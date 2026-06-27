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سرنوشت فرد مفقود شده در ارتفاعات بندر خمیر

تیم‌های امدادی هلال‌احمر پیکر مرد جوان را در ارتفاعات روستای مارو شهرستان بندر خمیر یافتند.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۲۸
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سرنوشت فرد مفقود شده در ارتفاعات بندر خمیر

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مختار سلحشور، اظهار کرد: پس از اعلام مفقودی این مرد جوان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلال‌احمر هرمزگان، دو تیم عملیاتی متشکل از ۱۰ نیروی امدادی به همراه دو دستگاه خودروی عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: نیروهای امدادی در کمتر از دو ساعت به محل حادثه رسیدند و عملیات جست‌وجو را در ارتفاعات و مسیرهای سخت‌گذر آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان، ادامه داد: نجاتگران پس از حدود دو ساعت پیمایش پیکر فرد مفقود شده را پیدا کردند که متأسفانه بر اثر سقوط از ارتفاعی حدود ۵۰۰ متر جان خود را از دست داده بود.

سلحشور، بیان کرد: پس از کشف پیکر، عملیات فنی انتقال با استفاده از تجهیزات تخصصی امداد و نجات کوهستان انجام شد و پیکر متوفی با رعایت کامل اصول ایمنی به نقطه امن منتقل و برای انجام مراحل قانونی تحویل آمبولانس حمل اجساد شد.

وی با اشاره به اینکه این مأموریت در کمتر از ۹ ساعت به پایان رسید، از تلاش و آمادگی نیروهای عملیاتی هلال‌احمر قدردانی کرد و افزود: نجاتگران جمعیت هلال‌احمر همواره آماده خدمت‌رسانی در حوادث و شرایط سخت هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان در پایان با تأکید بر رعایت اصول ایمنی در برنامه‌های کوهپیمایی و طبیعت‌گردی، از شهروندان خواست از صعود انفرادی به ارتفاعات خودداری کرده، پیش از حرکت مسیر و زمان بازگشت خود را به خانواده اطلاع دهند و با همراه داشتن تجهیزات مناسب و توجه به شرایط جوی از بروز حوادث ناگوار پیشگیری کنند.

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هرمزگان بندر خمیر مفقودی کشف پیکر سقوط از ارتفاع هلال احمر
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