کنیم. افتخارمون اینه که الان میتونیم مظلوم نمایی کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
11
155
پاسخ
حق مون نبود............ که صعود کنیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
ما به هیچ حریفی نباختیم
مابه تبانی در فدراسیون فوتبال تاج نشان باختیم.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
واقعیت اینست که بعضی بازیکنان تلفنی و سفارشی
و البته با پرداخت حق عضویت روی نیمکت تیم ملی نشسته بودند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
8
159
پاسخ
نتیجه فوتبال سیاسی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
احسنت،
فوتبال سیاست زده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
فوتبال در طول تاریخ همیشه سیاسی بوده و هست و خواهد بود نه فقط در اینجا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
2
73
پاسخ
برای جام ملت ها یا باید مربی عوض بشه یا فدراسیون به قلعه نویی اجازه دعوت بازیکن بالای 27 سال نده.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
يا نداريم
بايد مربي عوض بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
7
92
پاسخ
گروهبان قندلی، با حرف و عدم آماده سازی و تدارکات مناسب نمی توان موفق شد. مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد.
ناشناس
|
Sweden
|
۰۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
5
109
پاسخ
بدترین نتیجه ادوار جام جهانی را گرفت
۳۳م شد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
آخه قلعه نویی را چه به جام جهانی؟؟؟؟
همسایه بد شانس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
3
99
پاسخ
همسایه ها یاری کنید ، تا من شوهر داری کنم .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
3
146
پاسخ
از ساده ترین گروه هم نتوانستند صعود کنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
مصر تیم خیلی بهتری بود و حقش بود صعود کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
3
64
پاسخ
راحت شد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
قلعه نویی از اولش راحت بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
2
87
پاسخ
هجده نوزده تا شرط و و اما اگر لازم بود تا ایران صعود کنه. نشد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
خیر یک شرط برای صعود کافی بود
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