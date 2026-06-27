نماینده ولی فقیه در سپاه: توافق حاصلشده کامل نیست
به گزارش تابناک به نقل از دفاع پرس، حجتالاسلام والمسلمین «عبدالله حاجیصادقی» نماینده ولی فقیه در سپاه در نشست خبری که امروز (شنبه) در روابط عمومی سپاه برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی از مهمترین دلایل ماندگاری نهضت عاشورا طراحی امام حسین (ع) برای روایت و جهاد تبیین این واقعه مهم بود، اظهار داشت: نهضت عاشورا طلوعی بیغروب بود؛ چرا که امام حسین (ع) و یارانش با مجاهدتهایشان نگذاشتند که قیام پسر پیامبر در کربلا بماند.
حجتالاسلام حاجیصادقی با اشاره به وقایع عاشورا و جسارتها و ظلمهای یزید و عمالش در واقعه کربلا افزود: یزید در مقابل ایستادگی امام حسین (ع) خود را شکستخورده دید و امروز هم میبینید که استکبار جهانی همچون حکومت یزید تلاش میکند تا از خود در جنگ روایت پیروزی نشان دهد.
وی همچنین با اشاره به شکست دشمن و استیصال او برای مذاکره با ایران تأکید کرد: استکبار جهانی در اهداف و راهبردهایش شکست خورد و نباید بگذاریم که استکبار با القای پیروزی، شکست خود را بپوشاند؛ لذا رسانهها رسالت سنگینی برای تبیین پیروزیهای ایران دارند.
نماینده ولی فقیه در سپاه اظهار داشت: گزینه اصلی ما مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان است؛ اما مذاکره هم یک گزینه است که ما از آن استفاده میکنیم؛ ما مذاکره نمیکنیم که به صلح برسیم؛ چرا که به فرموده خدا اگر با دشمن آشتی کنیم، خدا را از دست خواهیم داد و از صراط مستقیم خارج خواهیم شد.
حجتالاسلام حاجیصادقی با اشاره به رشادتهای سپاه در طول دوران پیروزی انقلاب اسلامی، ادامه داد: یکی از شاخصهای ویژه سپاه ولایتمداری و تحقق تدابیر رهبری، خدامحوری، تبرّی، ظلمستیزی، استکبارستیزی و حفظ و صیانت از انقلاب و دستاوردهای آن بر عهده سپاه پاسداران است.
وی تأکید کرد: یکی از ویژگیهای دیگر سپاه ظلمستیزی و مقابله با دشمن است و دشمن تلاش میکند تا با بازیهای روانی سپاه پاسداران را تضعیف کند که تاکنون برای رسیدن به این هدفش، شکست خورده است.
دشمنی ما با آمریکا پایانناپذیر است
نماینده ولی فقیه در سپاه اظهار داشت: سپاه پاسداران دهها هزار شهید داده و معتقد است که هرگز با همچون یزید که نماد آن استکبار جهانی است، آشتی نخواهد کرد و دشمنی ما با آمریکا هرگز پایان نخواهد یافت.
حجتالاسلام حاجیصادقی همچنین با اشاره به جنایت رژیم صهیونی ادامه داد: ما رژیم صهیونی را کشور نمیدانیم، بلکه او را یک رژیم غاصب میدانیم و گذشت زمان هرگز این نظر را تغییر نخواهد داد؛ همچنین سپاه در مقابله با استکبار گرفتار ترس، شوک، انفعال و تزلزل نمیشود.
وی با بیان اینکه پاسدار انقلاب از جهاد و مبارزه خسته نمیشود و جهاد ادامه دارد، تأکید کرد: فرماندهان و آحاد پاسداران در نیروهای مختلف سپاه مانند فرماندهان شهید و دهها هزار پاسدار شهید ما در پیمان خود با ولی امر مسلمین پافشاری کرده و بر این مهم، استقامت خواهند کرد.
آمادگی کامل نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدات
نماینده ولی فقیه در سپاه اظهار داشت: نیروهای زمینی، دریایی، هوافضا، قدس و بسیج همگی در آمادگی کامل هستند و با اراده قوی دست بر ماشه دارند تا در هر صحنهای که ولایت اراده کند با دشمن برخورد کنند.
