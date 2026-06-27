اسرائیل از جنوب لبنان عقبنشینی نمیکند
به گزارش تابناک به نقل از الجزیره،، «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت، توافقی که روز گذشته با ایالات متحده و لبنان امضا شد، یک «رویداد تاریخی و دستاوردی مهم» در حوزه سیاسی و امنیتی برای اسرائیل به شمار میرود.
وی افزود، این توافق میتواند واقعیت امنیتی در مرزهای شمالی را تغییر دهد.
کاتس تأکید کرد، رژیم اشغالگر از جنوب لبنان عقبنشینی نخواهد کرد و به استقرار خود در «منطقه امنیتی» از جمله منطقه الشقیف ادامه خواهد داد.
او همچنین گفت، این منطقه امنیتی از ساکنان و از زیرساختهای حزبالله خالی خواهد بود.
وزیر جنگ رژیم اشغالگر تصریح کرد تا پیش از خلع سلاح حزبالله در سراسر لبنان، هیچگونه بازاستقرار یا عقبنشینی اسرائیل صورت نخواهد گرفت.
کاتس عنوان داشت، اسرائیل برای مقابله با هرگونه تهدید علیه نیروهای خود و ساکنان شهرکهای شمالی، آزادی عمل نظامی خود را حفظ خواهد کرد.