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افزایش قابل توجه شمار قربانیان زلزله ونزوئلا

شمار کشته‌های زمین لرزه ۷ ریشتری ونزوئلا به ۱۴۳۰ نفر رسید.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۱۳
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افزایش قابل توجه شمار قربانیان زلزله ونزوئلا

به گزارش تابناک به نقل از رویتزر، آمار کشته‌ شدگان زلزله اخیر در ونزوئلا به یک هزار و ۴۳۰ نفر رسیده است.

رویترز تعداد زخمی‌ های این حادثه را نیز ۳ هزار و ۲۰۰ نفر و تعداد بی‌ خانمان‌ ها در پی وقوع این فاجعه را ۳ هراز و ۱۰۰ نفر اعلام کرد.

از سوی دیگر، خبرگزاری الجزیره نیز به نقل از رئیس پارلمان ونزوئلا گزارش داد: در پی وقوع ۲ زمین‌ لرزه در این کشور، شمار جان‌ باختگان به یک هزار و ۴۳۰ نفر و تعداد مجروحان نیز به بیش از ۳ هزار و ۲۳۸ نفر افزایش یافته است.

العربیه پیشتر گزارش داده بود: سازمان ملل برآورد کرد که تعداد مفقودان در جریان این ۲ زلزله به بیش از ۵۰ هزار نفر می رسد.

این نهاد بین المللی روز جمعه اعلام کرد که تیم های نجات از ۱۷ کشور برای مشارکت در عملیات جستجو در ونزوئلا مستقر می شوند.

قدرت زلزله های مهیب در ونزوئلا بیش از ۷ ریشتر محاسبه شده است.

همچنین گزارش شده که در پی وقوع این زمین لرزه ها تعداد زیادی از ساختمان های ونزوئلا به شدت تخریب شده اند.

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