حجتالاسلام حاجیصادقی ادامه داد: سپاه در حوزه ولایت هرگز کوتاه نمیآید و آمد و شد دولتها در این حوزه تغییری در موضع سپاه نخواهد داشت؛ سپاه، ولایت حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای را ولایت امام شهید میداند و از ایشان تبعیت کرده و پا در رکاب ولایت از کشور دفاع میکند.
وی تأکید کرد: خداوند کاری کرد که راه و نگاه امام خامنهای تعطیل نشود و ما نسبت به رهبر حکیم و فرزانهمان همچون دو امام حکیم گذشته تابع هستیم و سرباز ولایت خواهیم بود.
رهبری با مذاکره از موضع قدرت و عزت مخالفتی ندارند
نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به اصول مذاکرات با دشمنان اظهار داشت: اصول مذاکره این است که ما پیروزیم و طبق آن پیش خواهیم رفت؛ رهبری با مذاکره از موضع قدرت و عزت مخالفتی ندارند؛ اما حضرت آقا مطلوبهایی در زمینه مذاکره داشتند که در آن چیزی که دوستان تهیه کرده بودند، نتوانسته بودند همه نظرات حضرت آقا را تأمین کنند.
حجتالاسلام حاجیصادقی ادامه داد: رهبری اجازه دادند مذاکرات اصولی با دقت و احتیاط انجام شود؛ اگر کسی القاب خائن و یا اینچنینی به اعضای شعام بدهد، کار اشتباهی است؛ در این زمینه افراط و تفریط نباید انجام شود و آن کسی که میگوید نظرات رهبری اصلاً تأمین نشده، اشتباه است و آن کسی هم که میگوید همه نظرات آقا تأمین شده، آن هم اشتباه است.
وی با اشاره به لزوم توجه به همه نظرات رهبری در همه امور از جمله اصول مقاومت و ایستادگی خاطرنشان کرد: این اجازه (اجازه مذاکرات) مشروط است.
نماینده ولی فقیه در سپاه تأکید کرد: امروز ولایتمداری این است که متن موجود صریح رهبری را مد نظر داشته باشیم که متن صریح توافق همه خواستههای ما را تأمین نمیکند؛ اما ما در آرمانهای خود کوتاه نمیآییم و باید به مسئولان کمک کنیم که همین میزانی را که اجازه مذاکره دارند، بتوانند در میدان عمل در مقابل دشمنان محقق کنند.
حجتالاسلام حاجیصادقی اظهار داشت: نباید بگذاریم دشمن از مطالبهگری ما سوءاستفاده و ما را دچار دودستگی و تفرقه کند؛ دشمن شکستخورده در میدان نظامی تلاش میکند تا نیروهای انقلاب را از درون دچار فروپاشی کند.
وی ادامه داد: به دشمن میگویم، آرزوی اینکه روزی بتوانی سپاه را از سربازی ولایت و جانفدایی ولایت بازداری به گور خواهی برد؛ سپاه آمادگی دارد که در مسیر ولایت از همه چیز خود بگذرد و در مقابل دشمنان بایستد.
نماینده ولی فقیه در سپاه تأکید کرد: پیمان ملت ایران با ولایت آنقدر قوی است که با نیرنگهای دشمنان متزلزل نمیشود؛ پس با آرامش، اطمینان و اراده قوی و امید در صحنه حضور داشته باشید تا بتوانیم بر دشمن پیروز شویم.
حجتالاسلام حاجیصادقی اظهار داشت: فرماندهان کنونی ما همچون فرماندهان شهید ما حاضرند از همه چیز خود بگذرند، اما از ولایت سر سوزنی کوتاه نیایند.
روایت دکتر سعید جلیلی از نظر رهبر انقلاب درباره مذاکره
وی در پاسخ به دفاعپرس درباره روایتهای مختلف در تفاهمنامه، ادامه داد: دشمن یکی از شیوههایش این است که قرائت خود را از پیروزی بگوید. قرائت دشمن قرائت درستی نیست و قرائت ما هم قرائت کاملی نیست؛ اما به دشمن اعتماد نداریم؛ ما قرائت دشمن را قطعاً رد میکنیم. نیروهای ما در سواحل حضور دارند و تنگه هرمز را در اختیار داریم؛ اما میخواهیم ببینیم که آیا دولتمردان میتوانند حق ملت را بگیرند.
