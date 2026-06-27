تعیین تکلیف چهار پرونده قتل در اهواز پس از ۱۸ سال

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا امیر خلفیان شنبه در بازدید از دادسرای اهواز بر عزم جدی دستگاه قضایی استان برای مختومه کردن پرونده‌های معوق تاکید و بیان کرد: رفع موانع و گره‌گشایی از پرونده‌های قدیمی، از اولویت‌های مهم دادسرای مرکز استان است.

وی در تشریح جزییات این پرونده های قتل گفت: یکی از مهم‌ترین این پرونده‌ها مربوط به یک فقره قتل در سال ۱۳۸۷ در یکی از مناطق اهواز است.

خلفیان ادامه داد: این پرونده به دلیل پیچیدگی‌های خاص، مدت‌ها تحت رسیدگی بود که سرانجام پس از ۱۸ سال، با تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی، برای یک نفر به اتهام مباشرت در قتل و چهار نفر دیگر به اتهام معاونت در قتل، کیفرخواست صادر شد.

دادستان مرکز خوزستان در ادامه با اشاره به سایر پرونده‌های تعیین تکلیف شده در این شعبه افزود: پرونده قتل دیگری که در سال ۱۳۹۶ رخ داده بود، پس از ۹ سال رسیدگی، منتهی به صدور کیفرخواست شد که علاوه بر این ۲ فقره پرونده قتل دیگر نیز که به ترتیب ۱۹ و ۱۸ سال بلاتکلیف مانده بودند با تدابیر اتخاذ شده در این شعبه تعیین تکلیف شدند.

خلفیان با بیان اینکه این پرونده‌ها به دلیل پیچیدگی خاص، نیازمند بررسی‌های دقیق و تخصصی بودند اظهار کرد: این پرونده ها طی ۲ سال گذشته با نظارت مستمر، برگزاری جلسات متعدد تخصصی و تلاش و همت بازپرس شعبه سوم بازپرسی اهواز به‌صورت ویژه پیگیری و در نهایت تعیین تکلیف شدند.

وی در ادامه تاکید کرد: در مجموعه دادسرای مرکز استان همواره اهتمام ویژه‌ای برای رفع موانع پرونده‌ها، تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی صورت می‌گیرد و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایرنا رییس کل دادگستری خوزستان پیش از این با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و حقوق عامه گفت: در حوزه پرونده‌های مفاسد اقتصادی ۱۱۷ پرونده کلان در خوزستان مدیریت ،رصد و رسیدگی شد.