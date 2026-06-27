کیفرخواست پروندهٔ رضا پهلوی و شبکه معاند صادر شد

دادستان تهران از صدور کیفرخواست پروندهٔ رضا پهلوی و تعدادی از عوامل شبکه‌های اینترنشنال و من‌وتو خبر داد و اعلام کرد طی روزهای آینده برای رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، علی صالحی دادستان تهران امشب ۶ تیرماه در خبر ۲۱ شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از صدور کیفرخواست پروندهٔ رضا پهلوی و تعدادی از عوامل شبکه‌های اینترنشنال و من‌وتو خبر داد.

دادستان تهران، با اعلام این خبر اظهار کرد: کیفرخواست این افراد به اتهام زمینه‌سازی برای اغتشاشات روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه سال ۱۴۰۴ صادر شده است.

وی افزود: پرونده ظرف چند روز آینده برای رسیدگی قضایی به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.