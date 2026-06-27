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کد خبر: ۱۳۸۱۸۱۰
بازدید: ۲۰۳۳

عکس: عزاداری دسته بنی‌اسد در خیابان ری تهران

همزمان با دوازدهم ماه محرم، سالروز سوم شهادت حضرت امام حسین (ع) و شهادت امام سجاد (ع)، پیش از ظهر امروز (شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵) مراسم عزاداری دسته بنی‌اسد با حضور گسترده مردم عزادار تهران برگزار شد؛ این آیین از میدان قیام آغاز و پس از عبور از خیابان ری و سه‌راه امین‌حضور به سمت چهارراه سرچشمه ادامه یافت. عکس: علی هدایتی

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برچسب‌ها:
عکس خبری دسته بنی‌اسد عزاداری خیابان ری تهران
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.