نماینده ولی فقیه در سپاه در پاسخ به سوال دیگری درباره اختلافاندازی دشمنان در میان مسئولان، تاکید کرد: روایتی از آقای جلیلی نقل میکردند که رهبری کاملاً با مذاکره مخالف هستند؛ اما همانطور که بیان شد، رهبری با اصل مذاکره، مخالف نیستند و فقط سازوکار مذاکره (مذاکره عزتمندانه) را تعیین کردند.
حجتالاسلام حاجیصادقی اظهار داشت: نکته دیگری را هم به ایشان نسبت دادند، مبنی بر اینکه افرادی که در شعام به مذاکره رای دادند، اینها خائنند؛ که همچون مورد اول، ایشان چنین چیزی را مد نظر نداشتند و چنین نگاهی نداشتند. در پیشگاه خدا، امت و رهبری قسم یاد میکنم که همه برادران ما در شعام از جمله فرماندهان ما آماده شهادت هستند؛ نگاه برادر عزیزمان آقای جلیلی منطقی و روشنگرانه است و مواردی که مطرح شده اصلاً چنین چیزی نیست.
وی ادامه داد: چیز دیگری که به آقای جلیلی نسبت داده شد، این بود که اسناد طبقهبندی با اذن آقای جلیلی منتشر شده است که آقای جلیلی چنین نظر و نگاهی نداشتند و ایشان هیچگاه نگاهی در خصوص افشای اسناد طبقهبندیشده نداشتند؛ لذا از آقای جلیلی میخواهم با مردم صحبت کنند و از آنهایی هم که لَه یا علیه آقای جلیلی صحبت میکنند، میخواهم که از مدار تقوا خارج نشوند.
نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به اصول ولایتمداری در جامعه تأکید کرد: گام اول ولایتمداری بصیرت است و باید مراقب باشیم دشمن بین صفوف ما اختلاف اندازی نکند.
حجتالاسلام حاجیصادقی اظهار داشت: دشمنان بیرونی و هستههای نفاق داخلی تلاش میکنند تا نیروهای انقلاب همدیگر را بخورند و یکدیگر را دفع کنند؛ دشمن نمیخواهد نیروهای انقلاب علیه آنها اقدام کند.
لزوم مطالبه و حمایت از تیم مذاکرهکننده
وی ادامه داد: آقا در مذاکرات اذنی دادند؛ لذا ما هم نه جلوتر از رهبری حرکت کنیم و نه تفریط داشته باشیم؛ بلکه مطالبات خود را مطرح کنیم؛ اما باید مراقب باشیم که گرفتار تفرقه نشویم؛ همچنین خواهشم از منادیان و مداحان هم این است که وحدتبخش باشیم و بدانیم که رهبر انقلاب اجازه مشروط به مذاکرات دادند و ما هم در عین حفظ مطالبات، حامی باشیم.
نماینده ولی فقیه در سپاه عنوان کرد: ما باید شاکر نعمت رهبری، مردم و اقتدار نیروهای مسلح کشورمان باشیم؛ عزم، اراده و آمادگی برای مقابله با دشمنان از همیشه بیشتر بوده است و این جای شکر دارد. امروز رزمندگان ما در سواحل و جزایر، مردانه و با روحیه بالا ایستادهاند.
حجتالاسلام حاجیصادقی تاکید کرد: ایرانِ فردا یک ابرقدرت و تأثیرگذار در جهان و تعیینکننده معادلات خواهد بود؛ امروز همچنین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم فهمیدند که خاکدادن به دشمنان، امنیت به همراه نمیآورد.
وی اظهار داشت: ملت بزرگ ایران در مقابل دشمنان محکم ایستاده و میگوید که برای مقابله با استکبار نمیهراسد و در میدان ایستاده است.
نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به اقدامات جنایتکارانه دشمنان علیه ایران، خاطرنشان کرد: به دلیل جنایات دشمنان شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» ذکرالله است.