صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تعیین تکلیف چهار پرونده قتل در اهواز پس از ۱۸ سال

دادستان مرکز خوزستان از صدور کیفرخواست و تعیین تکلیف چهار پرونده پیچیده قتل پس از ۱۸ سال در شعبه سوم بازپرسی اهواز خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۰۸
| |
1377 بازدید
تعیین تکلیف چهار پرونده قتل در اهواز پس از ۱۸ سال

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا امیر خلفیان شنبه در بازدید از دادسرای اهواز بر عزم جدی دستگاه قضایی استان برای مختومه کردن پرونده‌های معوق تاکید و بیان کرد: رفع موانع و گره‌گشایی از پرونده‌های قدیمی، از اولویت‌های مهم دادسرای مرکز استان است.

وی در تشریح جزییات این پرونده های قتل گفت: یکی از مهم‌ترین این پرونده‌ها مربوط به یک فقره قتل در سال ۱۳۸۷ در یکی از مناطق اهواز است.

خلفیان ادامه داد: این پرونده به دلیل پیچیدگی‌های خاص، مدت‌ها تحت رسیدگی بود که سرانجام پس از ۱۸ سال، با تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی، برای یک نفر به اتهام مباشرت در قتل و چهار نفر دیگر به اتهام معاونت در قتل، کیفرخواست صادر شد.

دادستان مرکز خوزستان در ادامه با اشاره به سایر پرونده‌های تعیین تکلیف شده در این شعبه افزود: پرونده قتل دیگری که در سال ۱۳۹۶ رخ داده بود، پس از ۹ سال رسیدگی، منتهی به صدور کیفرخواست شد که علاوه بر این ۲ فقره پرونده قتل دیگر نیز که به ترتیب ۱۹ و ۱۸ سال بلاتکلیف مانده بودند با تدابیر اتخاذ شده در این شعبه تعیین تکلیف شدند.

خلفیان با بیان اینکه این پرونده‌ها به دلیل پیچیدگی خاص، نیازمند بررسی‌های دقیق و تخصصی بودند اظهار کرد: این پرونده ها طی ۲ سال گذشته با نظارت مستمر، برگزاری جلسات متعدد تخصصی و تلاش و همت بازپرس شعبه سوم بازپرسی اهواز به‌صورت ویژه پیگیری و در نهایت تعیین تکلیف شدند.

وی در ادامه تاکید کرد: در مجموعه دادسرای مرکز استان همواره اهتمام ویژه‌ای برای رفع موانع پرونده‌ها، تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی صورت می‌گیرد و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایرنا رییس کل دادگستری خوزستان پیش از این با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و حقوق عامه گفت: در حوزه پرونده‌های مفاسد اقتصادی ۱۱۷ پرونده کلان در خوزستان مدیریت ،رصد و رسیدگی شد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
خوزستان اهوار قتل پرونده قضایی تعیین تکلیف کیفرخواست اطاله دادرسی
توافق ایران و آمریکا بر سر توقف حملات/ دور جدید مذاکرات در دوحه تکذیب شد/ ترامپ: فردا نمایندگان این کشور با ایران دیدار می‌کنند
مرد کت‌وشلوار قرمز سوژه متفاوت جام جهانی/داستان مردی که ۹۰ دقیقه بی‌حرکت می‌ایستد!
وال استریت: مذاکرات ایران و آمریکا لغو شد/ نیویورک تایمز: مذاکرات لغو نشده است
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قتل دختر ۱۴ ساله شیرازی به دست پسر ۲۴ ساله
صدور کیفرخواست در پرونده قتل مجری تلویزیون
محکومیت یک مدیرکل و معاونین سابق در استان بوشهر
بازداشت ۱۶ نفر در ارتباط با حادثه متروپل
زمان برگزاری دادگاه «متروپل» اعلام شد
پرونده قضایی برای آلودگی برداشت نیشکر در خوزستان
کیفرخواست عاملین قتل غزل حیدری صادر شد
صدور کیفرخواست متهم پرونده قتل ۱۰ نفر در رفسنجان
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
آخرین اخبار
حذف ناباورانه آلمان مقابل پاراگوئه در نبرد پنالتی‌ها/ گیل و VAR ناجی نماینده آمریکای جنوبی
عکس: آماده‌سازی محل وداع با پیکر رهبر شهید در مصلی
عکس: طرح جایگاه وداع با رهبر شهید انقلاب
آمریکا نشان داد به تفاهم پایبند نیست/ وقت تجدیدنظر در مذاکرات فرا رسیده است
بازجویی خوب ناخن‌کشیدن نیست!/چرا آمریکایی‌ها نمی‌توانند روحانی‌ها را در سیاست ببینند و شاه از حرف‌های فلسفی حس انزجار کرد
واکنش پزشکیان به نقض پی‌درپی آتش‌بس از سوی آمریکا
بازداشت‌ها در عراق حالت فرقه‌ای ندارد؛ سنی، شیعه و کُرد در لیست بازداشت‌ها قرار دارند/ بازداشت ها با حمایت آیت الله سیستانی همراه بود
جزئیات برنامه‌های ارتش در مراسم بدرقه رهبر شهید
برخورد هواپیمای مسافربری با یک پهپاد در نیویورک
اتهام تبانی اتریش و الجزایر توسط میثاقی
ثبت دمای ۵۲ درجه در شرق کشور
با خوردن این دو میوه قلبتان از شما تشکر می‌کند!
عکس: تصویری کم سابقه از وضعیت سد کرج!
انتقاد شدید عارف از امنیت سایبری برخی بانکها
سرقت‌های سریالی دو جوان به خاطر شرط‌بندی
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۹۱ نظر)
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی  (۱۷۴ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۸ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۵ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۱۰۳ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۸۶ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۴ نظر)
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !  (۷۵ نظر)
ادامه مذاکرات در شرایط فعلی توجیهی ندارد / ضرورت برخورد قاطع با تحرکات آمریکا  (۷۴ نظر)
تحصن برای بازگشایی صحن؛ مگر قرار نبود قانون فصل‌الخطاب باشد؟  (۶۷ نظر)
حضور مهدی کروبی در حرم امام خمینی (ره)  (۶۲ نظر)
بازی جدید آمریکا با دارایی‌های ایران! / چرا پیشنهاد آمریکا برای تهاتر گندم و ذرت خطرناک است؟  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005nTE
tabnak.ir/005nTE