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عکس: شباهت جالب سرمربی مصر به کاهن معبد آنخ آمون!

حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر که امروز روی نیمکت این تیم حضور داشت، پس از پایان مسابقه به یکی از سوژه‌های داغ فضای مجازی در ایران تبدیل شد.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۲۹
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2420 بازدید

عکس: شباهت جالب سرمربی مصر به کاهن معبد آنخ آمون!

به گزارش تابناک، حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر که امروز روی نیمکت این تیم حضور داشت، پس از پایان مسابقه به یکی از سوژه‌های داغ فضای مجازی در ایران تبدیل شد.

کاربران ایرانی با انتشار تصاویر او، از شباهت چهره‌اش به ناصر فروغ، بازیگر نقش خوفو، کاهن معبد آنخ آمون در سریال «یوسف پیامبر» نوشتند و این شباهت را دستمایه انتشار پست‌ها و واکنش‌های طنزآمیز در شبکه‌های اجتماعی قرار دادند. این مقایسه در ساعات اخیر با استقبال کاربران همراه شده و به یکی از حاشیه‌های جالب بازی امروز تبدیل شده است.

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