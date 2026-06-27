به گزارش تابناک، محمدجواد اشرفی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه این حادثه همزمان با وقوع آتش‌سوزی در ارتفاعات این منطقه رخ داد، اظهار کرد: مرحوم «تقی چنگلوایی» از اهالی روستای قالند، که از علاقه‌مندان و حامیان فعال محیط زیست منطقه بود، در جریان مشارکت داوطلبانه برای مهار آتش و اطفای حریق، متأسفانه جان خود را از دست داد.

وی افزود: این فرد با احساس مسئولیت و همراهی با نیروهای مردمی و طبیعت‌دوستان، در زمان وقوع آتش‌سوزی و برای خاموش کردن آتش به ارتفاعات صعب‌العبور منطقه عزیمت کرده بود که در حین عملیات اطفای حریق دچار حادثه سوختگی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ضمن ابراز تأسف از این ضایعه، گفت: مرحوم چنگلوایی از چهره‌های شناخته‌شده میان دوستداران طبیعت منطقه بود و فقدان وی موجب تأثر عمیق جامعه محلی و فعالان محیط زیست شده است.

اشرفی همچنین با اشاره به حضور گسترده نیروهای مردمی، کوهنوردان و دوستداران محیط زیست در مهار آتش‌سوزی، خاطرنشان کرد: مشارکت مردمی در چنین حوادثی بسیار ارزشمند است، اما لازم است این حضور با رعایت کامل نکات ایمنی و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول انجام شود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه عملیات اطفای حریق تقریباً به‌طور کامل انجام شده است، تصریح کرد: پایش مستمر منطقه به‌منظور جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد آتش در حال انجام است و نیروهای اداره حفاظت محیط زیست بهبهان تا دو سه روز آینده در منطقه حضور خواهند داشت.

گفتنی است، منطقه حفاظت‌شده کوه بدیل در شهرستان بهبهان از روز گذشته (پنجم تیرماه) دچار آتش‌سوزی شده است.