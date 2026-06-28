سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعهنویی با جام جهانی
شاگردان امیر قلعهنویی با حسرت باید با جام خداحافظی کنند؛ جایی که آنها میتوانستند حداقل با یک پیروزی در گروه G به مرحله یک شانزدهم نهایی برسند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال کشورمان در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی به مصاف مصر رفت و در این دیدار به تساوی یک - یک رسید. در شرایطی که شاگردان امیر قلعهنویی میتوانستند با یک پیروزی به مرحله یک شانزدهم نهایی راه پیدا کنند، اما سرنوشت صعود خود را به دست سایر تیمها سپردند و در نهایت هیچکدام از اما و اگرها با صعود ایران همخوانی نداشت.
تیم ملی ایران برای صعود به عنوان یکی از تیمهای برتر سوم به یکی از سه سناریوی سه گروه پایانی نیاز داشت. اولین سناریو این بود که در گروه L غنا مقابل کرواسی به پیروزی برسد که چنین اتفاقی رخ نداد و غنا نتیجه را واگذار کرد و خودش هم به عنوان یکی از تیمهای برتر سوم راهی مرحله بعدی شد. سناریوی دوم این بود که در گروه K کنگو نتواند ازبکستان را شکست دهد و در حالی که ازبکها یک نیمه هم از حریف خود پیش بودند، اما کنگو در نهایت با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسید و به عنوان یکی از بهترین تیمهای سوم راهی مرحله حذفی شد.
آخرین امید شاگردان قلعهنویی و چشم امید آنها به گروه J و دیدار الجزایر و اتریش بود. تیم ایران در صورتی میتوانست راهی مرحله یک شانزدهم نهایی شود که مصاف این دو تیم برنده داشته باشد، اما اتریش و الجزایر به تساوی ۳ - ۳ رسیدند که اتریش به عنوان تیم دوم و الجزایر به عنوان تیم سوم از گروه خود صعود کردند.
در نهایت با نتایج رقم خورده ایران در جدول تیمهای سوم جام جهانی در رتبه نهم ایستاد و نتوانست به عنوان یکی از هشت تیم برتر به مرحله حذفی راه پیدا کند. جدول تیمهای سوم به شرح زیر است:
- کنگو: ۴ امتیاز
- سوئد: ۴ امتیاز
- غنا: ۴ امتیاز
- اکوادور: ۴ امتیاز
- بوسنی و هرزگوین: ۴ امتیاز
- الجزایر: ۴ امتیاز
- پاراگوئه: ۴ امتیاز
- سنگال: ۳ امتیاز
- ایران: ۳ امتیاز
- کره جنوبی: ۳ امتیاز
- اسکاتلند: ۳ امتیاز
- اروگوئه: ۲ امتیاز
تیم ملی ایران در شرایطی در رتبه نهم جدول و پایینتر از سنگال قرار گرفت که در تفاضل گل نتوانست رتبه بهتری داشته باشد. سنگال با تفاضل گل مثبت ۲ هشتم شد و ایران با تفاضل گل صفر روی پله نهم ایستاد.
مثل پیرمردهای سکته ای و متصل به باطری
روی نیمکت افتاده بود.
انگار نه انگار در جام جهانی بازی می کند.
امید نورافکن و سردارآزمون و حسین نژاد چرا نبودند؟
1- مقصر شکست من هستم ولی بچه ها خیلی باغیرت بازی کردن!
2- برای اولین بار در تاریخ، تیم ایران بدون شکست در جام جهانی ظاهر شد!
ما بعد از ژاپن، بهترین نتیجه را بین تیمهای آسیایی کسب کردیم با وجود اینکه اصلاً بازی تدارکاتی نداشتیم!
تیم بدون بازی تدارکاتی ، چند ماه کشور در جنگ ، با اون شرایط بد که بازی کردی باید کشورو ترک کنی و دوباره بازی بعدی بیای . خستگی راه . کمترین امکانات تونست بدون ساخت جام جهانی رو تمام کنه . تنها مربی بدون باخت ایران در جام جهانی . همونایی که اول میگفتن ایران به بلژیک و مصر صد در صد میبازه حالا حزب باد شدند حرف اخراج قلعه نویی رو میزنن . خوبه خوب نتیجه گرفت اگر میباخت چیکار میکردید؟ خجالت بکشید این تیم شایسته احترام و تشویقه و خوب نتیجه گرفته
مابه تبانی در فدراسیون فوتبال تاج نشان باختیم.
و البته با پرداخت حق عضویت روی نیمکت تیم ملی نشسته بودند.
فوتبال سیاست زده
بايد مربي عوض بشه
۳۳م شد.