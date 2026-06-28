تیم ملی فوتبال ایران می‌توانست به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم راهی مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ شود، اما هیچکدام از سناریوهای سه گروه پایانی برای این اتفاق مهم، رقم نخورد.

شاگردان امیر قلعه‌نویی با حسرت باید با جام خداحافظی کنند؛ جایی که آنها می‌توانستند حداقل با یک پیروزی در گروه G به مرحله یک شانزدهم نهایی برسند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال کشورمان در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی به مصاف مصر رفت و در این دیدار به تساوی یک - یک رسید. در شرایطی که شاگردان امیر قلعه‌نویی می‌توانستند با یک پیروزی به مرحله یک شانزدهم نهایی راه پیدا کنند، اما سرنوشت صعود خود را به دست سایر تیم‌ها سپردند و در نهایت هیچکدام از اما و اگرها با صعود ایران همخوانی نداشت.

تیم ملی ایران برای صعود به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم به یکی از سه سناریوی سه گروه پایانی نیاز داشت. اولین سناریو این بود که در گروه L غنا مقابل کرواسی به پیروزی برسد که چنین اتفاقی رخ نداد و غنا نتیجه را واگذار کرد و خودش هم به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم راهی مرحله بعدی شد. سناریوی دوم این بود که در گروه K کنگو نتواند ازبکستان را شکست دهد و در حالی که ازبک‌ها یک نیمه هم از حریف خود پیش بودند، اما کنگو در نهایت با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسید و به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم راهی مرحله حذفی شد.

آخرین امید شاگردان قلعه‌نویی و چشم امید آنها به گروه J و دیدار الجزایر و اتریش بود. تیم ایران در صورتی می‌توانست راهی مرحله یک شانزدهم نهایی شود که مصاف این دو تیم برنده داشته باشد، اما اتریش و الجزایر به تساوی ۳ - ۳ رسیدند که اتریش به عنوان تیم دوم و الجزایر به عنوان تیم سوم از گروه خود صعود کردند.

در نهایت با نتایج رقم خورده ایران در جدول تیم‌های سوم جام جهانی در رتبه نهم ایستاد و نتوانست به عنوان یکی از هشت تیم برتر به مرحله حذفی راه پیدا کند. جدول تیم‌های سوم به شرح زیر است:

کنگو: ۴ امتیاز سوئد: ۴ امتیاز غنا: ۴ امتیاز اکوادور: ۴ امتیاز بوسنی و هرزگوین: ۴ امتیاز الجزایر: ۴ امتیاز پاراگوئه: ۴ امتیاز سنگال: ۳ امتیاز ایران: ۳ امتیاز کره جنوبی: ۳ امتیاز اسکاتلند: ۳ امتیاز اروگوئه: ۲ امتیاز

تیم ملی ایران در شرایطی در رتبه نهم جدول و پایین‌تر از سنگال قرار گرفت که در تفاضل گل نتوانست رتبه بهتری داشته باشد. سنگال با تفاضل گل مثبت ۲ هشتم شد و ایران با تفاضل گل صفر روی پله نهم ایستاد.