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کیفرخواست پروندهٔ رضا پهلوی و شبکه معاند صادر شد

دادستان تهران از صدور کیفرخواست پروندهٔ رضا پهلوی و تعدادی از عوامل شبکه‌های اینترنشنال و من‌وتو خبر داد و اعلام کرد طی روزهای آینده برای رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۲۵
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کیفرخواست پروندهٔ رضا پهلوی و شبکه معاند صادر شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، علی صالحی دادستان تهران امشب ۶ تیرماه در خبر ۲۱ شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از صدور کیفرخواست پروندهٔ رضا پهلوی و تعدادی از عوامل شبکه‌های اینترنشنال و من‌وتو خبر داد.
دادستان تهران، با اعلام این خبر اظهار کرد: کیفرخواست این افراد به اتهام زمینه‌سازی برای اغتشاشات روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه سال ۱۴۰۴ صادر شده است.

وی افزود: پرونده ظرف چند روز آینده برای رسیدگی قضایی به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.

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علی صالحی دادستان ته کیفرخواست رضا پهلوی ایران اینترنشنال شبکه معاند اغتشاشات اعترضات اعتراضات دی ماه
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