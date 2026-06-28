صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
اسرائیل از مناطق اشغال نشده خارج می‌شود!

نمایش عقب‌نشینی از جنوب لبنان توسط نتانیاهو! + عکس

در حالی که نخست‌وزیر رژیم اشغالگر در راستای دادن هدایای پوچ به دولت سازشگر لبنان از قصد این رژیم برای عقب‌نشینی از دو منطقه در جنوب لبنان خبر داده است؛ شهرداری یکی از این مناطق اعلام کرد که در حال حاضر این منطقه توسط اسرائیل اشغال نشده است که رژیم صهیونیستی بخواهد از آن عقب‌نشینی کند.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۳۰
| |
3597 بازدید
نمایش عقب‌نشینی از جنوب لبنان توسط نتانیاهو! + عکس

به گزارش تابناک به نقل از المیادین،، شورای شهرداری فرون در جنوب لبنان اعلام کرد: منطقه ما اشغال نشده است و در خارج از خط زرد قرار دارد.

شورای شهرداری منطقه فرون تصریح کرد: اینکه منطقه ما به مناطق آزمایشی ملحق شده باشد، امری بی‌پایه و اساس است.

پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت: ما عقب نشینی از مناطق آزمایشی در دو روستای زوطر غربی و فرون در جنوب لبنان را آغاز خواهیم کرد.

در همین حال، شیخ نعیم قاسم امروز -شنبه- در واکنش به توافق چارچوبی امضا شده بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی گفت: دولت در حال مشروعیت بخشیدن به اشغالگری برای سال‌های آینده است و حتی ممکن است منجر به الحاق سرزمین‌هایمان توسط رژیم صهیونیستی شود.

به نقل از شبکه المنار، وی خاطرنشان کرد: ارتباط دادن عقب‌نشینی اسرائیل به خلع سلاح مقاومت، پیشنهادی بسیار خطرناک است که از همه خطوط قرمز عبور می‌کند. این توافق باطل و بی‌اعتبار است و مفاد یادداشت تفاهم ایران و آمریکا باید اجرا شود.

دبیرکل حزب الله تاکید کرد: به مقامات لبنان می‌گوییم، وقت آن رسیده که از گناهانی که لبنان را ویران می‌کند، دست بردارید. ما در سخت‌ترین شرایط میدان را رها نکردیم و آن را رها نخواهیم کرد. توافق چارچوبی در واشنگتن تحقیرآمیز، شرم‌آور و تسلیم حاکمیت است. کجاست آن صداقت مقامات لبنانی و مسئولیت پذیری آنها در قبال مردمشان و حفاظت از حاکمیت لبنان، که قیم آمریکایی آن را در قالب آتش‌بس به آنها اعطا نکرده است؟

وی عنوان کرد: مذاکرات مستقیم صرفاً امتیازدهی‌های بی‌فایده به اسرائیل است، زیرا این مذاکرات برای وادار کردن دولت به تسلیم شدن در برابر خواسته‌های تجاوزگران طراحی شده‌اند و شما با خصومت و اختلاف با بیش از نیمی از مردم لبنان، و با نقض قانون اساسی و قوانینی که رژیم اسرائیل را دشمن می‌دانند و هر کسی را که با آن چه در گفتار و چه در عمل برخورد کند، در دادگاه پاسخگو می‌دانند، به این سمت می‌روید. شما هیچ برگ برنده‌ای برای مبارزه ندارید زیرا داوطلبانه قدرت مقاومت و مردم را رها کردید و با غیرقانونی دانستن مقاومت در قلب جنگ و از همان لحظه اول آن با تصمیم شوم دولت در دوم مارس، از پشت به آن خنجر زدید و این در خدمت پروژه تجاوزکارانه اسرائیل است. بازی با کلمات و تفسیر نادرست آنها بیهوده است؛ نتایج معیار هستند. این خیانت به حاکمیت لبنان در نحوه قضاوت ما بین دوست و دشمن است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل نتانیاهو لبنان جنوب لبنان مذاکره توافق آتش بس
آلمان در مسیر تبدیل شدن به قدرت اول نظامی اروپا
۱۰۰۰ کارشناس آمریکایی برای رقیق سازی اورانیوم باید به ایران بروند/ مذاکرات فنی چالش برانگیزتر از تفاهم اولیه است
ایجاد مسیر دریایی جدید از سوی آمریکا در تنگه هرمز؛ مذاکرات جدید ایران و آمریکا در قطر
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اسرائیل از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کند
نتانیاهو: توافق اسرائیل و لبنان بر سر دو منطقه امنیتی
واکنش فرانسه به توافق لبنان و رژیم اسرائیل
تجاوز به جنوب لبنان همزمان با مذاکرات بیروت و تل‌آویو
حملات هوایی ارتش اسرائیل به جنوب لبنان
ذوق زدگی نتانیاهو از امتیازات توافق برای رژیم صهیونی
واکنش جنبش امل به توافق ننگین با تل آویو
واکنش حزب الله به توافق اولیه لبنان و رژیم صهیونی
دستور نتانیاهو برای توقف عملیات در لبنان
گزافه گویی نتانیاهو علیه ایران و لبنان
دستور نتانیاهو برای تشدید حملات علیه لبنان
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۱ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۵۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۸۷ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۵ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۴ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۸ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۸۶ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۲ نظر)
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند  (۸۰ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۷۷ نظر)
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید  (۷۴ نظر)
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف  (۷۱ نظر)
tabnak.ir/005nTa
tabnak.ir/005nTa